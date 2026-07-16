La La Land: Επιστρέφει στου κινηματογράφους μετά από 10 χρόνια

Η ταινία La La Land θα επιστρέψει στους κινηματογράφους με αφορμή τα δέκα χρόνια από την κυκλοφορία της, όπως ανακοίνωσε η Lionsgate.

Στην αγαπημένη ταινία πρωταγωνιστεί η Έμα Στόουν που υποδύεται την Μία, μια ανερχόμενη ηθοποιό που μετακομίζει στο Χόλιγουντ. Γνωρίσει τον Σεμπάστιαν, τον ρόλο που είχε αναλάβει ο Ράιν Γκόσλινγκ, και οι δυο τους ζουν ένα μεγάλο έρωτα.

Ο Ντάμιεν Σαλέζ έγραψε το σενάριο και σκηνοθέτησε την ταινία, ενώ συμμετείχε και στη σύνθεση της πρωτότυπης μουσικής μαζί με τον Τζάστιν Χόργουιτς.

La La Land: Ο θρίαμβος των 6 Όσκαρ

Η ταινία κέρδισε έξι Όσκαρ, του πρώτου της Στόουν στην κατηγορία Α' Γυναικείος Ρόλος, καθώς και Σκηνοθεσίας για τον Σαζέλ, Καλύτερης Μουσικής και Καλύτερου Τραγουδιού. Ανακοινώθηκε ψευδώς ως Καλύτερη Ταινία στη διαβόητη σύγχυση φακέλων στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ.

Η ταινία σημείωσε μεγάλη επιτυχία και οι εισπράξεις ξεπέρασαν τα 504 εκατομμύρια δολάρια σε όλο τον κόσμο.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 9 Δεκεμβρίου του 2016, και οι επετειακές προβολές θα αρχίσουν στις 16 Αυγούστου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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