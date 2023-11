«Kingdom of the Planet of the Apes»: Κυκλοφόρησε το trailer της νέας ταινίας

Στη δημοσιότητα δόθηκε το επίσημο trailer της ταινίας «Kingdom of the Planet of the Apes», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 24 Μαΐου του 2024.

Στο trailer του Kingdom of the Planet of the Apes, φαίνεται ξεκάθαρα πως μεταφερόμαστε αρκετές γενιές στο μέλλον μετά τη βασιλεία του Καίσαρα, σε μία εποχή όπου ο πίθηκος γίνεται το κυρίαρχο είδος του πλανήτη και ο άνθρωπος ζει στη σκιά του.



Ωστόσο ένας νέος τύραννος - ηγέτης πίθηκος χτίζει την αυτοκρατορία του, ενώ ένας νεαρός αναλαμβάνει το ταξίδι που θα τον κάνει να αμφισβητήσει όλα όσα γνώριζε για το παρελθόν, και να κάνει επιλογές που θα καθορίσουν το μέλλον των πιθήκων και των ανθρώπων.

Η ιστορία ακολουθεί το κλείσιμο της τριλογίας του 2017, «War for the Planet of the Apes».

«Ο Πλανήτης των Πιθήκων είναι από τις πιο εμβληματικές ιστορίες επιστημονικής φαντασίας στον κινηματογράφο, καθώς και ένα ανεξίτηλο κομμάτι της κληρονομιάς του στούντιο μας. Με το Kingdom of the Planet of the Apes έχουμε το προνόμιο να συνεχίσουμε την παράδοση της σειράς στον είδος αυτού του ευφάνταστου κινηματογράφου, που πυροδοτεί τη σκέψη και ανυπομονούμε να μοιραστούμε με το κοινό το 2024, το εξαιρετικό όραμα του Wes για αυτό το νέο κεφάλαιο», είχε δηλώσει ο Steve Asbell, πρόεδρος της 20th Century Studios.



Ο Πλανήτης των Πιθήκων βασίζεται στη νουβέλα του 1963 του Pierre Boulle, και μεταφέρθηκε πρώτη φορά στην κινηματογραφική οθόνη το 1968 με τον Charlton Heston, στον πρωταγωνιστικό ρόλο, και έκτοτε ακολούθησαν τέσσερα σίκουελ και δύο τηλεοπτικές σειρές.



Το 2001 ο Tim Burton σκηνοθέτησε το reboot της σειράς και η Fox συνέχισε με το franchise της ταινίας «Rise of the Planet of the Apes», το 2011, ενώ μέχρι σήμερα οι ταινίες έχουν αποφέρει κέρδη 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter