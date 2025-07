Kylie Minogue και Loreen εντυπωσίασαν το κοινό στην Πλατεία Νερού

Η Kylie Minogue και η Loreen εντυπωσίασαν το κοινό του Release Athens Festival, το βράδυ της Παρασκευής 18 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού.

Όπως συχνά αποκαλούν την τραγουδίστρια από τη Σουηδία, η "Mrs. Eurovision", Loreen, άνοιξε τη μεγάλη συναυλία, τηρώντας το ιδιαίτερο στιλ της με τα μεταλλικά στοιχεία, που τη χαρακτηρίζει. Η δύο φορές νικήτρια της Eurovision, καταχειροκροτήθηκε από το κοινό, που τραγούδησε μαζί της, μεταξύ άλλων και τα δύο νικητήρια τραγούδια της, "Euphoria" και "Tattoo".

Τη Loreen διαδέχθηκε η σταρ των μεγάλων επιτυχιών, με μια ξεχωριστή performance. Η Kylie Minogue εμφανίστηκε στη σκηνή με ενέργεια, για να τραγουδήσει τραγούδησε, χόρεψε και «ταξίδεψε» το κοινό πίσω στα 00s, με επιτυχίες όπως, "Can't Get You Out of My Head" και "Spinning Around".

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο TikTok αποθεώνουν τη διεθνούς φήμης ποπ σταρ, τόσο για την ερμηνεία της, όσο και για την αλληλεπίδρασή της με το κοινό.