«Κανένα σχόλιο»: Η απάντηση του Βρετανικού Μουσείου για το δείπνο μπροστά στα Γλυπτά του Παρθενώνα

Το Βρετανικό Μουσείο, με αφορμή το δειπνό μπροστά από τα Γλυπτά του Παρθενώνα, που προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις, διευκρίνισε πως δεν θα προβεί σε κάποιο σχόλιο.

Σχετικά με το θέμα καθ' αυτό, το Βρετανικό Μουσείο επισήμανε μεταξύ άλλων: «Η προστασία της συλλογής τίθεται πάνω από κάθε τι άλλο και ότι όλα τα αιτήματα για τη χρήση των αιθουσών, αξιολογούνται με βάση τους κινδύνους και τον σεβασμό στα εκθέματα».

Βρετανικό Μουσείο: Η αντίδραση Μαρέβας Μητσοτάκη, Λίνας Μενδώνη

Θέση απέναντι στην επιλογή του Βρετανικού Μουσείου να διοργανώσει δείπνο μπροστά από τα Γλυπτά του Παρθενώνα πήρε η Μαρέβα Μητσοτάκη - Γκραμπόφσκι.

Δημοσιεύοντας μία φωτογραφία από το φιλανθρωπικό δείπνο που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Duveen Gallery, όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά, η Μαρέβα Μητσοτάκη μοιράστηκε στα social media το στιγμιότυπο με το τραπέζι που έχει στηθεί μπροστά από τα γλυπτά, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την «άστοχη», όπως τη χαρακτήρισε, απόφαση του Βρετανικού Μουσείου.

«Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε το περασμένο Σάββατο φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery -στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου, η απόφαση του Μουσείου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν -το λιγότερο άστοχη», έγραψε η Μαρέβα Μητσοτάκη στην ανάρτησή της, κάνοντας tag τον επίσημο λογαριασμό του Μουσείου.

Θέση για το δείπνο που οργάνωσε το Βρετανικό Μουσείο στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα, πήρε και η υπουργός, Λίνα Μενδώνη.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Πολιτισμού, η υπουργός Πολιτισμού απάντησε σε σχετική με το θέμα ερώτηση δημοσιογράφων, αποκαλώντας την κίνηση του μουσείου, «προκλητική αδιαφορία».

«Κατ´ επανάληψη και διαχρονικά το υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους των Μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης. Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα. Αυτό ακριβώς έπραξε το προηγούμενο Σάββατο, η Διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία για το δείπνο που οργάνωσε. Η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ηθική των μνημείων θα έπρεπε να αποτελεί το κύριο μέλημα του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο για μια ακόμη φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία», απάντησε η Λίνα Μενδώνη για το δείπνο.