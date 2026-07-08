Κανένα φιλί δεν είναι αθώο: Ένα νέο βιβλίο γράφει την ιστορία της επιθυμίας και της εξουσίας

Το φιλί μοιάζει με την πιο αυτονόητη μικρή χειρονομία. Κάτι φυσικό, ιδιωτικό, σχεδόν έξω από την ιστορία. Κι όμως, ένα νέο βιβλίο υποστηρίζει ότι κάθε φιλί κουβαλά περισσότερα από επιθυμία ή τρυφερότητα: κανόνες, ιεραρχίες, απαγορεύσεις, φόβους, εξουσία.

Στο «The Kiss: A History of Passion and Power», η Katie Barclay, ιστορικός των συναισθημάτων, διαβάζει το φιλί όχι ως απλή έκφραση αγάπης, αλλά ως κοινωνική και πολιτική χειρονομία. Από τους μεσαιωνικούς ηγεμόνες μέχρι το Χόλιγουντ, και από τα μωρά –για τα οποία οι μητέρες προειδοποιούνται να μην αφήνουν αγνώστους να τα φιλούν– μέχρι τα queer kiss-ins, το φιλί εμφανίζεται ως κάτι πολύ πιο σύνθετο από μια ρομαντική εικόνα.

Το βιβλίο ξεκινά από τη μεσαιωνική Ευρώπη και το «osculum pacis», το «φιλί της ειρήνης». Ένα φιλί στα χείλη μπορούσε να επισφραγίσει νομικές και διπλωματικές συμφωνίες, να σηματοδοτήσει πίστη ή υποταγή, να δηλώσει ότι δύο ισχυροί άντρες αναγνώριζαν ο ένας τον άλλον. Η ιατρική αντίληψη της εποχής έβλεπε την αναπνοή ως φορέα του πνεύματος· έτσι, ένα φιλί στα χείλη σήμαινε συμβολικά ότι δύο ψυχές συναντιούνταν και εξισώνονταν.

Όμως δεν ήταν όλα τα φιλιά ισότιμα. Το φιλί στο πόδι μπορούσε να λειτουργεί ως ένδειξη λατρείας, αλλά και ως ταπείνωση. Η Barclay θυμίζει την ιστορία του Ρόλλο, του Βίκινγκ ηγέτη που, το 911, κλήθηκε να γονατίσει και να φιλήσει το πόδι του Φράγκου βασιλιά για να επισφραγίσει τη συνθήκη ειρήνης. Ο ίδιος αρνήθηκε να υποταχθεί με αυτόν τον τρόπο και έστειλε άλλον στη θέση του. Το φιλί, εδώ, δεν είναι τρυφερότητα. Είναι πολιτική σκηνή.

Οι σημασίες του άλλαξαν ξανά και ξανά. Όταν ο Ολλανδός ουμανιστής Δεσιδέριος Έρασμος επισκέφθηκε την Αγγλία το 1499, εντυπωσιάστηκε από τον ενθουσιασμό των Άγγλων να φιλιούνται σε χαιρετισμούς και αποχαιρετισμούς. Εκείνη η κοινωνική συνήθεια, που στην ηπειρωτική Ευρώπη είχε ήδη αρχίσει να υποχωρεί, θα εξαφανιζόταν σταδιακά από την αγγλική δημόσια ζωή. Μέχρι τον 18ο αιώνα, οι άντρες έτειναν πια να δίνουν τα χέρια, ενώ το φιλί γινόταν όλο και περισσότερο υπόθεση οικειότητας, φύλου και κοινωνικού κώδικα.

Λεονίντ Μπρέζνιεφ και Έριχ Χόνεκερ, 1979. Το «σοσιαλιστικό αδελφικό φιλί» έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες πολιτικής τελετουργίας του Ψυχρού Πολέμου. / Getty Images

Στα τέλη του 19ου αιώνα, καθώς το ρομαντικό φιλί συνδέθηκε όλο και πιο στενά με τον έρωτα, τον γάμο και το σεξ, οι δημόσιες ανησυχίες δεν εξαφανίστηκαν. Απλώς άλλαξαν μορφή. Στις αρχές του 20ού αιώνα, οι φόβοι για τις ασθένειες έβαλαν το φιλί στο στόχαστρο της υγιεινής. Το 1908, μετά από έξαρση διφθερίτιδας, οι αρχές στο Λονδίνο απαγόρευσαν τα παιχνίδια με φιλιά στα σχολεία. Λίγες δεκαετίες αργότερα, οι συμβουλές για την ανατροφή των παιδιών έφταναν να προειδοποιούν ακόμη και για τους κινδύνους του μητρικού φιλιού.

Το φιλί έγινε επίσης αντικείμενο λογοκρισίας. Στο Χόλιγουντ, ο Κώδικας Χέις, που επιβλήθηκε από τη δεκαετία του 1930, περιόριζε τα «υπερβολικά» και «λάγνα» φιλιά στην οθόνη, ενώ στην πράξη απέκλειε φυλετικά μικτά και ομόφυλα φιλιά. Η κινηματογραφική τρυφερότητα, όσο αθώα κι αν έμοιαζε, έπρεπε να ελεγχθεί, να μετρηθεί, να πειθαρχηθεί.

Γι’ αυτό και το φιλί μπορούσε αργότερα να γίνει πράξη αντίστασης. Στη δεκαετία του 1970, ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων χρησιμοποίησαν τα kiss-ins ως δημόσια διεκδίκηση ορατότητας, τρυφερότητας και αγάπης. Στη διάρκεια της κρίσης του AIDS, όταν η παραπληροφόρηση γύρω από τη μετάδοση του ιού τροφοδοτούσε φόβο και στιγματισμό, το δημόσιο queer φιλί απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη.

Σήμερα, η συζήτηση γύρω από το φιλί επιστρέφει μέσα από τη συναίνεση. Το 2023, ο Λουίς Ρουμπιάλες, τότε πρόεδρος της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, προκάλεσε διεθνή κατακραυγή όταν φίλησε στα χείλη την Τζένι Ερμόσο μετά τη νίκη της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών. Το περιστατικό έδειξε ότι ακόμη και ένα φιλί που παρουσιάζεται ως αυθόρμητο μπορεί να είναι γεμάτο εξουσία, πίεση και ανισορροπία ισχύος.

Αυτό είναι και το βασικό επιχείρημα του βιβλίου: το φιλί δεν βρίσκεται ποτέ έξω από την εποχή του. Μπορεί να δηλώνει αγάπη, αλλά μπορεί επίσης να σφραγίζει υποταγή, να επιβάλλει κυριαρχία, να προκαλεί ηθικό πανικό, να λογοκρίνεται, να θεραπεύει, να εκθέτει, να διεκδικεί.

Η πιο μικρή επαφή δύο προσώπων μπορεί να κουβαλά μιαν ολόκληρη ιστορία. Όταν φιλιόμαστε, δεν φιλιόμαστε ποτέ μόνοι μας.

Φιλιόμαστε μαζί με τους κανόνες, τους φόβους, τις επιθυμίες και τις εξουσίες που έχουν περάσει από το σώμα πριν από εμάς.

με στοιχεία από Guardian