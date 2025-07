Kylie Minogue: Αύριο η συναυλία της στην Αθήνα με act από τη Loreen - Πληροφορίες για το κοινό

Αύριο, Παρασκευή 18 Ιουλίου, η Kylie Minogue θα δώσει μια από τις πολυαναμενόμενες συναυλίες του καλοκαιριού, στην Αθήνα.

Το Release Athens δημοσίευσε μερικές χρήσιμες πληροφορίες για το κοινό που θα προσέλθει στην Πλατεία Νερού για να απολαύσει το live της διεθνούς φήμης σταρ από την Αυστραλία, αλλά και της Loreen, που αναλαμβάνει το opening act.

Σύμφωνα με τη διοργάνωση, οι πόρτες ανοίγουν στις 18:00 και 10 λεπτά μετά ο DJ Αντώνης Δημητριάδης «θα αναλάβει το warm-up». Στις 19:45 ανεβαίνει στη σκηνή η Loreen, η δύο φορές νικήτρια της Eurovision και στις 21:30 αναμένεται να ξεκινήσει το δικό της live η Kylie Minogue.

Με την κυκλοφορία του “Tension II”, τον περασμένο Οκτώβριο, η Kylie Minogue έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα που καταφέρνει να έχει τουλάχιστον ένα νο. 1 δίσκο στα UK charts σε κάθε δεκαετία, από τα 80s μέχρι σήμερα.

Από την teen pop του “I Should Be So Lucky” και τη διασκευή στο “The Loco-Motion”, στον πιο εναλλακτικό ήχο των 90s, συνεργάστηκε, μεταξύ πολλών άλλων, με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως οι Pet Shop Boys, οι Manic Street Preachers και ο NickCave, κυκλοφορώντας αξεπέραστα τραγούδια όπως τα “Confide In Me” και “Where The Wild RosesGrow”, για να φτάσει στις αρχές του 21ου αιώνα σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της με την κυκλοφορία του διαχρονικού single “Can’t Get You Out Of My Head”, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή των charts σε περισσότερες από 40 χώρες, ξεπερνώντας τα 5 εκατομμύρια πωλήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στη σκηνή του Release θα ανέβει και η Loreen η Σουηδή τραγουδίστρια και μία από τις πιο εμβληματικές παρουσίες της Eurovision. Είναι η πρώτη γυναίκα που έχει κερδίσει τον διαγωνισμό δύο φορές.

Η 1η νίκη ήταν στην Eurovision 2012 στο Μπακού, με το τραγούδι “Euphoria”, που έγινε παγκόσμια επιτυχία.

Η 2η νίκη για τη Loreen ήρθε στην Eurovision 2023 στο Λίβερπουλ, με το "Tattoo”. Με αυτό το τραγούδι έγινε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του διαγωνισμού, που κέρδισε δύο φορές τη Eurovision και η δεύτερη καλλιτέχνις γενικά.