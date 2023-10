Killers of the Flower Moon: Νέο τρέιλερ λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα

Λίγες ώρες μόνο ώρες από την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του «Killers of the Flower Moon» με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, η Apple έδωσε στη δημοσιότητα ένα ακόμη τρέιλερ.

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ντέιβιντ Γκραν, η ταινία «Killers of the Flower Moon» αφηγείται την αληθινή ιστορία των μαζικών δολοφονιών των Ινδιάνων Οσέιτζ στην Οκλαχόμα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920 μέσα από το ειδύλλιο του Enerest Burkhart (Λεονάρντο Ντι Κάπριο), ανιψιό ενός ισχυρού ντόπιου ιδιοκτήτη ράντσου (Ρόμπερτ Ντε Νίρο) και της Mollie Kyle (Λίλι Γκλάντστοουν).



Το «Killers of the Flower Moon» περιγράφεται ως ένα «επικό γουέστερν, όπου η πραγματική αγάπη διασταυρώνεται με την ανείπωτη προδοσία». Το σενάριο φέρει την υπογραφή του Μάρτιν Σκορτσέζε και του Έρικ Ροθ σε μουσική του πρώην κιθαρίστα και τραγουδοποιού του συγκροτήματος The Band, Ρόμπι Ρόμπερτσον, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο.