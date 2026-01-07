Κάμπερμπατς, Μπέικερ και Ντομινίκ Σεζάρ από αύριο στους κινηματογράφους

To πολυδιαβασμένο μυθιστόρημα του Μαξ Πόρτερ «Grief is the Thing with Feathers» μεταφέρεται στο σινεμά, με τον «θρήνο» να φεύγει από τον τίτλο.

Στο Τhe Thing with Feathers o Μπένεντικτ Κάμπερμπατς πρωταγωνιστεί στον ρόλο ενός πατέρα που χάνει τη σύζυγό του, αναγκάζεται να μεγαλώσει μόνος του τα παιδιά του και ταλαιπωρείται από ένα ανθρωπόμορφο… «πράγμα με φτερά».

Στο Left Handed Girl της Σιχ-Τσινγκ Τσου κράχτης είναι ο Σον Μπέικερ, που εκτελεί χρέη παραγωγού και συνυπογράφει το σενάριο μιας ταινίας που θέλει μια μητέρα να μετακομίζει με τις δυο κόρες της στην Ταϊπέι για να ανοίξει πάγκο με noodles. Σημειώνεται πως βρίσκεται στην 15αδα της προεπιλογής του Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας.

Οι φίλοι του arthouse σινεμά έχουν ως επιλογή το Mysterious Gaze of the Pink Flamingo, τον μεγάλο νικητή του τμήματος Ένα Κάποιο Βλέμμα στο περασμένο Φεστιβάλ Καννών. Κυκλοφορεί, επίσης, ακόμα μια ελληνική ταινία με εμπορικές βλέψεις, η κινηματογραφική διασκευή του Τι Ψυχή θα παραδώσεις μωρή, της λαοφιλούς πλην ημιτελούς τηλεοπτικής σειράς, που θα αποκτήσει το φινάλε της στη μεγάλη οθόνη, έστω και με άλλο καστ. Αυτό είναι το πρώτο μέρος, θα ακολουθήσει και το δεύτερο.

Το Primate θέλει το κατοικίδιο μιας οικογένειας να παθαίνει λύσσα και να τους κυνηγά, σε ένα slasher όπου, η συνήθης απέθαντη φιγούρα τύπου Μάικ Μάγερς αντικαθίσταται από έναν πίθηκο. Το Greenland με τον Τζέραρντ Μπάτλερ ικανοποίησε με τις εισπράξεις του αρκετά τους παραγωγούς ώστε να ανάψουν το πράσινο φως για συνέχεια με τίτλο Greenland 2: Migration – ελπίζουμε μόνο αυτή τη φορά να πριμοδοτείται η καταστροφή έναντι του μελοδράματος. Τέλος, κυκλοφορεί και το Super-Charlie, που απευθύνεται κυρίως στα πολύ μικρά παιδιά.