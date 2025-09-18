Καλλιμάρμαρο: 60.000 θεατές στη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση

Περίπου 60.000 θεατές κατέκλυσαν το Καλλιμάρμαρο το βράδυ της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου, στη μεγάλη συναυλία – αφιέρωμα για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Γρηγόρη Μπιθικώτση. Η εκδήλωση, με τίτλο «Άξιος Εστί», αποτέλεσε μια από τις πιο συγκινητικές μουσικές βραδιές της χρονιάς.

Στη σκηνή ανέβηκαν γνωστοί καλλιτέχνες που ερμήνευσαν εμβληματικά τραγούδια του «σερ» του ελληνικού τραγουδιού. Μεταξύ αυτών οι: Σταύρος Ξαρχάκος, Αντώνης Ρέμος, Στέλιος Ρόκκος, Πίτσα Παπαδοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Μελίνα Ασλανίδου, Χρήστος Δάντης, Γιώργος Μαργαρίτης, Πέτρος Γαϊτάνος, Πέγκυ Ζήνα, Κώστας Μακεδόνας, Ρένα Μόρφη, Δημήτρης Μπάσης, Μάριος Φραγκούλης, Κώστας Χατζής και Γρηγόρης Μπιθικώτσης (υιός). Στη βραδιά συμμετείχε και ο Γιάννης Μπέζος, ερμηνεύοντας με τον δικό του τρόπο κομμάτια του σπουδαίου τραγουδοποιού.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια, τη σκηνοθεσία και την παρουσίαση είχε ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος έδωσε το στίγμα της βραδιάς με λόγια συγκίνησης και αναφοράς στη διαχρονική αξία του Μπιθικώτση.

Το κοινό, γεμάτο συγκίνηση και νοσταλγία, τραγούδησε μαζί με τους καλλιτέχνες, σε μια βραδιά που απέδειξε ότι η φωνή και το έργο του Γρηγόρη Μπιθικώτση συνεχίζουν να συγκινούν και να ενώνουν γενιές.

Κώστας Χατζής/ Φωτ.: NDP

Μάριος Φραγκούλης/ Φωτ.: NDP

Ηρώ Σαΐα/ Φωτ.: NDP

Στέλιος Ρόκκος/ Φωτ.: NDP

Αντώνης Ρέμος/ Φωτ.: NDP

Πίτσα Παπαδοπούλου/ Φωτ.: NDP

Γρηγόρης Μπιθικώτσης/ Φωτ.: NDP

Γιάννης Μπέζος/ Φωτ.: NDP

Σταύρος Ξαρχάκος/ Φωτ.: NDP

Δημήτρης Μπάσης/ Φωτ.: NDP

Ρένα Μόρφη/ Φωτ.: NDP

Γιάννης Κότσιρας/ Φωτ.: NDP

Πέγκυ Ζήνα/ Φωτ.: NDP

Μανώλης Καραντίνης/ Φωτ.: NDP

Γιάννης Ζουγανέλης/ Φωτ.: NDP

Χρήστος Δάντης/ Φωτ.: NDP

Πέτρος Γαϊτάνος/ Φωτ.: NDP

Μελίνα Ασλανίδου/ Φωτ.: NDP

Θέμης Αδαμαντίδης/ Φωτ.: NDP

Τεκετζήδες/ Φωτ.: NDP

Λάκης Λαζόπουλος/ Φωτ.: NDP

Νίκος Στρατηγός/ Φωτ.: NDP