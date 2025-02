Κυκλοφόρησαν τα πρώτα στιγμιότυπα από το θρίλερ με τον Weeknd και την Jenna Ortega

Ως «Hurry Up Tomorrow» τιτλοφορείται το νέο άλμπουμ του Weeknd, αλλά και η ταινία του με την Jenna Ortega.

Το νέο φιλμ, από την Lionsgate, θα είναι μια ταινία τρόμου, στην οποία πρωταγωνιστούν ο τραγουδιστής και η ηθοποιός, αλλά και ο Barry Keoghan. Οι πρώτες εικόνες και τα πρώτα πλάνα από το πολυαναμενόμενο φιλμ, κυκλοφόρησαν.

Εν αναμονή του πρώτου teaser, τα πρώτα στιγμιότυπα από το νέο πρότζεκτ ήρθαν μέσω του Entertainment Weekly, με τον Weeknd να τα κοινοποιεί μέσω Instagram.

Ο πολυβραβευμένος καλλιτέχνης, πρωταγωνιστεί στην πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία ως μια εκδοχή του και ειδικότερα «έναν μουσικό που ταλαιπωρείται από αϋπνία, ο οποίος παρασύρεται σε μια οδύσσεια με μια ξένη (Jenna Ortega) που αρχίζει να ξετυλίγει τον πυρήνα της ύπαρξής του.».

«Πρόκειται για έναν καλλιτέχνη, θα μπορούσαμε να πούμε, στα πρόθυρα μιας ψυχικής κατάρρευσης», λέει ο σκηνοθέτης Trey Edward Shults στο Entertainment Weekly και συνεχίζει: «Γνωρίζει αυτή τη γυναίκα και ξεκινούν μαζί αυτή την οδύσσεια. Είναι ένα μείγμα ψυχολογικού θρίλερ και δράματος. Ειλικρινά νιώθω ότι δεν έχω ξαναδεί παρόμοια ταινία».

Φωτ.: Entertainment Weekly

«Αυτή η εμπειρία ήταν πραγματικά εσωστρεφής και καθαρτική για μένα» δηλώνει από τη μεριά του ο Weeknd, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του ως ηθοποιός στη σειρά «The Idol» του HBO.

Το «θρίλερ αγωνίας» που φτάνει στις αίθουσες στις 16 Μαΐου, γράφτηκε από τον Shults (Waves και It Comes at Night), τον Tesfaye και τον Reza Fahim, ο οποίος συνδημιούργησε το The Idol μαζί με τον τραγουδιστή και τον Sam Levinson. Όταν συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Shults, ο Tesfaye είχε ήδη ιδέες για την ταινία, αλλά μόλις ήρθε ο σκηνοθέτης, ήταν ανένδοτος στο να κάνει την ιστορία δική του.

Με πληροφορίες από Entertainment Weekly