Κήπος «έκρυβε» εύρημα ηλικίας 6.000 ετών - Τι εντόπισαν οι ανασκαφές

Πυριτόλιθος από την προϊστορική εποχή ήταν ένα από τα «πολυάριθμα ευρήματα» που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια μιας σειράς ανασκαφών σε ένα χωριό του Λέστερσαϊρ, της Βρετανίας.

Αρχαιολόγοι και εθελοντές ανέσυραν τον πυριτόλιθο στο Νιούταουν Λίνφορντ, ενώ έχουν προγραμματιστεί περισσότερες ανασκαφές αργότερα φέτος στο Στάντον-Άντερ-Μπάρντον, καθώς και στο Γούντχαουζ και στο Γούντχαουζ Ίβς.

Η καθηγήτρια Καρένζα Λιούις, από το Πανεπιστήμιο του Λίνκολν, η οποία ηγείται του έργου, δήλωσε ότι εκτός από τον πυριτόλιθο ηλικίας 4.000 έως 6.000 ετών, βρέθηκαν μεσαιωνικά αντικείμενα, αλλά δεν εντοπίστηκε κανένα ρωμαϊκό υλικό, κάτι που περιέγραψε ως «αρκετά ενδιαφέρον».

Μία περιοχή-μυστήριο με ευρήματα από διαφορετικές περιόδους

«Κάθε [δοκιμαστική κοιλότητα] είναι σαν ένα κομμάτι παζλ. Έτσι, αυτό που βλέπετε είναι η ευρύτερη εικόνα που σχηματίζεται», είπε.

«Αλλά, φυσικά, στην αρχαιολογία, δεν είναι μόνο ένα παζλ. Έχουμε διαφορετικά παζλ από διαφορετικές ιστορικές περιόδους».

Τα ευρήματα από τις ανασκαφές στο Νιούταουν Λίνφορντ έχουν καταγραφεί και θα σταλούν για περαιτέρω ανάλυση, ανέφερε η Λιούις.

Δοκιμαστικές ανασκαφές στο Νιούταουν Λίνφορντ. Φωτ.: Carenza Lewis/BBC

«Αρχίζει να διαφαίνεται ένα μοτίβο σε αυτά τα χωριά του Τσάρνγουντ. Αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι η περιοχή ίσως δεν χρησιμοποιούνταν πολύ εντατικά κατά τη ρωμαϊκή περίοδο».

Είπε επίσης ότι μια «συλλογή κεραμικών», η οποία βρέθηκε, μπορεί να χρονολογηθεί γύρω στο 1100.

Πιάτο από πορσελάνη που ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένο τον 19ο αιώνα. Φωτ.: Carenza Lewis/BBC

«Αυτό μεταθέτει την παλαιότερη τεκμηριωμένη αναφορά για το Νιούταουν Λίνφορντ κατά 100 χρόνια ή και περισσότερο, οπότε προς το παρόν τα κεραμικά είναι παλαιότερα από την γραπτή ιστορία, κάτι που είναι αρκετά ενδιαφέρον».

«Στη συνέχεια, βρήκαμε πολύ πιο πρόσφατο υλικό, υλικό του 19ου και του 20ου αιώνα επίσης», δήλωσε.

Μπουκάλια που εντοπίστηκαν θαμμένα στην περιοχή. Φωτ.: Carenza Lewis/BBC

Η Λιούις είπε ότι η επιτυχία των ανασκαφών την έκανε να ανυπομονεί για περισσότερες ανασκαφές αργότερα μέσα στο έτος.

«Έχουμε αποκτήσει μια μικρή εικόνα για το Νιούταουν Λίνφορντ, οπότε όταν πάμε στο Στάντον-Άντερ-Μπάρντον, θα μπορέσουμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα. Και μετά, τον Ιούλιο, θα κάνουμε το ίδιο πράγμα ξανά στο Γούντχαουζ και στο Γούντχαουζ Ίβς, κάτι που πιστεύω ότι θα είναι το μεγαλύτερο από όλα».

Με πληροφορίες από BBC