La La Land: Η αφίσα της ταινίας επανακυκλοφορεί με διορθωμένη ατέλεια

Με αφορμή την επανακυκλοφορία του 10 χρόνια αργότερα, το πολυβραβευμένο μιούζικαλ La La Land, ανανεώνει και την επίσημη αφίσα του, με αφορμή μία ατέλεια η οποία αποκαταστάθηκε.

Στην αφίσα που κυκλοφόρησε για την επανέκδοση της ταινίας με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την κυκλοφορία της, το χέρι του Ράιαν Γκόσλινγκ έχει δεχθεί μία διακριτική ψηφιακή επεξεργασία, ώστε να δείχνει προς τα πάνω, αντικατοπτρίζοντας τη στάση του χεριού της συμπρωταγωνίστριάς του, Έμα Στόουν.

Στην αρχική αφίσα, το χέρι του Γκόσλινγκ ήταν τεντωμένο οριζόντια.

La La Land: Ο Ράιαν Γκόσλινγκ είχε χαρακτηρίσει τη στάση του χεριού του «La La Hand»

Ο ηθοποιός είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν γνώριζε πως η συγκεκριμένη φωτογραφία, η οποία τραβήχτηκε στο Griffith Park του Λος Άντζελες, θα χρησιμοποιούνταν για την προώθηση της ταινίας και ότι είχε τοποθετήσει έτσι το χέρι του επειδή πίστευε πως θα έδειχνε «ωραίο».

Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει αυτή τη στάση του χεριού «La La Hand», λέγοντας πως «κατέστρεψε την ενέργεια» της εικόνας.

Η νέα εκδοχή της αφίσας αποκαλύφθηκε την Τρίτη μέσα από ανάρτηση στο Instagram, η οποία συνοδευόταν από τη λιτή λεζάντα: «Μια μικρή προσαρμογή».

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο περιοδικό Wall Street Journal Magazine, ο Γκόσλινγκ είχε αυτοσαρκαστεί, αποκαλώντας τον εαυτό του «Hamburger Hands Gosling» («ο Γκόσλινγκ με τα χέρια-χάμπουργκερ»), εξαιτίας της αδέξιας στάσης του.

Όπως είχε πει, είχε μία σχετική εμπειρία με τον χορό πριν από τα γυρίσματα της ταινίας, αλλά «τελικά δεν τον βοήθησε καθόλου».

La La Land: Πρόσφατα ο Γκόσλινγκ αναπαράστησε τη χαρακτηριστική στάση του χεριού με αφορμή τη νέα του ταινία

Τον Μάρτιο, ο Γκόσλινγκ αναπαράστησε επίσης τη χαρακτηριστική αυτή στάση μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του στην ταινία Project Hail Mary, τον εξωγήινο Ρόκι.

Σε ανάρτηση στο Facebook που κοινοποίησε η σύντροφός του, Εύα Μέντες, ανέφερε: «Αυτή είναι η τελευταία μου προσπάθεια να διορθώσω το «La La Hand» και ο φίλος μου ο Ρόκι θα με βοηθήσει».

Στη συνέχεια πήρε θέση για τη φωτογράφιση, πόζαρε και φώναξε: «Πώς είναι το χέρι μου;»

Στην ίδια ανάρτηση, η Μέντες έγραψε ότι το «La La Hand» ήταν «μία από τις μεγαλύτερες μεταμέλειες του Ράιαν» και ότι η αναπαράσταση της πόζας ήταν μια προσπάθεια «να μπουν επιτέλους τα πράγματα στη θέση τους».

Το La La Land είχε κερδίσει λανθασμένα το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας

Το La La Land, σε σκηνοθεσία του Ντάμιεν Σαζέλ, είχε πρωταγωνιστές τον Ράιαν Γκόσλινγκ και την Έμα Στόουν στον ρόλο ενός ζευγαριού που γνωρίζεται και ερωτεύεται, ενώ κυνηγά τα όνειρά του στο Λος Άντζελες.

Η ταινία σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 500 εκατομμύρια δολάρια, ενώ απέσπασε και εξαιρετικές κριτικές.

Το La La Land είχε επίσης συνδεθεί με μία από τις πιο αξέχαστες στιγμές στην ιστορία των Όσκαρ, όταν στην τελετή του 2017 η ηθοποιός Φέι Ντάναγουεϊ ανακοίνωσε λανθασμένα ότι είχε κερδίσει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Οι συντελεστές της ταινίας ανέβηκαν στη σκηνή, πριν ανακοινωθεί ο πραγματικός νικητής, το Moonlight.

Στην ίδια τελετή, η Έμα Στόουν κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου, ενώ ο Ντάμιεν Σαζέλ τιμήθηκε με το Όσκαρ Σκηνοθεσίας.

Το La La Land θα επανακυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ στις 16 Αυγούστου και του Ηνωμένου Βασιλείου στις 28 Αυγούστου.

Με πληροφορίες από Independent