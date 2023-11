Κυκλοφόρησαν συλλεκτικά νομίσματα Τζέιμς Μποντ για τα 60 χρόνια του

Νέα σειρά νομισμάτων, παρουσίασε το Βασιλικό Νομισματοκοπείο, με αφορμή την επέτειο των 60 χρόνων των ταινιών του πράκτορα 007, Τζέιμς Μποντ.

Κάθε σχέδιο των νομισμάτων του Τζέιμς Μποντ, θα περιλαμβάνει και μια σκηνή, από μια διαφορετική δεκαετία της πορείας του αγαπημένου πράκτορα.

Το πρώτο νόμισμα κυκλοφόρησε χθες από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο στο Llantrisant, της Ουαλίας, και παρουσιάζει μια εμβληματική στιγμή από τη δεκαετία του 1960, όταν ξεκίνησαν οι περιπέτειες του Τζέιμς Μποντ στη μεγάλη οθόνη.

Συγκεκριμένα απεικονίζει τον 007 της εποχής του Σον Κόνερι να κάθεται στο Little Nellie από την ταινία You Only Live Twice του 1967, την πέμπτη στη σειρά ταινία που βγήκε στους κινηματογράφους.



Οι τίτλοι κάθε ταινίας Μποντ εκείνης της δεκαετίας αποτελούν το φόντο των νομισμάτων, ενώ το λογότυπο 007 εμφανίζεται στη βάση του νομίσματος.

«Ο Τζέιμς Μποντ είναι ο αγαπημένος μυστικός πράκτορας της Βρετανίας που έχει γοητεύσει το κοινό για πάνω από 60 χρόνια», δήλωσε η Ρεμπέκα Μόργκαν, διευθύντρια αναμνηστικών νομισμάτων στο Βασιλικό Νομισματοκοπείο.



«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε μια νέα σειρά συλλεκτικών νομισμάτων για να γιορτάσουμε το ταξίδι του 007, με κάθε νόμισμα να διαθέτει ένα μοναδικό σχέδιο που συνδέεται με τις ταινίες της συγκεκριμένης δεκαετίας. Ελπίζουμε οι λάτρεις του 007 και οι συλλέκτες κερμάτων να βρουν μια ξεχωριστή θέση για αυτά τα κέρματα περιορισμένης έκδοσης στις υπάρχουσες συλλογές τους», καταλήγει.



Τα κέρματα διατίθενται σε χρυσά, ασημένια και σε μία ειδική έκδοση, με τιμές τους να ξεκινούν από 14,50 λίρες.

Με πληροφορίες του BBC