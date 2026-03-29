Κιμ Νόβακ: «Εντελώς λάθος επιλογή για να με υποδυθεί» η Σίντνεϊ Σουίνι – «Ξεχωρίζει υπερβολικά πάνω από τη μέση»

Η Κιμ Νόβακ, μία από τις πιο γνωστές ηθοποιούς του κλασικού Χόλιγουντ, επέκρινε την επερχόμενη βιογραφική ταινία για τη ζωή της, δηλώνοντας ότι η επιλογή της Σίντνεϊ Σουίνι για τον ρόλο της είναι «εντελώς λάθος».

«Δεν θα το είχα εγκρίνει ποτέ», δήλωσε σε συνέντευξή της στους The Times, σχολιάζοντας το καστ της ταινίας «Scandalous» που θα αφηγείται τη σχέση της με τον Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ τη δεκαετία του 1950.

Η Νόβακ ήταν ιδιαίτερα επικριτική απέναντι στη Σουίνι, σημειώνοντας ότι «είναι πολύ έντονη πάνω από τη μέση». Εξέφρασε επίσης ανησυχία για το πώς θα παρουσιαστεί η σχέση της με τον Ντέιβις στην ταινία, τονίζοντας ότι δεν ήταν κυρίως σεξουαλική. «Είχαμε τόσα πολλά κοινά», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η σύνδεσή τους βασιζόταν σε κάτι βαθύτερο.

Ωστόσο, εκτίμησε ότι η ταινία θα δώσει διαφορετική εικόνα: «Δεν υπάρχει περίπτωση να μην παρουσιαστεί ως σεξουαλική σχέση, γιατί η Σίντνεϊ Σουίνι δείχνει πάντα σέξι».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στο κλίμα ρατσισμού της εποχής, μιλώντας για τη μεταχείριση που δεχόταν ο Ντέιβις. «Λόγω του χρώματος του δέρματός του, οι άνθρωποι του έκαναν τρομερά πράγματα», είπε.

Παράλληλα, διέψευσε φήμες ότι σχεδίαζαν να παντρευτούν. «Όχι, όχι. Με αγαπούσε. Τον νοιαζόμουν πολύ. Αλλά τότε δεν ήθελα να παντρευτώ κανέναν», ανέφερε.

Η Νόβακ μίλησε και για τις συνθήκες εργασίας στο Χόλιγουντ της εποχής, περιγράφοντας τον παραγωγό Χάρι Κον ως αυταρχικό. «Σε κρατούσε υπό αυστηρό έλεγχο», είπε, προσθέτοντας ότι «είχε ανθρώπους να με παρακολουθούν για να βεβαιωθεί ότι δεν σπαταλούσα τον χρόνο μου».

Όταν ρωτήθηκε για φήμες ότι ο Κον είχε απειλήσει τον Ντέιβις, απάντησε: «Ω, ξέρω ότι ήταν αλήθεια». Η ταινία «Scandalous», που θα αποτελέσει το σκηνοθετικό ντεμπούτο του ηθοποιού Κόλμαν Ντομίνγκο, δεν έχει ακόμη ξεκινήσει γυρίσματα.

Με πληροφορίες από Entertainment Weekly