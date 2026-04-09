Κολοσσαίο: Ανακαλύφθηκαν τμήματα της αρχικής του δομής που ήταν κρυμμένα για αιώνες

Το πιο εμβληματικό μνημείο της Ιταλίας απέκτησε μια εντυπωσιακή νέα όψη. Το Κολοσσαίο στη Ρώμη υποβλήθηκε σε εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης, «φέρνοντας στο φως» τμήματα της αρχικής του δομής που παρέμεναν κρυμμένα για αιώνες.

Μπλοκ από τραβερτίνη έχουν τοποθετηθεί εξωτερικά του αμφιθεάτρου, υποδεικνύοντας τα σημεία όπου κάποτε υψώνονταν οι επιβλητικοί κίονες εισόδου.

Το έργο αποκαθιστά την περίμετρο του μνημείου και αναδεικνύει λεπτομέρειες που ήταν θαμμένες για χρόνια, όπως οι αρχικοί αριθμοί εισόδου που καθοδηγούσαν τους θεατές στις θέσεις τους. Στην αρχαιότητα, κάθε αψίδα - εκτός από εκείνες που βρίσκονταν κατά μήκος των μεγάλων και μικρών αξόνων - έφερε έναν αριθμό χαραγμένο στο επάνω μέρος της, ακριβώς κάτω από το πρώτο γείσο της πρόσοψης, ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός των εισόδων.

Ο αρχιτέκτονας του έργου, Stefano Boeri, δήλωσε ότι από την αρχή στόχος ήταν να αποκτήσουν οι επισκέπτες μια πιο αυθεντική αίσθηση των πραγματικών διαστάσεων του μνημείου: «Ανακατασκευάσαμε την πραγματική περίμετρο, την κρηπίδα (δάπεδο) του Κολοσσαίου και ταυτόχρονα τη διάσταση όλων των τμημάτων των αψίδων, που ήταν καλυμμένα από το έδαφος. Αυτό παρέμενε θαμμένο για αιώνες».

Οι εργασίες αποκατάστασης και επαναφοράς των αρχικών επιπέδων όχι μόνο αποκατέστησαν την αναγνωσιμότητα της κάτοψης και της γεωμετρικής βάσης του Φλαβίου Αμφιθεάτρου, αλλά έδωσαν και την ευκαιρία επανεξέτασης του συστήματος αποστράγγισης των όμβριων υδάτων.

Το αποτέλεσμα είναι ένας δημόσιος χώρος που είναι πλέον τόσο καλύτερα οργανωμένος υδραυλικά όσο και πιο προσβάσιμος για τους επισκέπτες, με τη διαχείριση των υδάτων να αποτελεί βασικό στοιχείο του σχεδιασμού του δαπέδου.

Με το παρελθόν του πιο ορατό από ποτέ, οι επισκέπτες μπορούν να αποκτήσουν μια σαφέστερη εικόνα της ζωής στην αρχαία Ρώμη. «Θέλαμε να αποκαταστήσουμε κάποια από τα τμήματα των διαδρόμων εισόδου που έλειπαν για το κοινό. Τα δύο τμήματα των διαδρόμων του Φλαβίου Αμφιθεάτρου που είχαν καταρρεύσει από τον 6ο αιώνα μ.Χ., κυρίως λόγω της αστάθειας του εδάφους στην περιοχή», εξήγησε η αρχαιολόγος Alfonsina Russo, εκπρόσωπος του ιταλικού υπουργείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Το Κολοσσαίο παραμένει το πιο δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο της Ιταλίας, προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

