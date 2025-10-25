Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον μεγάλο δημιουργό

Η Αθήνα αποχαιρετά σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου, τον Διονύση Σαββόπουλο, τον «Νιόνιο» που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και τον πολιτισμό.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 13:00 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Η κηδεία τελείται δημοσία δαπάνη, με απόφαση της κυβέρνησης, σε αναγνώριση της προσφοράς του καλλιτέχνη.
Τους επικήδειους θα εκφωνήσουν μέλη της οικογένειας, καλλιτέχνες και στενοί φίλοι, καθώς και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η Δήμητρα Γαλάνη και ο Σταμάτης Φασουλής.
Η οικογένεια του εκλιπόντος ζητά αντί στεφάνων τα χρήματα να διατεθούν στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε ο Σαββόπουλος, καθώς και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.
Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα
Η Τροχαία Αθηνών έχει ήδη ανακοινώσει εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 06:00 το πρωί έως το πέρας της τελετής. Θα ισχύει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους γύρω από τη Μητρόπολη και το Α΄ Νεκροταφείο.
Οι οδοί που θα παραμείνουν κλειστές είναι:
- Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.
- Αιόλου, μεταξύ Ανδριανού και Ερμού.
- Ερμού, από Αιόλου έως Αθηνάς.
- Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
- Τριβωνιανού, από Καρέα έως Μ. Μουσούρου.
Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις περιοχές αυτές και να ακολουθούν τις οδηγίες των ρυθμιστών τροχονόμων.