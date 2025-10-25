Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον μεγάλο δημιουργό

Η Αθήνα αποχαιρετά σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου, τον Διονύση Σαββόπουλο, τον «Νιόνιο» που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και τον πολιτισμό.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 13:00 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Η κηδεία τελείται δημοσία δαπάνη, με απόφαση της κυβέρνησης, σε αναγνώριση της προσφοράς του καλλιτέχνη.

Τους επικήδειους θα εκφωνήσουν μέλη της οικογένειας, καλλιτέχνες και στενοί φίλοι, καθώς και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η Δήμητρα Γαλάνη και ο Σταμάτης Φασουλής.

Η οικογένεια του εκλιπόντος ζητά αντί στεφάνων τα χρήματα να διατεθούν στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε ο Σαββόπουλος, καθώς και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Η Τροχαία Αθηνών έχει ήδη ανακοινώσει εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 06:00 το πρωί έως το πέρας της τελετής. Θα ισχύει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους γύρω από τη Μητρόπολη και το Α΄ Νεκροταφείο.

Οι οδοί που θα παραμείνουν κλειστές είναι:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.

Αιόλου, μεταξύ Ανδριανού και Ερμού.

Ερμού, από Αιόλου έως Αθηνάς.

Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

Τριβωνιανού, από Καρέα έως Μ. Μουσούρου.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις περιοχές αυτές και να ακολουθούν τις οδηγίες των ρυθμιστών τροχονόμων.



