ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Πολιτισμός

Το καλύτερο θερινό είναι η πλατεία του χωριού

Για δέκατη χρονιά, από τις 10 ως τις 12 Ιουλίου, ο προβολέας του Parthenώn Film Festival θα ανάψει καλώντας τους σινεφίλ στο όμορφο χωριό της Χαλκιδικής.

10ο Parthenώn Film Festival - Σινεμά στο χωριό Facebook Twitter
Το επετειακό 10ο Parthenώn Film Festival - Σινεμά στο Χωριό προσκαλεί παλιούς και νέους φίλους στη φιλόξενη πλατεία του Παρθενώνα Χαλκιδικής.
The LiFO team
The LiFO team
0

Tο Parthenώn Film Festival - Σινεμά στο Χωριό, το αγαπημένο σινεφίλ ραντεβού του καλοκαιριού που έγινε συνήθεια, ανάβει ξανά τον προβολέα για ένα κινηματογραφικό τριήμερο αφιερωμένο στη φιλία.

Το επετειακό 10ο Parthenώn Film Festival - Σινεμά στο Χωριό προσκαλεί παλιούς και νέους φίλους στη φιλόξενη πλατεία του Παρθενώνα Χαλκιδικής, που για τρεις βραδιές θα μετατραπεί σε υπαίθριο θερινό σινεμά με ελεύθερη είσοδο, από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου 2026.

Το Φεστιβάλ κλείνει τα 10 του χρόνια γιορτάζοντας τη φιλία. Τη φιλία που γεννιέται μέσα από το σινεμά, τις σχέσεις που αντέχουν στο χρόνο και τη φιλία που αποτέλεσε την αφετηρία του ίδιου του Φεστιβάλ, όταν πέντε φίλοι αποφάσισαν να ξαναζωντανέψουν τη μαγεία της μεγάλης οθόνης και να ξαναφέρουν το σινεμά στο χωριό.

Το πρόγραμμα ανοίγει την Παρασκευή 10 Ιουλίου με μια συμβολική επιστροφή στις ρίζες του Φεστιβάλ. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ξανά την πρώτη ταινία που προβλήθηκε στην εναρκτήρια διοργάνωση του 2015, το ποιητικό και βαθιά συγκινητικό «Το Κόκκινο Μπαλόνι» του Albert Lamorisse. Η βραδιά ολοκληρώνεται με την προβολή του «Ε.Τ. ο Εξωγήινος» του Steven Spielberg, μία από τις πιο τρυφερές κινηματογραφικές ιστορίες φιλίας που έχουν περάσει ποτέ από τη  μεγάλη οθόνη.

10ο Parthenώn Film Festival - Σινεμά στο χωριό Facebook Twitter
Το Φεστιβάλ κλείνει τα 10 του χρόνια γιορτάζοντας τη φιλία.

Το Σάββατο 11 Ιουλίου, ο προβολέας ανάβει για μία ξεχωριστή προβολή, του αριστουργηματικού «Σινεμά ο Παράδεισος» του Giuseppe Tornatore, μία ταινία - ωδή στη δύναμη του κινηματογράφου, στη μνήμη και στους ανθρώπινους δεσμούς που αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές μας.

Η αυλαία του Φεστιβάλ πέφτει την Κυριακή 12 Ιουλίου με την προβολή της μικρού μήκους ταινίας «Sad Girl Weekend» των Δημήτρη Τσακαλέα και Λήδας Βαρτζιώτη και ακολουθεί το εμβληματικό «Θέλμα και Λουίζ» του Ridley Scott, ένας διαχρονικός ύμνος στη γυναικεία φιλία, την αλληλεγγύη και τη δύναμη της συντροφικότητας, που φέτος κλείνει 35 χρόνια από την πρώτη του προβολή. Την αφίσα του 10ου Parthenώn Film Festival - Σινεμά στο χωριό υπογράφουν οι Frank Moth.

Πρόγραμμα Προβολών

Παρασκευή 10 Ιουλίου

21:00 | Το Κόκκινο Μπαλόνι (1956), 34’

Ένα αγόρι, καθώς τριγυρίζει στους δρόμους πηγαίνοντας στο σχολείο του, βρίσκει ένα κόκκινο μπαλόνι δεμένο σε έναν στύλο. Από εκείνη τη στιγμή το μπαλόνι ακολουθεί το παιδί στους δρόμους του Παρισιού, προκαλώντας έκπληξη σε όλους, αλλά και τη ζήλια των φίλων του.

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Albert Lamorisse
Παίζει: Pascal Lamorisse
* Την ταινία θα προλογίσει ο συγγραφέας Κυριάκος Χαρίτος.

21:40  | Ε.Τ. ο Εξωγήινος (1982), 115’

Ένας μικρός επισκέπτης από το διάστημα, βρίσκεται ολομόναχος στη Γη, έναν ξένο, ακατανόητο για εκείνον πλανήτη. Σύντομα, όμως, θα βρει έναν πολύτιμο φίλο που θα τον βοηθήσει να επιβιώσει. Ο 10χρονος Έλιοτ και ο Ε.Τ. έρχονται κάθε μέρα όλο και πιο κοντά και προσπαθούν να αποφύγουν τις έρευνες των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, που αναζητούν τον μικρό εξωγήινο νυχθημερόν. Παράλληλα, ξεκινούν μια τιτάνια προσπάθεια προκειμένου ο Ε.Τ. να επικοινωνήσει με τους δικούς του και να καταφέρει κάποτε να επιστρέψει σπίτι.

Σκηνοθεσία: Steven Spielberg
Σενάριο: Melissa Mathison
Παίζουν: Henry Thomas, Peter Coyote, Drew Barrymore

10ο Parthenώn Film Festival - Σινεμά στο χωριό Facebook Twitter
Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ξανά την πρώτη ταινία που προβλήθηκε στην εναρκτήρια διοργάνωση του 2015.

Σάββατο 11 Ιουλίου

21:00 | Σινεμά ο Παράδεισος (1988), 155’

Σε ένα μικρό χωριό της Νότιας Ιταλίας, ο νεαρός Τότο γίνεται φίλος με τον Αλφρέντο, τον μηχανικό προβολής του τοπικού σινεμά. Μέσα από τη φιλία τους, ο Τότο αποκτά έναν πατέρα που ποτέ δεν είχε, ενώ μαγεύεται από το σινεμά και τις ταινίες. Καθώς μεγαλώνει ο Τότο, έρχεται η ώρα που θα πρέπει να αποχαιρετήσει τους γνωστούς του για να αναζητήσει την τύχη του στην πόλη.

Σκηνοθεσία: Giuseppe Tornatore
Σενάριο: Giuseppe Tornatore, Vanna Paoli
Παίζουν: Philippe Noiret, Salvatore Cascio, Marco Leonardi, Jacques Perrin
* Την ταινία θα προλογίσει ο δημοσιογράφος Γιάννης Πανταζόπουλος. 

Κυριακή 12 Ιουλίου 

21:00 | Sad Girl Weekend (2019) – μικρού μήκους, 15’

Ένα τελευταίο Σαββατοκύριακο τριών κολλητών φίλων, οι δύο από τις οποίες θα φύγουν για μεταπτυχιακό στο εξωτερικό. Σύντομα συνειδητοποιούν ότι τα «αντίο» είναι δύσκολο να ειπωθούν.

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τσακαλέας, Λήδα Βαρτζιώτη
Παίζουν: Έλσα Λεκάκου, Τζωρτζίνα Λιώση, Νατάσα Εξηνταβελώνη

21:20 | Θέλμα και Λουίζ (1991), 129’

Δύο κολλητές φίλες, η αφελής νοικοκυρά Θέλμα και η σερβιτόρα Λουίζ, εγκαταλείπουν το Αρκάνσας για ένα Σαββατοκύριακο. Το ταξίδι τους μετατρέπεται σε μια σειρά από εγκλήματα όταν η Λουίζ πυροβολεί έναν άντρα που προσπαθεί να βιάσει τη Θέλμα, αναγκάζοντάς τες να διαφύγουν προς το Μεξικό.

Σκηνοθεσία: Ridley Scott
Σενάριο: Callie Khouri
Παίζουν: Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel, Brad Pitt
*Οι ταινίες του Φεστιβάλ θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους.

Λίγα λόγια για τον Παρθενώνα

Μόλις 5 χλμ από το Νέο Μαρμαρά, ο Παρθενώνας είναι ένας παραδοσιακός οικισμός στη Σιθωνία Χαλκιδικής, χτισμένος σε υψόμετρο 350 μέτρων, με πλούσια μακεδονίτικη αρχιτεκτονική. Οι κάτοικοί του άρχισαν σταδιακά να εγκαταλείπουν τον οικισμό τη δεκαετία του 1970 για να εγκατασταθούν στο γειτονικό Νέο Μαρμαρά, που προσέφερε περισσότερες δυνατότητες απασχόλησης. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ο Παρθενώνας εμφανίζεται πλήρως εγκαταλειμμένος. Τα επόμενα χρόνια ο οικισμός αναβιώνει. Τα περισσότερα κτίσματα αναστηλώθηκαν και αναπαλαιώθηκαν, δίνοντας νέα ζωή στον τόπο. Το 1985 ιδρύθηκε από πρώην κατοίκους του χωριού ο πολιτιστικός σύλλογος "Ο Παρθενών", που συνέβαλε στην ανάδειξη και προστασία του παραδοσιακού χαρακτήρα του οικισμού και τη διοργάνωση πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων. Ο Παρθενώνας σήμερα είναι διατηρητέος παραδοσιακός οικισμός και διαθέτει σύγχρονες υποδομές φιλοξενίας.

Χορηγοί
Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται με την ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, τη χορηγία των Green Mocktails της Green Cola και της μπύρας FIX Hellas και την υποστήριξη του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής.

Επικοινωνία
10 - 12 Ιουλίου 2026 | Παρθενώνας Χαλκιδικής
Για πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω email στο [email protected].
Facebook: Parthenώn Film Festival
Instagram: @parthenonfilmfestival

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε νέα τροχιά

Πολιτισμός / Όλα όσα θα δούμε φέτος στην Εναλλακτική Σκηνή της Λυρικής Σκηνής

Το πρόγραμμα της καλλιτεχνικής περιόδου 2026/27, «Εναλλακτική Εποχή», εγκαινιάζει έναν νέο κύκλο προγραμματισμού που αναπτύσσεται μέσα από θεματικά φεστιβάλ και νέους καλλιτεχνικούς άξονες.
THE LIFO TEAM
Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026

Πολιτισμός / «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός»: 30 highlights

Από την 1η Ιουλίου και για δύο μήνες έως και τις 31 Αυγούστου 2026, εμβληματικοί αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία σε όλη την Ελλάδα ζωντανεύουν μέσα από πρωτότυπα έργα παραστατικών τεχνών, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Ματ Ντέιμον λέει ότι η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν τον διέλυσε

Πολιτισμός / Ο Ματ Ντέιμον λέει ότι η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν τον διέλυσε

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της Οδύσσειας στο Λονδίνο, ο Ματ Ντέιμον λέει ότι η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν ήταν η πιο δύσκολη της καριέρας του: αληθινά πλοία, καταιγίδες, πρακτικά εφέ και γυρίσματα σε έξι χώρες για ένα έπος που δεν γυρίστηκε σαν ψηφιακό θέαμα.
THE LIFO TEAM
Να φανείς μόνο μέχρι εκεί όπου δεν θα χαθείς: Το Made of Smokeless Fire της Camille Farrah Lenain

Πολιτισμός / Να φανείς μόνο μέχρι εκεί όπου δεν θα χαθείς

Στο Made of Smokeless Fire, την πρώτη της μονογραφία από τις εκδόσεις Loose Joints, η Camille Farrah Lenain μετατρέπει τις ερωτήσεις που δεν πρόλαβε να κάνει στον γκέι θείο της σε ένα φωτογραφικό αρχείο queer μουσουλμανικής ζωής στη Γαλλία.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ο φωτογράφος που γύρισε στα χαμένα σπίτια των Παλαιστινίων αντί γι’ αυτούς

Πολιτισμός / Ο φωτογράφος που υποσχέθηκε στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες να γυρίσει στα σπίτια τους

Η P21 Gallery στο Λονδίνο παρουσιάζει το Homeland Lost του Alan Gignoux, ένα φωτογραφικό αρχείο Παλαιστινίων προσφύγων και χαμένων σπιτιών που σήμερα, μέσα από τον πόλεμο στη Γάζα, αποκτά νέο βάρος.
THE LIFO TEAM
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ επιστρέφει στη Βενετία για τον Χρυσό Λέοντα

Πολιτισμός / Ο Τζορτζ Κλούνεϊ θα τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας

Η Βενετία τιμά τον Τζορτζ Κλούνεϊ με τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του, επισφραγίζοντας μια σχέση δεκαετιών ανάμεσα στο Λίντο και έναν από τους τελευταίους κλασικούς σταρ του Χόλιγουντ
THE LIFO TEAM
Η τρυφερότητα, η αγριότητα και το θαύμα των ωκεανών σε 11 φωτογραφίες

Πολιτισμός / Η τρυφερότητα, η αγριότητα και το θαύμα των ωκεανών σε 11 φωτογραφίες

Ο φετινός διαγωνισμός φωτογραφίας του Ocean Conservancy ξεχώρισε 11 εικόνες θαλάσσιας άγριας ζωής, με το πρώτο βραβείο να πηγαίνει σε μια φωτογραφία όπου ένα μωρό θαλάσσιος ίππος θηλάζει πάνω σε παγόβουνο στη Νορβηγία.
THE LIFO TEAM
Το Met ζήτησε από τους ανθρώπους του να ξανακοιτάξουν 100 έργα της συλλογής του

Πολιτισμός / Τι βλέπουν οι άνθρωποι του Met όταν κοιτούν τα έργα κάθε μέρα;

Η νέα έκδοση Points of View: 100 Connections to Art ζητά από επιμελητές, συντηρητές, βιβλιοθηκονόμους και εκπαιδευτικούς του Met να μιλήσουν για 100 έργα της συλλογής του όχι σαν ψυχροί ειδικοί, αλλά σαν άνθρωποι που ζουν μαζί τους.
THE LIFO TEAM
Η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε νέα τροχιά

Πολιτισμός / Όλα όσα θα δούμε φέτος στην Εναλλακτική Σκηνή της Λυρικής Σκηνής

Το πρόγραμμα της καλλιτεχνικής περιόδου 2026/27, «Εναλλακτική Εποχή», εγκαινιάζει έναν νέο κύκλο προγραμματισμού που αναπτύσσεται μέσα από θεματικά φεστιβάλ και νέους καλλιτεχνικούς άξονες.
THE LIFO TEAM
Το πρώτο romantasy βιβλιοπωλείο της Βρετανίας άνοιξε στην Οξφόρδη

Πολιτισμός / Το πρώτο romantasy βιβλιοπωλείο της Βρετανίας άνοιξε στην Οξφόρδη

Το Bad Girl Books άνοιξε στην Οξφόρδη και έγινε το πρώτο βρετανικό βιβλιοπωλείο αφιερωμένο στο romantasy, το είδος που συνδυάζει έρωτα, φαντασία, BookTok και ένα αναγνωστικό πάθος που δεν θέλει πια να απολογείται.
THE LIFO TEAM
 
 