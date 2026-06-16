Κορσέδες, καπέλα από χαρτόνι και queer φαντασία στη Στοκχόλμη

Η σκανδιναβική μόδα έχει μάθει να πουλά την καθαρότητα σαν αρετή: γραμμές ήσυχες, χρώματα συγκρατημένα, σώματα ντυμένα σαν να μην θέλουν να ενοχλήσουν τον χώρο. Η LLL, ένα queer fashion τρίο από τη Σουηδία, μοιάζει να απαντά ακριβώς σε αυτό: κι αν η επιβίωση δεν είναι καθαρή, αλλά υπερβολική;

Οι Leona Lundback, Leon Lindgren και Mira Leff παρουσίασαν το Speakeasy, τη δεύτερη πασαρέλα τους και τρίτη συλλογή συνολικά, σε off-schedule show στο πλαίσιο της Stockholm Fashion Week. Το show έγινε στη Färgfabriken, έναν χώρο τέχνης της Στοκχόλμης, και έστησε έναν κόσμο που κινείται ανάμεσα στην queer ουτοπία και τη δυστοπία, ανάμεσα στο ιστορικό κοστούμι, το underground club και την πολιτική φαντασία.

φωτογραφία: Levi Axene

φωτογραφία: Levi Axene

Οι τρεις σχεδιαστές γνωρίστηκαν στη σχολή μόδας Stenebyskolan, στο Όσλο. Ξεκίνησαν φτιάχνοντας εικόνες, styling και ρούχα που συχνά μπερδεύονταν μεταξύ τους, μέχρι που η συγγένεια έγινε μέθοδος. Όταν μετακόμισαν στη Στοκχόλμη το 2024, αποφάσισαν να σχεδιάσουν μαζί κανονικά. Έτσι γεννήθηκε η LLL: όχι ως brand με μία υπογραφή, αλλά ως τρία μυαλά που προσπαθούν να λειτουργήσουν σαν ένας οργανισμός.

Στο Speakeasy, η φαντασία δεν είναι διαφυγή από την πολιτική πραγματικότητα. Είναι τρόπος να την αντέξεις. Το τρίο μιλά για μια Σουηδία που τα τελευταία χρόνια μετακινείται προς πιο συντηρητικά ιδανικά και φαντάζεται ένα μέλλον όπου αυτή η πορεία γίνεται δυστοπία. Αντί να απαντήσει με μινιμαλισμό, η LLL φτιάχνει καταφύγιο: ένα δωμάτιο γεμάτο χρώμα μέσα σε έναν γκρίζο κόσμο.

φωτογραφία: Levi Axene

φωτογραφία: Levi Axene

φωτογραφία: Levi Axene

Η συλλογή αντλεί από το καμπαρέ της Βαϊμάρης, το vaudeville, τη θεατρικότητα του Bertolt Brecht και την κυνική ενέργεια της «Pirate Jenny» από την Όπερα της Πεντάρας.

Στην πασαρέλα εμφανίζονται φιγούρες που μοιάζουν να έχουν βγει από ιδρωμένα υπόγεια πάρτι, λιμάνια, αστικές φαντασιώσεις και ιστορικά φαντάσματα: ναύτες, θαμώνες της νύχτας, αστές με σφιγμένα χείλη που μπαίνουν για λίγο στον κόσμο της LLL και αναγκάζονται να αλλάξουν ρυθμό.

Τα ρούχα μοιάζουν με πανοπλίες για σώματα που δεν θέλουν να γίνουν ήσυχα. Κορσέδες κομμένοι και ξαναραμμένοι, φούστες με πανιέρ, μοτίβα που ξεχειλίζουν, καπέλα από χαρτόνι, σιλουέτες που κοιτούν προς το παρελθόν αλλά αρνούνται να γίνουν νοσταλγία. Οι ιστορικές σουηδικές αναφορές περνούν μέσα από queer υπερβολή, σαν η παράδοση να ξαναφοριέται από ανθρώπους που δεν χωρούσαν ποτέ άνετα μέσα της.

Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της LLL: δεν χρησιμοποιεί τη φαντασία σαν διακόσμηση. Τη χρησιμοποιεί σαν χώρο προστασίας. Οι ίδιοι λένε ότι ο έξω κόσμος μπορεί να μη μοιάζει φτιαγμένος για σένα, αλλά η LLL είναι. Σε αυτή τη φράση υπάρχει όλη η υπόσχεση του brand: η μόδα ως σκηνή όπου το σώμα δεν ζητά άδεια να υπάρξει πιο δυνατά.

φωτογραφία: Levi Axene

φωτογραφία: Levi Axene

Η αντίδρασή τους στη σκανδιναβική συγκράτηση δεν είναι απλώς αισθητική. Είναι πολιτιστική. Εκεί όπου η παραδοσιακή εικόνα της βόρειας μόδας προτιμά το καθαρό, το λειτουργικό και το «καλό γούστο», η LLL επιλέγει το παράξενο, το θεατρικό, το υπερβολικά ζωντανό. Σαν να λέει ότι η queer επιθυμία δεν θα γίνει ποτέ σωστά διακοσμημένη ουδετερότητα.

Το Speakeasy είναι έτσι και μια εικόνα διαφυγής και μια εικόνα επιβίωσης. Ένα κρυφό δωμάτιο όπου η φαντασία γίνεται πολιτική, η υπερβολή γίνεται μέθοδος και το ντύσιμο γίνεται τρόπος να πεις: αν ο κόσμος μικραίνει, εμείς θα φτιάξουμε κάτι μεγαλύτερο.

Η LLL υποστηρίζεται από το Swedish Fashion Council και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Incubator του οργανισμού, δίπλα σε brands όπως η Hodakova και η August Barron. Οι ίδιοι μιλούν ήδη για ένα μέλλον που μπορεί να περιλαμβάνει couture, ready-to-wear, θεατρικά κοστούμια ή ακόμη και δουλειά για την όπερα.

φωτογραφία: Levi Axene

Ίσως αυτό να ταιριάζει απόλυτα. Γιατί η LLL δεν μοιάζει να θέλει απλώς να ντύσει ανθρώπους. Θέλει να χτίσει έναν κόσμο όπου η queer φαντασία δεν είναι περιθώριο, αλλά σκηνή.

με στοιχεία από Dazed