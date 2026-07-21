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Ιταλία: Τα ιστορικά θέατρα της Μάρκε διεκδικούν μια θέση στην UNESCO

Η υποψηφιότητα αφορά συνολικά 61 ιστορικά θέατρα κατανεμημένα σε δεκάδες πόλεις και κωμοπόλεις της περιφέρειας Μάρκε

The LiFO team
The LiFO team
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Από τις μικρές πόλεις της περιφέρειας Μάρκε μέχρι τα επιβλητικά θέατρα που φιλοξενούν ακόμη και σήμερα παραστάσεις, συναυλίες και φεστιβάλ, ένα μοναδικό δίκτυο ιστορικών θεάτρων της Ιταλίας βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην παγκόσμια, πολιτιστική αναγνώριση.

Η Ιταλία, όπως αναφέρει το Euronews, διεκδικεί την ένταξη των ιστορικών θεάτρων της περιφέρειας Μάρκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα αρχιτεκτονικό και κοινωνικό φαινόμενο χωρίς αντίστοιχο στον κόσμο.

Η υποψηφιότητα, που βρίσκεται στον Ενδεικτικό Κατάλογο της UNESCO από το 2021, αφορά συνολικά 61 ιστορικά θέατρα κατανεμημένα σε δεκάδες πόλεις και κωμοπόλεις της περιφέρειας Μάρκε, στις ανατολικές ακτές της Ιταλίας.

Τα «λαϊκά θέατρα» της Ιταλίας

Τα περισσότερα κατασκευάστηκαν μεταξύ του 16ου και του 19ου αιώνα και εξακολουθούν να λειτουργούν, αποτελώντας μέχρι σήμερα κέντρα πολιτιστικής ζωής για τις τοπικές κοινωνίες.

Όπως επισημαίνει το Euronews, τα θέατρα αυτά είναι γνωστά στην Ιταλία ως «teatri storici» ή «λαϊκά θέατρα», όχι επειδή φιλοξενούσαν αποκλειστικά λαϊκές παραστάσεις, αλλά επειδή δημιουργήθηκαν και συντηρήθηκαν από τις ίδιες τις τοπικές κοινότητες. Σε πολλές περιπτώσεις, χτίστηκαν με οικονομική συνεισφορά των κατοίκων ή διοικούνταν από δημοτικούς και κοινοτικούς φορείς, λειτουργώντας ως χώροι συνάντησης και πολιτιστικής έκφρασης πολύ πριν εμφανιστούν οι σύγχρονοι δημόσιοι πολιτιστικοί οργανισμοί.

Σε αντίθεση με τα μεγαλοπρεπή λυρικά θέατρα της Ρώμης, της Νάπολης ή του Μιλάνου, τα θέατρα της Μάρκε χτίστηκαν ακόμη και σε οικισμούς λίγων χιλιάδων κατοίκων. Η ύπαρξή τους, κατά το μέσο, αντανακλά μια ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση της περιοχής, σύμφωνα με την οποία κάθε κοινότητα επιδίωκε να αποκτήσει τον δικό της θεατρικό χώρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός της.

Η αρχιτεκτονική διάσταση των θεάτρων στην Ιταλία

Αρχιτεκτονικά, τα περισσότερα ακολουθούν το χαρακτηριστικό ιταλικό μοντέλο της εποχής, κοινώς, πεταλόσχημη κάτοψη, διαδοχικούς εξώστες με θεωρεία, πλούσιες τοιχογραφίες και ξύλινες διακοσμήσεις. Παρά τις κοινές τους καταβολές, κάθε θέατρο παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αντικατοπτρίζουν την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης όπου βρίσκεται.

Η UNESCO εξετάζει την υποψηφιότητα ως ένα ενιαίο πολιτιστικό σύνολο και όχι ως μεμονωμένα μνημεία. Σύμφωνα με τον σχετικό φάκελο, τα θέατρα της Μάρκε στην Ιταλία αποτελούν μια μοναδική μαρτυρία της εξέλιξης της ευρωπαϊκής θεατρικής αρχιτεκτονικής, αλλά και της σχέσης του θεάτρου με τη δημόσια ζωή και τη συλλογική ταυτότητα των ιταλικών πόλεων. Πολλά από αυτά στεγάζουν επίσης σημαντικές συλλογές χειρογράφων, θεατρικών έργων και μουσικών παρτιτούρων που διατηρούνται μέχρι σήμερα.

Η ένταξη στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς θα ενίσχυε σημαντικά τις προσπάθειες διατήρησης και αποκατάστασης των ιστορικών κτιρίων, ενώ παράλληλα θα αύξανε τη διεθνή προβολή της περιοχής και τον πολιτιστικό τουρισμό.

Για τις τοπικές αρχές, η αναγνώριση δεν αφορά μόνο την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, αλλά και τη διατήρηση μιας παράδοσης που εξακολουθεί να παραμένει ζωντανή, καθώς τα περισσότερα από τα θέατρα συνεχίζουν να φιλοξενούν παραστάσεις, συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, καταλήγει το Euronews.

Με πληροφορίες από Euronews, UNESCO

Πολιτισμός

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