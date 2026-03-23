Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της live-action «Βαϊάνα» – Με Ντουέιν Τζόνσον στον ρόλο του Μάουι

Το πρώτο επίσημο τρέιλερ της live-action εκδοχής της «Βαϊάνα (Moana)» έδωσε στη δημοσιότητα η Disney, αποκαλύπτοντας τη νέα κινηματογραφική μεταφορά της δημοφιλούς ταινίας κινουμένων σχεδίων.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο εμφανίζεται η Κάθριν Λαγκάαϊα ως Βαϊάνα, ενώ ο Ντουέιν Τζόνσον επιστρέφει στον ρόλο του Μάουι, τον οποίο είχε ερμηνεύσει και στην αρχική ταινία του 2016.

Το τρέιλερ παρουσιάζει τη νεαρή ηρωίδα να ονειρεύεται έναν κόσμο πέρα από τον ύφαλο του νησιού της, Μοτούνουι, πριν ξεκινήσει το ταξίδι της για να εντοπίσει τον Μάουι και να αποκαταστήσει την ισορροπία στον κόσμο.

Σε μια από τις χαρακτηριστικές σκηνές, η Βαϊάνα ξεκαθαρίζει: «Δεν είμαι πριγκίπισσα. Είμαι η κόρη του αρχηγού, ηγέτιδα του λαού μου», με τον Μάουι να τη ρωτά αν είναι έτοιμη να γίνει ηρωίδα.

«Βαϊάνα»: Νέο καστ και δημιουργική ομάδα

Η ταινία σκηνοθετείται από τον Τόμας Κάιλ, ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Τζάρεντ Μπους και Ντάνα Λεντού Μίλερ. Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Τζον Τούι ως αρχηγός Τούι και η Φράνκι Άνταμς ως Σίνα, οι γονείς της Μοάνα. Στην παραγωγή συμμετέχει και ο ίδιος ο Τζόνσον, μαζί με τους Ντάνι Γκαρσία, Μπο Φλιν και Χίραμ Γκαρσία, ενώ ο Λιν-Μάνουελ Μιράντα επιστρέφει στη μουσική της ταινίας.

Η live-action «Βαϊάνα» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 10 Ιουλίου 2026.