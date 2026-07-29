ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Το Labubu έγινε γλυκό και η Pop Mart θέλει να γίνει Disney

Στη Σιγκαπούρη, η Pop Mart έκανε το Labubu παγωτό και γλυκό βιτρίνας. Το νέο Pop Bakery δεν πουλά απλώς ζάχαρη: δοκιμάζει αν μια μανία μπορεί να γίνει σύμπαν τύπου Disney.

The LiFO team
The LiFO team
Το Labubu έγινε γλυκό και η Pop Mart θέλει να γίνει Disney Facebook Twitter
Έξω από το Pop Bakery στη Σιγκαπούρη, η Pop Mart δείχνει τη νέα της φιλοδοξία: από τα συλλεκτικά παιχνίδια στους χώρους εμπειρίας, τα γλυκά και το μοντέλο Disney.
0

Το Labubu δεν αρκείται πια στο να κρέμεται από τσάντες, να εξαφανίζεται από ράφια και να γίνεται μανία στα κοινωνικά δίκτυα. Τώρα τρώγεται.

Η Pop Mart, η κινεζική εταιρεία πίσω από τα συλλεκτικά κουτιά-έκπληξη και τη φιγούρα με το πλατύ, κάπως δαιμονικό χαμόγελο, παρουσίασε στη Σιγκαπούρη το πρώτο της ζαχαροπλαστείο εκτός Κίνας. Εκεί, οι γνωστοί χαρακτήρες της εταιρείας γίνονται παγωτά, γλυκά και ποτά: από παγωτό Labubu με μαύρο σουσάμι μέχρι διπλό cheesecake Molly.

Το Labubu έγινε γλυκό και η Pop Mart θέλει να γίνει Disney Facebook Twitter
Παγωτό Labubu με μαύρο σουσάμι: η Pop Mart δοκιμάζει να μετατρέψει τη φρενίτιδα γύρω από το παιχνίδι σε καθημερινό καταναλωτικό σύμπαν.

Το νέο Pop Bakery βρίσκεται στο Resorts World Sentosa, απέναντι από τα Universal Studios Singapore, και απλώνεται σε δύο ορόφους. Στο μενού υπάρχουν 45 προϊόντα εμπνευσμένα από τους χαρακτήρες της Pop Mart, με τιμές από 5 έως 32 δολάρια Σιγκαπούρης. Δεν πρόκειται απλώς για ακόμη ένα θεματικό καφέ, αλλά για μια πολύ καθαρή κίνηση επέκτασης: το παιχνίδι βγαίνει από το κουτί, περνάει στο πιάτο και αρχίζει να διεκδικεί χώρο στην καθημερινή ζωή των καταναλωτών.

Η Σιγκαπούρη είναι η πρώτη στάση. Η εταιρεία εξετάζει ήδη νέα ζαχαροπλαστεία στη Νοτιοανατολική Ασία, με πιθανές αγορές την Ταϊλάνδη, την Ινδονησία και τη Μαλαισία, ενώ κοιτάζει και προς την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ζήτημα, προς το παρόν, είναι ο χρόνος και οι τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού: τα γλυκά πρέπει να φτιάχνονται, να μεταφέρονται και να μοιάζουν αρκετά τέλεια ώστε να αντέχουν στη φωτογραφία πριν από την πρώτη μπουκιά.

Η κίνηση δεν ήρθε από το πουθενά. Τον Απρίλιο, η Pop Mart άνοιξε το πρώτο της ζαχαροπλαστείο στην παραθαλάσσια πόλη Τσινχουανγκντάο, στη βόρεια Κίνα, αφού προηγουμένως είχε δοκιμάσει την ιδέα με περισσότερα από 30 κινητά σημεία πώλησης γλυκών. Η Σιγκαπούρη είναι το πρώτο μεγάλο τεστ για το αν το μοντέλο μπορεί να σταθεί διεθνώς.

Το Labubu έγινε γλυκό και η Pop Mart θέλει να γίνει Disney Facebook Twitter
Το πρώτο διεθνές ζαχαροπλαστείο της Pop Mart στη Σιγκαπούρη μετατρέπει τους συλλεκτικούς χαρακτήρες της εταιρείας σε βρώσιμη εμπειρία.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η Pop Mart δεν κινείται πια σαν μια εταιρεία παιχνιδιών. Κινείται σαν εταιρεία που φτιάχνει σύμπαντα για τα προιόντα της. Το Labubu, που έγινε παγκόσμια μανία μέσα από λούτρινα, μπρελόκ, συλλεκτικές φιγούρες και ατελείωτες ουρές αγοραστών, αντιμετωπίζεται πλέον ως κάτι μεγαλύτερο από προϊόν. Είναι χαρακτήρας, σήμα, εικόνα, εμπειρία, ταινία στα σκαριά, θεματικό πάρκο, γλυκό.

Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα της Pop Mart: να μετατρέψει μια σύντομη διαδικτυακή φρενίτιδα σε μακροχρόνια πολιτιστική μηχανή. Η εταιρεία έχει μιλήσει ανοιχτά για την επιθυμία της να ακολουθήσει τα βήματα της Disney, δηλαδή να χτίσει γύρω από τους χαρακτήρες της ένα ολόκληρο οικοσύστημα ψυχαγωγίας και κατανάλωσης. Δεν θέλει απλώς να πουλά παιχνίδια. Θέλει να κάνει τους χαρακτήρες της μέρος της καθημερινότητας.

Γι’ αυτό το ζαχαροπλαστείο έχει μεγαλύτερη σημασία απ’ όσο δείχνει. Δεν είναι απλώς ένα γλυκό με αυτιά Labubu. Είναι δοκιμή για το αν μια εταιρεία που γεννήθηκε μέσα στη λογική των συλλεκτικών κουτιών-έκπληξη μπορεί να περάσει στην εμπειρία, στον χώρο, στη βόλτα, στη φωτογραφία, στο φαγητό. Στην εποχή των κοινωνικών δικτύων, άλλωστε, ένα γλυκό δεν είναι μόνο γλυκό. Είναι περιεχόμενο πριν γίνει επιδόρπιο.

Η Pop Mart έχει ήδη ανοίξει κι άλλα μέτωπα. Έχει ανακοινώσει συνεργασία με τη Sony Pictures για ταινία Labubu, ενώ επεκτείνει και το Pop Land, το θεματικό της πάρκο στο Πεκίνο. Η εικόνα είναι σαφής: το Labubu δεν πρέπει να μείνει μια μόδα που ξεφουσκώνει μαζί με τις ουρές έξω από τα καταστήματα. Πρέπει να αποκτήσει ιστορίες, χώρους, προϊόντα, τελετουργίες, λόγους επιστροφής.

Το Labubu έγινε γλυκό και η Pop Mart θέλει να γίνει Disney Facebook Twitter
Γλυκά εμπνευσμένα από τους χαρακτήρες της Pop Mart στο νέο Pop Bakery της Σιγκαπούρης, όπου το Labubu βγαίνει από το κουτί και μπαίνει στο πιάτο.

Υπάρχει, βέβαια, και η άλλη πλευρά. Η εταιρεία βρίσκεται σε μια στιγμή όπου το κόστος παραγωγής αυξάνεται και αναλυτές αναρωτιούνται πόσο ανθεκτικό είναι ένα επιχειρηματικό σχήμα που στηρίζεται τόσο πολύ στη μανία γύρω από συλλεκτικά παιχνίδια. Αν η ζήτηση για το Labubu χάσει ένταση, η Pop Mart θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν έφτιαξε μόνο ένα αντικείμενο της στιγμής, αλλά έναν χαρακτήρα με διάρκεια.

Εκεί ακριβώς μπαίνει το ζαχαροπλαστείο. Η Disney δεν έγινε Disney επειδή είχε απλώς επιτυχημένους χαρακτήρες. Έγινε Disney επειδή τους έβγαλε από την οθόνη και τους έκανε βόλτα, πάρκο, παιχνίδι, ανάμνηση, φωτογραφία, παιδικό δωμάτιο, οικογενειακή τελετουργία. Η Pop Mart δοκιμάζει τώρα κάτι αντίστοιχο, σε μικρότερη, πιο σύγχρονη και πολύ πιο συλλεκτική κλίμακα: παίρνει ένα τέρας από βινύλιο και λούτρινο και το μετατρέπει σε επιδόρπιο.

Το αν το Labubu θα γίνει πράγματι το επόμενο μεγάλο πολιτιστικό σύμπαν ή θα μείνει ως η πιο φωτογενής μανία της εποχής του, δεν έχει κριθεί. Αλλά στη Σιγκαπούρη, η φιλοδοξία της Pop Mart φαίνεται καθαρά μέσα σε μια βιτρίνα με γλυκά: το μέλλον του παιχνιδιού μπορεί να έχει γεύση μαύρο σουσάμι.

Με στοιχεία από Reuters

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ένας ξεχασμένος Σαγκάλ βγήκε από το τελωνείο ύστερα από 20 χρόνια

Πολιτισμός / Ένας ξεχασμένος Σαγκάλ βγήκε από το τελωνείο ύστερα από 20 χρόνια

Το χαρακτικό «L’Acrobate au violon» είχε κατασχεθεί στα γαλλοελβετικά σύνορα και έμεινε για χρόνια σε αποθήκη τελωνείου. Τώρα δωρίζεται στη Μπεζανσόν και γίνεται ο πρώτος Σαγκάλ του μουσείου της.
THE LIFO TEAM
Το Booker ανακοίνωσε τη μακρά λίστα του και φέτος δείχνει να θέλει ρίσκο

Πολιτισμός / Το Booker ανακοίνωσε τη μακρά λίστα του και φέτος δείχνει να θέλει ρίσκο

Ο Μάρλον Τζέιμς και ο Ντάγκλας Στιούαρτ επιστρέφουν στη μακρά λίστα του Booker, αλλά η έκπληξη βρίσκεται αλλού: κουίρ ιστορίες, δυστοπίες, παραλογισμός και μια επιτροπή με Μέρι Μπιρντ και Τζάρβις Κόκερ.
THE LIFO TEAM
ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΒΟΥΒΑΛΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πολιτισμός / Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Καλύμνου αποκτά ξανά ζωή

Το υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στη διάσωση του Αρχοντικού Βουβάλη - «Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της νεοκλασικής νησιώτικης αστικής αρχιτεκτονικής, που ήκμασε, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη
THE LIFO TEAM
Το London Trans+ Pride γέμισε το Λονδίνο με τρυφερότητα και αντίσταση

Πολιτισμός / Το London Trans+ Pride γέμισε το Λονδίνο με τρυφερότητα και αντίσταση

Στο London Trans+ Pride, περίπου 150.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε μια Βρετανία που γίνεται όλο και πιο εχθρική για τα τρανς δικαιώματα. Δεν ήταν μόνο πορεία διαμαρτυρίας αλλά και μια μαζική πράξη τρυφερότητας, ορατότητας και επιμονής.
THE LIFO TEAM
Πέθανε ο Γκούντερ φον Χάγκενς, ο άνθρωπος που έκανε το πτώμα μουσειακό θέαμα

Πολιτισμός / Πέθανε ο Γκούντερ φον Χάγκενς, ο άνθρωπος που έκανε το πτώμα μουσειακό θέαμα

Ο δημιουργός του Body Worlds και της πλαστινοποίησης πέθανε στα 81 του. Ήθελε και το δικό του σώμα να διατηρηθεί μετά τον θάνατό του όπως τα σώματα που έβαλε σε μουσεία, εκθέσεις και ηθικές διαμάχες σε όλο τον κόσμο.
THE LIFO TEAM
Τι θα είχε συμβεί αν η Μονρόε είχε προλάβει να γεράσει;

Πολιτισμός / Τι θα είχε συμβεί αν η Μέριλιν Μονρόε είχε προλάβει να γεράσει;

Η Ντακότα Τζόνσον και η Έλεν Μπέρστιν παίζουν δύο εκδοχές της Μέριλιν Μονρόε στο 17λεπτο «Flesh Impact» της Μάγκι Τζίλενχαλ, που θα παρουσιαστεί στη Βενετία τη χρονιά των 100 χρόνων από τη γέννησή της.
THE LIFO TEAM
Το ναυάγιο της Βαλτικής με τη σαμπάνια, τους μετεωρίτες και τα δώρα για τον τσάρο

Πολιτισμός / Το ναυάγιο της Βαλτικής με τη σαμπάνια, τους μετεωρίτες και τα δώρα για τον τσάρο

Νέα έρευνα συνδέει ναυάγιο στη Βαλτική με δώρα που ίσως προορίζονταν για τον τσάρο Αλέξανδρο Β΄, αμέσως μετά τον Κριμαϊκό Πόλεμο. Η χαμένη διπλωματία της Ευρώπης, μέσα σε ένα φορτίο πολυτέλειας στον βυθό.
THE LIFO TEAM
 
 