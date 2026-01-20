Κομήτης Ferto: Oι Εurofans δείχνουν ενθουσιασμένοι με το τραγούδι-δυναμίτης του Akyla

Το "Ferto" του Akylas έχει ήδη αρχίσει να συζητιέται έντονα και εκτός Ελλάδας, παρόλο που δεν έχει κερδίσει ακόμα τον εθνικό τελικό. Οι Eurofans στην Ευρώπη έχουν «κεραίες» στραμμένες στον ελληνικό τελικό (Sing for Greece 2026), καθώς η Ελλάδα φέτος θεωρείται από τις χώρες που "επιστρέφουν" δυναμικά.

Πολλοί ξένοι YouTubers και bloggers (π.χ. από Ισπανία, Δανία και Τουρκία) το χαρακτηρίζουν ως "διαμαντάκι". Τους αρέσει ιδιαίτερα ο συνδυασμός του σύγχρονου ήχου με την ελληνική ταυτότητα.

Σχόλια στο εξωτερικό το συγκρίνουν με την ενέργεια του Käärijä (Φινλανδία 2023), όχι γιατί μοιάζει μουσικά, αλλά γιατί έχει αυτόν τον "τρελό" και κολλητικό ρυθμό που σε κάνει να θέλεις να χορέψεις αμέσως.

Η λέξη "Ferto" έχει ήδη αρχίσει να γίνεται hashtag ανάμεσα στους Eurofans, οι οποίοι τη βρίσκουν πολύ εύκολη στο να την απομνημονεύσουν, ακόμα κι αν δεν ξέρουν ελληνικά.

Στα διεθνή forum (όπως το Reddit και το Wiwibloggs), υπάρχει θετικός σχολιασμός για το γεγονός ότι το τραγούδι δεν είναι "άδειο". Το θέμα του υπερκαταναλωτισμού και της απληστίας θεωρείται πολύ επίκαιρο και "έξυπνο" για τη σκηνή της Eurovision, δίνοντας στον Akylas μια καλλιτεχνική υπόσταση που ξεφεύγει από το απλό pop track.Μετά την παρουσίαση των τραγουδιών του Α' Ημιτελικού, ο Akylas εκτοξεύτηκε στην 1η θέση των στοιχημάτων στην Ελλάδα για τη νίκη.

Οι ξένοι bookmakers έχουν ήδη την Ελλάδα ψηλά στις αποδόσεις για το 2026, κυρίως λόγω του "θορύβου" που έχουν προκαλέσει συμμετοχές όπως το "Ferto" και το "Dark Side of the Moon" του Good Job Nicky.

Πολλοί ξένοι fans ενθουσιάστηκαν με το βίντεο όπου ο Akylas τραγουδάει το "Ferto" μαζί με την Έφη Θώδη στο TikTok, θεωρώντας το μια "cult" στιγμή που δείχνει ότι ο καλλιτέχνης έχει χιούμορ και αυτοσαρκασμό!