Κιμ Νόβακ: «Εντελώς λάθος επιλογή για να με υποδυθεί» η Σίντνεϊ Σουίνι – «Ξεχωρίζει υπερβολικά πάνω από τη μέση»

Η ταινία «Scandalous», που σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Κόλμαν Ντομίνγκο, θα αφηγείται τη σχέση της Νόβακ με τον Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ τη δεκαετία του '50

The LiFO team
Η Κιμ Νόβακ στο «Vertigo» του Άλφρεντ Χίτσκοκ (αριστερά) και η Σίντνεϊ Σουίνι (δεξιά) Φωτ: Universal Pictures / EPA, αρχείου

Η Κιμ Νόβακ, μία από τις πιο γνωστές ηθοποιούς του κλασικού Χόλιγουντ, επέκρινε την επερχόμενη βιογραφική ταινία για τη ζωή της, δηλώνοντας ότι η επιλογή της Σίντνεϊ Σουίνι για τον ρόλο της είναι «εντελώς λάθος».

«Δεν θα το είχα εγκρίνει ποτέ», δήλωσε σε συνέντευξή της στους The Times, σχολιάζοντας το καστ της ταινίας «Scandalous» που θα αφηγείται τη σχέση της με τον Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ τη δεκαετία του 1950.

Η Νόβακ ήταν ιδιαίτερα επικριτική απέναντι στη Σουίνι, σημειώνοντας ότι «είναι πολύ έντονη πάνω από τη μέση». Εξέφρασε επίσης ανησυχία για το πώς θα παρουσιαστεί η σχέση της με τον Ντέιβις στην ταινία, τονίζοντας ότι δεν ήταν κυρίως σεξουαλική. «Είχαμε τόσα πολλά κοινά», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η σύνδεσή τους βασιζόταν σε κάτι βαθύτερο.

Ωστόσο, εκτίμησε ότι η ταινία θα δώσει διαφορετική εικόνα: «Δεν υπάρχει περίπτωση να μην παρουσιαστεί ως σεξουαλική σχέση, γιατί η Σίντνεϊ Σουίνι δείχνει πάντα σέξι».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στο κλίμα ρατσισμού της εποχής, μιλώντας για τη μεταχείριση που δεχόταν ο Ντέιβις. «Λόγω του χρώματος του δέρματός του, οι άνθρωποι του έκαναν τρομερά πράγματα», είπε.

Παράλληλα, διέψευσε φήμες ότι σχεδίαζαν να παντρευτούν. «Όχι, όχι. Με αγαπούσε. Τον νοιαζόμουν πολύ. Αλλά τότε δεν ήθελα να παντρευτώ κανέναν», ανέφερε.

Η Νόβακ μίλησε και για τις συνθήκες εργασίας στο Χόλιγουντ της εποχής, περιγράφοντας τον παραγωγό Χάρι Κον ως αυταρχικό. «Σε κρατούσε υπό αυστηρό έλεγχο», είπε, προσθέτοντας ότι «είχε ανθρώπους να με παρακολουθούν για να βεβαιωθεί ότι δεν σπαταλούσα τον χρόνο μου».

Όταν ρωτήθηκε για φήμες ότι ο Κον είχε απειλήσει τον Ντέιβις, απάντησε: «Ω, ξέρω ότι ήταν αλήθεια». Η ταινία «Scandalous», που θα αποτελέσει το σκηνοθετικό ντεμπούτο του ηθοποιού Κόλμαν Ντομίνγκο, δεν έχει ακόμη ξεκινήσει γυρίσματα.

Με πληροφορίες από Entertainment Weekly

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ενας αστυνομικός του Σαν Φρανσίσκο, ο Σκοτ Φέργκιουσον, φεύγει από το Σώμα λόγω της υψοφοβίας του. Ένας παλιός του φίλος και εφοπλιστής, τον προσλαμβάνει για να παρακολουθεί την νευρωτική, με τάσεις αυτοκτονίας, γυναίκα του, Μαντλέν (η Κιμ Νόβακ ξανθιά). Ο αστυνομικός την ερωτεύεται, αλλά αδυνατεί να την σώσει όταν αυτή επιχειρεί ένα πήδημα θανάτου από... ψηλά. Καιρό μετά, κι ενώ προσπαθεί να ξεφύγει από τις εμμονές του, θα ξανασυναντήσει την νεκρή του αγάπη στο πρόσωπο της μελαχρινής Τζούντι (η Κιμ Νόβακ σε διπλό ρόλο).

Vertigo
Άλφρεντ Χίτσκοκ
Μεγάλο σινεμά αγνών αισθημάτων, άδηλης λαγνείας και τεχνικής μαεστρίας που προσπερνά την ψυχαναλυτική μόδα και τα έγχρωμα νουάρ της ύστερης περιόδου τους
ΚΡΙΤΙΚΗ: ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Τζέιμς Στιούαρτ, Κιμ Νόβακ
Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος
ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΟΔΩΡΗ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
*****
Ο Άλφρεντ Χίτσκοκ επισκέφθηκε για πρώτη φορά το Σαν Φρανσίσκο το 1951 για την πρεμιέρα του «Strangers on a train» και, όπως έλεγε η κόρη του, βρήκε την πόλη την πιο κοσμοπολίτικη της Αμερικής, ιδανικό σκηνικό για έγκλημα – άλλωστε ήταν