Καισαριανή: Η πρώτη δήλωση του Βέλγου συλλέκτη για τις φωτογραφίες - «Ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα»

Ο Βέλγος συλλέκτης, Τιμ ντε Κράνε, προέβη στην πρώτη του δήλωση για τις 262 φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την Πρωτομαγιά του 1944.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την πιστοποίηση αυθεντικότητας από το κλιμάκιο του υπουργείου Πολιτισμού, ο Τιμ ντε Κράνε ανέφερε: «Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα και δεν θα κάνω άλλη δήλωση. Δεν θα πω τίποτε άλλο μέχρι να τελειώσουν όλα».

O ίδιος πρόσθεσε ότι υπάρχει λύση στο τραπέζι με τις ελληνικές αρχές, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Καισαριανή: Η δήλωση του υπουργείου Πολιτισμού για τις φωτογραφίες

«Σήμερα, στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε. Η αντιπροσωπεία εξέτασε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή.

Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού. Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών» αναφέρει σε δήλωσή της η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη για την απόκτηση της συλλογής Χόιερ.

Καισαριανή: Κηρύχθηκε μνημείο το σύνολο της συλλογής φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, μνημείο κηρύχθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού το σύνολο της συλλογής φωτογραφιών σχετικά με την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή, έπειτα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής της αξίας.

Πρόκειται για φωτογραφικά τεκμήρια που αποτυπώνουν, μέσα από το βλέμμα και τον μηχανισμό προπαγάνδας των στρατευμάτων Κατοχής, στιγμές της Ελλάδας την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι φωτογραφίες εμφανίστηκαν στις 14 Φεβρουαρίου στην πλατφόρμα δημοπρασιών eBay.de, με φερόμενο ιδιοκτήτη τον συλλέκτη Tim de Craene, ο οποίος ειδικεύεται σε στρατιωτικά κειμήλια της περιόδου. Μέσω της εταιρείας του, Crain’s Militaria, προσφέρθηκαν προς πώληση. Η ανάρτησή τους προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα ελληνικά social media και στη συνέχεια στον Τύπο.

Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, οι δώδεκα φωτογραφίες αποσύρθηκαν από τη δημοπρασία, ωστόσο η ευρύτερη συλλογή παραμένει διαθέσιμη.

Η συλλογή δημιουργήθηκε από τον Χέρμαν Χόιερ, υπολοχαγό της Βέρμαχτ, ο οποίος το 1943-1944 υπηρετούσε στο στρατόπεδο Μαλακάσας και φέρεται να είχε διαταγή να παρακολουθήσει ή να συνδράμει στην εκτέλεση των 200 Ελλήνων κρατουμένων που μεταφέρθηκαν από το Χαϊδάρι στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε τις φωτογραφίες «εξόχως σημαντικά τεκμήρια της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας», τονίζοντας ότι δίνουν «πρόσωπο» στους μελλοθάνατους, λίγες στιγμές πριν από την εκτέλεσή τους.

Όπως σημείωσε, το υλικό φωτίζει τόσο το δράμα της κατεχόμενης Ελλάδας όσο και τον τρόπο με τον οποίο ο ναζιστικός μηχανισμός προπαγάνδας, υπό τον Γιόζεφ Γκέμπελς, αξιοποίησε τη φωτογραφία και τον κινηματογράφο ως εργαλεία επιρροής.