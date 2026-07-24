ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Jo Fetto: Άγιοι, queers και κολυμβητές στην ίδια θάλασσα

ΣΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ JO FETTO, Η ΝΑΠΟΛΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΩΜΑ: ΑΛΑΤΙ, ΠΙΣΤΗ, ΕΠΙΘΥΜΙΑ, ΦΩΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΒΕΒΗΛΕΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΟΥΙΡ ΚΑΥΛΑΣ

Πάνος Μιχαήλ
Jo Fetto: Άγιοι, queers και κολυμβητές στην ίδια θάλασσα Facebook Twitter
φωτογραφία: Jo Fetto
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Jo, δεν γύρισες στη Νάπολη για να σωθείς. Μάλλον γύρισες για να καείς λίγο ακόμη. Το βλέπω από τον τρόπο που ακουμπάς τα σώματα στις πέτρες. Δεν τα βάζεις εκεί σαν μοντέλα. Τα αφήνεις να κολλήσουν πάνω στο αλάτι, στο φως, στον Βεζούβιο που κάθεται απέναντι σαν να έχει ήδη καταπιεί όλα όσα θα συμβούν μπροστά στη μηχανή σου.

Στις φωτογραφίες σου οι άνθρωποι πηδάνε στη θάλασσα σαν να χρωστάνε κάτι στο καλοκαίρι. Ισορροπούν μισόγυμνοι πάνω στα βράχια, ανάβουν τσιγάρα με βρεγμένο πρόσωπο, ανοίγουν παντελόνια, δείχνουν τατουάζ, τρώνε μακαρόνια με μια πετσέτα στο κεφάλι σαν Παναγίες του δρόμου.Έχουν ήδη την πόζα της πόλης πάνω τους. Εσύ απλώς τη βλέπεις πριν προλάβει να γίνει πόζα.

Και εσύ δεν τους καθαρίζεις. Αν έλεγα το αντίθετο θα έλεγα ψέματα. Δεν κάνεις τη Νάπολη πιο αξιοπρεπή. Την αφήνεις με τα βράχια της, τους καθρέφτες της, τα ασανσέρ της, τα φτηνά εσώρουχα που φαίνονται, τα σώματα που θέλουν να φαγωθούν από το φως, τα αγιασμένα νερά, τα εκκλησιαστικά μάρμαρα, το τατουάζ του Χριστού χαμηλά στην κοιλιά, τα φιλιά σε ένα photobooth που γράφει «I love Napoli» και ξαφνικά μοιάζει με μικρό βρόμικο ευαγγέλιο.

Στις εικόνες σου το σώμα είναι μια κουίρ χοάνη καύλας και ελευθερίας. Ένας ιδρωμένος αυχένας. Μια κοιλιά. Μια παλάμη στο νερό. Ένα αγόρι που κοιτάει τον καθρέφτη φορώντας μάσκα, σαν να παίζει με τον εαυτό του και να τον κοροϊδεύει και να τον θέλει μαζί. Ένα κορμί που ξαπλώνει γυμνό στην πέτρα σαν να μην έχει μείνει τίποτα να κρύψει. Μια γυναίκα που επιπλέει με τα μάτια κλειστά, μισή αγία, μισή ζώο, και η θάλασσα την κρατάει χωρίς να τη ρωτάει τι είναι.

Εσύ το είπες καλύτερα: εδώ η θάλασσα δεν κάνει διάκριση ανάμεσα σε Μαντόνες, αγίους, queers και λουόμενους. Στις φωτογραφίες σου αυτό ακούγεται σαν νόμος της πόλης. Κάτι που η Νάπολη ήξερε πριν από όλους μας. Το ιερό και το βέβηλο δεν κάθονται σε απέναντι πλευρές. Είναι κολλημένα. Το ένα ιδρώνει πάνω στο άλλο. Το ένα κοιμάται δίπλα στο άλλο. Το ένα καπνίζει το τσιγάρο του με το στόμα του άλλου.

Κοιτάζω αυτές τις εικόνες και νιώθω ότι όλοι ψάχνουν πού κατοικεί η ελευθερία, αλλά κανείς δεν το λέει έτσι γιατί θα ακουγόταν γελοίο. Οπότε απλώς πηδάνε στο νερό. Ή γέρνουν πάνω σε έναν φίλο. Ή δείχνουν ένα σημάδι στη μέση. Ή κάθονται σε ένα παγκάκι και γελάνε. Ή αφήνουν τον ήλιο να τους κάνει λίγο πιο ανυπόφορους, λίγο πιο αληθινούς.

Και κάπου εκεί, για λίγα δευτερόλεπτα, βρίσκεις, βρίσκω, βρίσκουμε την ελευθερία που τόσο μας λείπει. Τη μικρή. Τη σωματική. Την άχρηστη. Την ελευθερία του να είσαι λίγο παιδί, λίγο ζώο, λίγο εραστής, λίγο άγιος, λίγο βλάκας, λίγο τουρίστας μέσα στην ίδια σου την πόλη.

Γι’ αυτό δεν θέλω να πω ότι οι φωτογραφίες σου είναι «για τη Νάπολη». Είναι για αυτό που κάνει η Νάπολη στο σώμα όταν σταματήσει να ντρέπεται. Για το πώς η πόλη σε γδύνει χωρίς να σε ταπεινώνει. Για το πώς μπορείς να λερωθείς από το φως, την αρμύρα, τον ιδρώτα, την πίστη και την επιθυμία και να μη χρειάζεται να διαλέξεις ποιο από όλα είναι το πιο αληθινό.

Η θάλασσα άλλωστε στο τέλος πάντα μας τα παίρνει όλα και μας τα επιστρέφει αλλιώς.

με στοιχεία από Another

Jo Fetto: Άγιοι, queers και κολυμβητές στην ίδια θάλασσα Facebook Twitter
φωτογραφία: Jo Fetto
Jo Fetto: Άγιοι, queers και κολυμβητές στην ίδια θάλασσα Facebook Twitter
φωτογραφία: Jo Fetto
Jo Fetto: Άγιοι, queers και κολυμβητές στην ίδια θάλασσα Facebook Twitter
φωτογραφία: Jo Fetto
Jo Fetto: Άγιοι, queers και κολυμβητές στην ίδια θάλασσα Facebook Twitter
φωτογραφία: Jo Fetto
Jo Fetto: Άγιοι, queers και κολυμβητές στην ίδια θάλασσα Facebook Twitter
φωτογραφία: Jo Fetto
Jo Fetto: Άγιοι, queers και κολυμβητές στην ίδια θάλασσα Facebook Twitter
φωτογραφία: Jo Fetto
Jo Fetto: Άγιοι, queers και κολυμβητές στην ίδια θάλασσα Facebook Twitter
φωτογραφία: Jo Fetto
Jo Fetto: Άγιοι, queers και κολυμβητές στην ίδια θάλασσα Facebook Twitter
φωτογραφία: Jo Fetto
Jo Fetto: Άγιοι, queers και κολυμβητές στην ίδια θάλασσα Facebook Twitter
φωτογραφία: Jo Fetto
Jo Fetto: Άγιοι, queers και κολυμβητές στην ίδια θάλασσα Facebook Twitter
φωτογραφία: Jo Fetto
Jo Fetto: Άγιοι, queers και κολυμβητές στην ίδια θάλασσα Facebook Twitter
φωτογραφία: Jo Fetto
Jo Fetto: Άγιοι, queers και κολυμβητές στην ίδια θάλασσα Facebook Twitter
φωτογραφία: Jo Fetto
Jo Fetto: Άγιοι, queers και κολυμβητές στην ίδια θάλασσα Facebook Twitter
φωτογραφία: Jo Fetto
Jo Fetto: Άγιοι, queers και κολυμβητές στην ίδια θάλασσα Facebook Twitter
φωτογραφία: Jo Fetto
Jo Fetto: Άγιοι, queers και κολυμβητές στην ίδια θάλασσα Facebook Twitter
Jo Fetto: Άγιοι, queers και κολυμβητές στην ίδια θάλασσα Facebook Twitter
φωτογραφία: Jo Fetto
Jo Fetto: Άγιοι, queers και κολυμβητές στην ίδια θάλασσα Facebook Twitter
φωτογραφία: Jo Fetto
Jo Fetto: Άγιοι, queers και κολυμβητές στην ίδια θάλασσα Facebook Twitter
φωτογραφία: Jo Fetto
Jo Fetto: Άγιοι, queers και κολυμβητές στην ίδια θάλασσα Facebook Twitter
φωτογραφία: Jo Fetto
Jo Fetto: Άγιοι, queers και κολυμβητές στην ίδια θάλασσα Facebook Twitter
φωτογραφία: Jo Fetto
Jo Fetto: Άγιοι, queers και κολυμβητές στην ίδια θάλασσα Facebook Twitter
φωτογραφία: Jo Fetto
Jo Fetto: Άγιοι, queers και κολυμβητές στην ίδια θάλασσα Facebook Twitter
φωτογραφία: Jo Fetto
Jo Fetto: Άγιοι, queers και κολυμβητές στην ίδια θάλασσα Facebook Twitter
φωτογραφία: Jo Fetto

Πολιτισμός

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