Κληρονόμοι Γουίτνεϊ Χιούστον: «Ανακριβής» ο ισχυρισμός της Όπρα για ατύχημα της τραγουδίστριας λόγω ναρκωτικών

Οι κληρονόμοι της Γουίτνεϊ Χιούστον διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της Όπρα Γουίνφρεϊ ότι η αποθανούσα τραγουδίστρια βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών όταν έπεσε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στην εκπομπή της.

Χαρακτήρισαν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς «ανακριβείς και άδικους».

Τι ισχυρίστηκε η Όπρα Γουίνφρεϊ για την Γουίτνεϊ Χιούστον

Μιλώντας την Τρίτη στο συνέδριο Cannes Lions στη Γαλλία, η Γουίνφρεϊ ισχυρίστηκε ότι η Χιούστον είχε «επιστρέψει στα ναρκωτικά» κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «The Oprah Winfrey Show» το 2009, κατά την οποία μίλησε για το ότι είχε απεξαρτηθεί μετά από χρόνια κατάχρησης ουσιών και δύο περιόδους αποτοξίνωσης.

«Έπεσε από τη σκηνή», είπε η Γουίνφρεϊ την Τρίτη, προσθέτοντας ότι αργότερα παρακάλεσε το κοινό να μην μοιραστεί φωτογραφίες του περιστατικού για να μην ταλαιπωρηθεί η τραγουδίστρια.

«Ήξερα ότι αν αυτή η ιστορία γινόταν γνωστή… θα την κατέστρεφε», είπε. «Και έτσι, παρόλο που το κοινό ήταν εκεί και είχε κάμερες, τους ικέτεψα να μην δημοσιεύσουν αυτές τις φωτογραφίες, γιατί θα κατέστρεφαν τη ζωή της, και δεν το έκαναν. Αυτό δεν θα συνέβαινε σήμερα, μπορώ να σας το πω».

Oprah Winfrey reveals Whitney Houston once fell off the stage while performing on her show, but she asked the audience not to tell the media about it.



"I begged them not to put those pictures out, because it would ruin her life. And they did not." pic.twitter.com/ATri84hsLn — Variety (@Variety) June 23, 2026

Σε δήλωση που εκδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης, οι κληρονόμοι της Χιούστον επιβεβαίωσαν ότι η τραγουδίστρια «πράγματι έπεσε από τη σκηνή», αλλά αρνήθηκαν ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

«Συνέβη κατά τη διάρκεια της πρόβας ήχου και οφειλόταν στον σκοτεινό χώρο και στο γεγονός ότι δεν ήταν εξοικειωμένη με τη σκηνή», ανέφερε η δήλωση. «Δεν ήταν καθόλου υπό την επήρεια ναρκωτικών.»

Η Χιούστον «αντιμετώπιζε προσωπικές δυσκολίες», πρόσθεσαν, «αλλά είναι ανακριβές και άδικο να συνδέεται αυτή η δυσκολία με κάθε εμφάνισή της ή κάθε κεφάλαιο της ζωής της».

«Αυτό που είδε το κοινό στο στούντιο πάνω στη σκηνή ήταν το αποτέλεσμα της πειθαρχίας, του ταλέντου και της αφοσίωσης, όχι των υποθέσεων που προβάλλουν άλλοι», συνέχιζε η δήλωση.

«Η ανθρώπινη πλευρά της Γουίτνεϊ περιλάμβανε θριάμβους και δυσκολίες, αλλά εκείνη την ημέρα εμφανίστηκε ως η επαγγελματίας και ταλαντούχα καλλιτέχνιδα που πάντα προσπαθούσε να είναι. Της οφείλουμε την αξιοπρέπεια να λέμε την αλήθεια και να μην επαναλαμβάνουμε μύθους».

Η μάχη της Χιούστον με τα ναρκωτικά και ο θάνατος

Η Χιούστον ήταν μία από τις καλλιτέχνιδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως, κατά τη δεκαετία του ’80 και του ’90, έχοντας πουλήσει 170 εκατομμύρια άλμπουμ. Μεταξύ των εκατοντάδων βραβείων της συγκαταλέγονταν Emmy και Grammy, ενώ στις επιτυχίες της περιλαμβάνονται τα «I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)», «Saving All My Love For You» και ίσως το πιο διάσημο τραγούδι της, το «I Will Always Love You», από την ταινία της «The Bodyguard».

Η Χιούστον μίλησε ανοιχτά για τη χρήση ναρκωτικών τη δεκαετία του 2000 και αποκάλυψε ότι η χρήση κοκαΐνης, μαριχουάνας και συνταγογραφούμενων φαρμάκων την είχε καταστήσει ανίκανη να φτάσει τις υψηλές νότες που μπορούσε να φτάσει παλαιότερα.

Η Χιούστον πέθανε σε ηλικία 48 ετών το 2012, μετά από τυχαίο πνιγμό στο μπάνιο του ξενοδοχείου «Beverly Hilton». Η τελική έκθεση της αυτοψίας αποκάλυψε ότι ο πνιγμός προκλήθηκε από τις «επιπτώσεις της αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου και της χρήσης κοκαΐνης», και ότι κατά τη στιγμή του θανάτου της είχε μαριχουάνα και διάφορα συνταγογραφημένα φάρμακα στον οργανισμό της.

Η Γουίνφρεϊ δεν έχει σχολιάσει τη δήλωση των κληρονόμων.

Με πληροφορίες από Guardian