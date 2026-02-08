Ηταν lip sync η εμφάνιση της Μαράια Κάρεϊ στους Ολυμπιακούς; - Τι απαντούν οι διοργανωτές 

Η παρουσία της Μαράια Κάρεϊ στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο Κορτίνα έγινε μέσα σε λίγες ώρες το πιο πολυσυζητημένο στιγμιότυπο της βραδιάς.

Η Αμερικανίδα ποπ σταρ ανέβηκε στη σκηνή του Σαν Σίρο και ερμήνευσε στα ιταλικά το Nel Blu Dipinto di Blu, το γνωστό Volare, σε ένα από τα highlights του θεάματος που άνοιξε τη διοργάνωση.

Μετά την εμφάνισή της, η ίδια έγραψε στα social media ότι ήταν ένα όνειρο που πραγματοποιήθηκε να τραγουδήσει στα ιταλικά στην τελετή έναρξης. Πολλοί θεατές και χρήστες την αποθέωσαν για την ερμηνεία και τις ψηλές νότες. Παράλληλα όμως, στα ιταλικά και διεθνή social άνοιξε και άλλη συζήτηση, με σχόλια που αμφισβητούσαν την επιλογή μιας μη Ιταλίδας για ένα τόσο εμβληματικό τραγούδι, αλλά και με ερωτήματα για το αν η εμφάνιση ήταν ζωντανή.

Στη συνέντευξη Τύπου του Σαββάτου, δημοσιογράφοι έθεσαν το θέμα στη ΔΟΕ και στους διοργανωτές, ζητώντας διευκρινίσεις τόσο για τον μεγάλο τηλευποβολέα που φάνηκε στο στάδιο, όσο και για τις υποψίες περί lip sync. Η διευθύντρια τελετών της διοργάνωσης, Μαρία Λάουρα Ιασκόνε, χαρακτήρισε την εμφάνιση της Κάρεϊ εξαιρετική και μίλησε για μια στιγμή μαγείας που πέτυχε να δημιουργήσει.

Η Ιασκόνε απέφυγε να απαντήσει ευθέως αν η ερμηνεία ήταν απολύτως ζωντανή. Ανέφερε πάντως ότι, για λόγους ασφαλείας σε εκδηλώσεις με παγκόσμια τηλεοπτική μετάδοση, οι διοργανωτές συνηθίζουν να ηχογραφούν εκ των προτέρων τις εμφανίσεις. Είπε ακόμη ότι η τραγουδίστρια δεν πληρώθηκε για τη συμμετοχή της.

Το τηλεπρομπτέρ που τράβηξε τα βλέμματα εμφανίστηκε με φωνητική απόδοση των ιταλικών στίχων ώστε να βοηθήσει στην προφορά, με παραδείγματα όπως το Voh lah reh για το Volare.

Αποσπάσματα με τους κυλιόμενους στίχους κυκλοφόρησαν ευρέως στα social και συγκέντρωσαν εκατοντάδες χιλιάδες προβολές, μεταξύ άλλων και από ανάρτηση του Ιταλού άλτη Τζιανμάρκο Ταμπέρι. Η Ιασκόνε σημείωσε ότι τέτοια υποστήριξη είναι αναμενόμενη όταν καλλιτέχνες τραγουδούν σε γλώσσα που δεν είναι η μητρική τους και ότι αποτελεί μέρος της σκηνοθεσίας της βραδιάς.

Η Κάρεϊ έχει γεννηθεί στη Νέα Υόρκη, από Ιρλανδοαμερικανίδα μητέρα και μαύρο πατέρα με ρίζες από τη Βενεζουέλα. Οι διοργανωτές είχαν προαναγγείλει επί μήνες τη συμμετοχή της ως μεγάλο όνομα της τελετής. Στο ίδιο πρόγραμμα πάντως υπήρξε και ισχυρή ιταλική παρουσία, με εμφανίσεις του Αντρέα Μποτσέλι, της Λάουρα Παουζίνι και της Τσετσίλια Μπαρτόλι.

