Το καλύτερο θερινό είναι η πλατεία του χωριού

Tο Parthenώn Film Festival - Σινεμά στο Χωριό, το αγαπημένο σινεφίλ ραντεβού του καλοκαιριού που έγινε συνήθεια, ανάβει ξανά τον προβολέα για ένα κινηματογραφικό τριήμερο αφιερωμένο στη φιλία.

Το επετειακό 10ο Parthenώn Film Festival - Σινεμά στο Χωριό προσκαλεί παλιούς και νέους φίλους στη φιλόξενη πλατεία του Παρθενώνα Χαλκιδικής, που για τρεις βραδιές θα μετατραπεί σε υπαίθριο θερινό σινεμά με ελεύθερη είσοδο, από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου 2026.

Το Φεστιβάλ κλείνει τα 10 του χρόνια γιορτάζοντας τη φιλία. Τη φιλία που γεννιέται μέσα από το σινεμά, τις σχέσεις που αντέχουν στο χρόνο και τη φιλία που αποτέλεσε την αφετηρία του ίδιου του Φεστιβάλ, όταν πέντε φίλοι αποφάσισαν να ξαναζωντανέψουν τη μαγεία της μεγάλης οθόνης και να ξαναφέρουν το σινεμά στο χωριό.

Το πρόγραμμα ανοίγει την Παρασκευή 10 Ιουλίου με μια συμβολική επιστροφή στις ρίζες του Φεστιβάλ. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ξανά την πρώτη ταινία που προβλήθηκε στην εναρκτήρια διοργάνωση του 2015, το ποιητικό και βαθιά συγκινητικό «Το Κόκκινο Μπαλόνι» του Albert Lamorisse. Η βραδιά ολοκληρώνεται με την προβολή του «Ε.Τ. ο Εξωγήινος» του Steven Spielberg, μία από τις πιο τρυφερές κινηματογραφικές ιστορίες φιλίας που έχουν περάσει ποτέ από τη μεγάλη οθόνη.

Facebook Twitter Το Φεστιβάλ κλείνει τα 10 του χρόνια γιορτάζοντας τη φιλία.

Το Σάββατο 11 Ιουλίου, ο προβολέας ανάβει για μία ξεχωριστή προβολή, του αριστουργηματικού «Σινεμά ο Παράδεισος» του Giuseppe Tornatore, μία ταινία - ωδή στη δύναμη του κινηματογράφου, στη μνήμη και στους ανθρώπινους δεσμούς που αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές μας.

Η αυλαία του Φεστιβάλ πέφτει την Κυριακή 12 Ιουλίου με την προβολή της μικρού μήκους ταινίας «Sad Girl Weekend» των Δημήτρη Τσακαλέα και Λήδας Βαρτζιώτη και ακολουθεί το εμβληματικό «Θέλμα και Λουίζ» του Ridley Scott, ένας διαχρονικός ύμνος στη γυναικεία φιλία, την αλληλεγγύη και τη δύναμη της συντροφικότητας, που φέτος κλείνει 35 χρόνια από την πρώτη του προβολή. Την αφίσα του 10ου Parthenώn Film Festival - Σινεμά στο χωριό υπογράφουν οι Frank Moth.

Πρόγραμμα Προβολών

Παρασκευή 10 Ιουλίου

21:00 | Το Κόκκινο Μπαλόνι (1956), 34’

Ένα αγόρι, καθώς τριγυρίζει στους δρόμους πηγαίνοντας στο σχολείο του, βρίσκει ένα κόκκινο μπαλόνι δεμένο σε έναν στύλο. Από εκείνη τη στιγμή το μπαλόνι ακολουθεί το παιδί στους δρόμους του Παρισιού, προκαλώντας έκπληξη σε όλους, αλλά και τη ζήλια των φίλων του.

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Albert Lamorisse

Παίζει: Pascal Lamorisse

* Την ταινία θα προλογίσει ο συγγραφέας Κυριάκος Χαρίτος.

21:40 | Ε.Τ. ο Εξωγήινος (1982), 115’

Ένας μικρός επισκέπτης από το διάστημα, βρίσκεται ολομόναχος στη Γη, έναν ξένο, ακατανόητο για εκείνον πλανήτη. Σύντομα, όμως, θα βρει έναν πολύτιμο φίλο που θα τον βοηθήσει να επιβιώσει. Ο 10χρονος Έλιοτ και ο Ε.Τ. έρχονται κάθε μέρα όλο και πιο κοντά και προσπαθούν να αποφύγουν τις έρευνες των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, που αναζητούν τον μικρό εξωγήινο νυχθημερόν. Παράλληλα, ξεκινούν μια τιτάνια προσπάθεια προκειμένου ο Ε.Τ. να επικοινωνήσει με τους δικούς του και να καταφέρει κάποτε να επιστρέψει σπίτι.

Σκηνοθεσία: Steven Spielberg

Σενάριο: Melissa Mathison

Παίζουν: Henry Thomas, Peter Coyote, Drew Barrymore

Facebook Twitter Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ξανά την πρώτη ταινία που προβλήθηκε στην εναρκτήρια διοργάνωση του 2015.

Σάββατο 11 Ιουλίου

21:00 | Σινεμά ο Παράδεισος (1988), 155’

Σε ένα μικρό χωριό της Νότιας Ιταλίας, ο νεαρός Τότο γίνεται φίλος με τον Αλφρέντο, τον μηχανικό προβολής του τοπικού σινεμά. Μέσα από τη φιλία τους, ο Τότο αποκτά έναν πατέρα που ποτέ δεν είχε, ενώ μαγεύεται από το σινεμά και τις ταινίες. Καθώς μεγαλώνει ο Τότο, έρχεται η ώρα που θα πρέπει να αποχαιρετήσει τους γνωστούς του για να αναζητήσει την τύχη του στην πόλη.

Σκηνοθεσία: Giuseppe Tornatore

Σενάριο: Giuseppe Tornatore, Vanna Paoli

Παίζουν: Philippe Noiret, Salvatore Cascio, Marco Leonardi, Jacques Perrin

* Την ταινία θα προλογίσει ο δημοσιογράφος Γιάννης Πανταζόπουλος.

Κυριακή 12 Ιουλίου

21:00 | Sad Girl Weekend (2019) – μικρού μήκους, 15’

Ένα τελευταίο Σαββατοκύριακο τριών κολλητών φίλων, οι δύο από τις οποίες θα φύγουν για μεταπτυχιακό στο εξωτερικό. Σύντομα συνειδητοποιούν ότι τα «αντίο» είναι δύσκολο να ειπωθούν.

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Σενάριο - Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τσακαλέας, Λήδα Βαρτζιώτη

Παίζουν: Έλσα Λεκάκου, Τζωρτζίνα Λιώση, Νατάσα Εξηνταβελώνη

21:20 | Θέλμα και Λουίζ (1991), 129’

Δύο κολλητές φίλες, η αφελής νοικοκυρά Θέλμα και η σερβιτόρα Λουίζ, εγκαταλείπουν το Αρκάνσας για ένα Σαββατοκύριακο. Το ταξίδι τους μετατρέπεται σε μια σειρά από εγκλήματα όταν η Λουίζ πυροβολεί έναν άντρα που προσπαθεί να βιάσει τη Θέλμα, αναγκάζοντάς τες να διαφύγουν προς το Μεξικό.

Σκηνοθεσία: Ridley Scott

Σενάριο: Callie Khouri

Παίζουν: Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel, Brad Pitt

*Οι ταινίες του Φεστιβάλ θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους.

Λίγα λόγια για τον Παρθενώνα

Μόλις 5 χλμ από το Νέο Μαρμαρά, ο Παρθενώνας είναι ένας παραδοσιακός οικισμός στη Σιθωνία Χαλκιδικής, χτισμένος σε υψόμετρο 350 μέτρων, με πλούσια μακεδονίτικη αρχιτεκτονική. Οι κάτοικοί του άρχισαν σταδιακά να εγκαταλείπουν τον οικισμό τη δεκαετία του 1970 για να εγκατασταθούν στο γειτονικό Νέο Μαρμαρά, που προσέφερε περισσότερες δυνατότητες απασχόλησης. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ο Παρθενώνας εμφανίζεται πλήρως εγκαταλειμμένος. Τα επόμενα χρόνια ο οικισμός αναβιώνει. Τα περισσότερα κτίσματα αναστηλώθηκαν και αναπαλαιώθηκαν, δίνοντας νέα ζωή στον τόπο. Το 1985 ιδρύθηκε από πρώην κατοίκους του χωριού ο πολιτιστικός σύλλογος "Ο Παρθενών", που συνέβαλε στην ανάδειξη και προστασία του παραδοσιακού χαρακτήρα του οικισμού και τη διοργάνωση πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων. Ο Παρθενώνας σήμερα είναι διατηρητέος παραδοσιακός οικισμός και διαθέτει σύγχρονες υποδομές φιλοξενίας.

Χορηγοί

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται με την ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, τη χορηγία των Green Mocktails της Green Cola και της μπύρας FIX Hellas και την υποστήριξη του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής.

Επικοινωνία

10 - 12 Ιουλίου 2026 | Παρθενώνας Χαλκιδικής

Για πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω email στο [email protected].

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