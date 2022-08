Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς του "The Kingdom Exodus" του Λαρς Φον Τρίερ

Πριν από είκοσι οκτώ χρόνια, ο Λαρς φον Τρίερ δημιούργησε τη σκοτεινά κωμική μίνι σειρά γνωστή στη Δανία ως "Riget" (The Kingdom), η οποία παρακολουθεί τη ζωή του προσωπικού και των ασθενών ενός νοσοκομείου που βιώνει παράξενα φαινόμενα - ακρωτηριασμούς πτωμάτων, μια ελληνική χορωδία από λαντζέρηδες, φαντάσματα στους διαδρόμους, έναν γιατρό που ξεγεννάει γρήγορα τον ηθοποιό Udo Kier -σε κανονικό μέγεθος- στο τέλος του πρώτου κύκλου.

Τίποτα το ασυνήθιστο, για τον κόσμο του Λαρς φον Τρίερ. Η σειρά, η οποία χαρακτηρίζεται από τις αποχρώσεις της σέπιας και το ιδιοσυγκρασιακό χιούμορ που μοιάζει με το "Twin Peaks", έτρεξε για δύο σεζόν στη δανέζικη τηλεόραση και σε DVD στις Η.Π.Α. Αλλά τώρα, ο Φον Τρίερ επιστρέφει με το "The Kingdom Exodus", την τρίτη σεζόν που θα κάνει φέτος το φθινόπωρο σε σημαντικά φεστιβάλ, όπως η Βενετία και το TIFF, πριν η σεζόν που αποτελείται από πέντε μέρη κάνει πρεμιέρα στο Mubi. Η εναρκτήρια σεζόν είναι θερμή, νοσταλγική ωδή στο πρωτότυπο, αλλά με κάποιες τεχνολογικές αναβαθμίσεις, όπως και αναβαθμίσεις του καστ.

Αυτό είναι το πρώτο νέο υλικό που βλέπουμε από τον Λαρς φον Τρίερ μετά από τέσσερα χρόνια, όταν το "The House That Jack Built" τρόμαξε και ενθουσίασε το Φεστιβάλ Καννών όταν προβλήθηκε εκτός συναγωνισμού (όπου στον φον Τρίερ επιτράπηκε να επιστρέψει επιτέλους, αφού νωρίτερα είχε χαρακτηριστεί persona non grata για τις δηλώσεις του περί "κατανόησης του Χίτλερ" στη συνέντευξη Τύπου του "Melancholia" το 2011).

Αυτό είναι επίσης το πρώτο υλικό που βλέπουμε από τον Δανο σκηνοθέτη από τότε που διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον.

"Ο Λαρς είναι σε καλή διάθεση και αντιμετωπίζει τα συμπτώματά του - του χορηγείται θεραπεία ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει το 'Riget Exodus'", ανέφερε μια δήλωση των εκπροσώπων του νικητή του Χρυσού Φοίνικα. "Η ασθένεια σημαίνει ότι ο Λαρς θα συμμετέχει σε συνεντεύξεις μόνο σε περιορισμένο βαθμό μέχρι την πρεμιέρα αργότερα μέσα στη χρονιά".

Η σύνοψη της Mubi για το "The Kingdom Exodus" έχει ως εξής: "Έντονα επηρεασμένη από τη σειρά φαντασμάτων "The Kingdom", η υπνοβάτης Κάρεν αναζητά απαντήσεις στα άλυτα ερωτήματα της σειράς προκειμένου να σώσει το νοσοκομείο από την καταστροφή. Ενώ κοιμάται, ένα βράδυ, η Κάρεν περιπλανιέται στο σκοτάδι και καταλήγει ανεξήγητα μπροστά από το νοσοκομείο. Η πύλη για το Βασίλειο ανοίγει για άλλη μια φορά..."

Το καστ περιλαμβάνει τους Mikael Persbrandt, Lars Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Tuva Novotny, DavidDencik, Udo Kier, με τους Alexander Skarsgård και David Dencik να πρωταγωνιστούν ως guest stars.

THE KINGDOM EXODUS - The Opening Sequence