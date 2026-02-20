Καισαριανή: «Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος με τις φωτογραφίες» είπε ανιψιός εκτελεσθέντα

Ο Βασίλης Αμπελογιάννης, ανιψιός του Σπήλιου Αμπελογιάννη, ενός εκ των 200 εκτελεσθέντων της 1η Μαΐου 1944 στο Σκοπευτήριο Καισαριανής, μίλησε για τις εξελίξεις με τις 162 φωτογραφίες οι οποίες επιβεβαιώθηκαν πως είναι αυθεντικές.

Αναφερόμενος στο θέμα, τόνισε αρχικά πως «είναι πάρα πολύ συγκινημένος»: «είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, πριν από λίγο το πληροφορήθηκα. Είχα πειστεί πως επρόκειτο για 12 φωτογραφίες, και τώρα βλέπω πως είναι εκατοντάδες. Σταδιακά, έτσι θα πιστοποιηθούν όλοι».

«Καταρχάς, είναι πολύ μεγάλο πράγμα το γεγονός ότι πιστοποιήθηκε η αυθεντικότητα των φωτογραφιών και δεύτερον, πρόκειται για 262 φωτογραφίες. Προσωπικά, εύχομαι και ελπίζω όλοι οι εκτελεσθέντες την 1η του Μάη του 1944 στην Καισαριανή, να βρίσκονται σε αυτές τις φωτογραφίες και σε σύντομο χρονικό διάστημα, ένας, ένας να πιστοποιηθούν» τόνισε στον ΣΚΑΪ.

Καισαριανή: «Θα διαμορφώσουν έναν πολύ σημαντικό ιστορικό χώρα»

«Αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τις ίδιες τις οικογένειές τους, αλλά κατά τη γνώμη μου και για την ελληνική ιστορία. Γιατί έτσι, με αυτές τις φωτογραφίες και τα υπόλοιπα ντοκουμέντα που έρχονται από το Βέλγιο, θα πάνε να βρουν τη θέση τους κοντά στα άλλα ντοκουμέντα. Μ' αυτόν τον τρόπο, θα διαμορφωθεί ένας πολύ σημαντικός, ιστορικός χώρος, που στο διηνεκές θα μεταλαμπαδεύει -από γενιά σε γενιά- αυτές τις αξίες, για τις οποίες εκτελέστηκαν αυτοί οι ήρωες» περιέγραψε.

«Θα διαπαιδαγωγεί, θα βοηθάει, θα συμβάλλει και θα διαμορφωθούν χρηστά ήθη, τίμια, ήθη για τα οποία όλοι θα είμαστε υπερήφανοι. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, πριν από λίγο το πληροφορήθηκα. Είχα πειστεί πως επρόκειτο για 12 φωτογραφίες, και τώρα βλέπω πως είναι εκατοντάδες. Σταδιακά, έτσι θα πιστοποιηθούν όλοι» συμπλήρωσε ο κ. Αμπελογιάννης.

Στη σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Πολιτισμού διευκρινίζει: «Σήμερα, στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε. Η αντιπροσωπεία εξέτασε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή. Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού. Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών» αναφέρει σε δήλωσή της η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη για την απόκτηση της συλλογής Χόιερ.