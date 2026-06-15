Κιταμούρα, Κόου, Παδούρα και Λατρόνικο στο 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων

Από τη Δευτέρα 22 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, με κεντρικό θέμα «Κόσμοι σε σύγκρουση», επιστρέφει το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων (ΦΒΧ), που πραγματοποιείται για πέμπτη συνεχή χρονιά από τον Δήμο Χανίων σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης.

Η οπτική ταυτότητα της φετινής διοργάνωσης (K2 Design) αποτυπώνει το θέμα μέσα από καθαρές γραμμές και έντονες αντιθέσεις, αναδεικνύοντας τα κυρίαρχα δίπολα της εποχής: πόλεμος και ειρήνη, ανοιχτά σύνορα και τείχη, φιλελευθερισμός και άνοδος της ακροδεξιάς, φεμινισμός και τοξική αρρενωπότητα, οικονομική ανάπτυξη και κλιματική κρίση, τεχνητή νοημοσύνη και ανθρώπινη δημιουργία, ψηφιακή πραγματικότητα και «αληθινή» ζωή.

Μέσα από αυτή τη θεματική προσέγγιση, το φεστιβάλ επιχειρεί να αναδείξει έναν κόσμο σε διαρκή ένταση, όπου οι βεβαιότητες κλονίζονται, ενώ το βιβλίο λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος που γεφυρώνει αντιθέσεις.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από 100 εκδηλώσεις, όπως θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, περφόρμανς και θεατρικά αναλόγια, με τη συμμετοχή σημαντικών Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, μεταξύ των οποίων οι Μωρίς Ατιά, Κέιτι Κιταμούρα, Τζόναθαν Κόου, Βιντσέντζο Λατρόνικο, Έρι Ντε Λούκα, Μέργεμ Ελ Μεγντάτι, Νάιαλ Ουίλλιαμς, Λεονάρδο Παδούρα, Λάουρα Τσβιέρτνια, Καρίλ Φερέ και Άλαν Χόλινγκχερστ.

Το 5ο ΦΒΧ θα πραγματοποιηθεί στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, στον χώρο μεταξύ του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου και του Θεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης», συγκεντρώνοντας για ακόμη μία χρονιά ακαδημαϊκούς, μεταφραστές, φιλολόγους, κριτικούς λογοτεχνίας, δημοσιογράφους και καλλιτέχνες.

Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ.