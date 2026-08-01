Το ιστορικό κτίριο της Πρυτανείας του ΕΜΠ ανοίγει τις πύλες του στο κοινό τον Οκτώβριο

Έπειτα από τριετή εκτεταμένη ανακαίνωση και αποκατάσταση, το ιστορικό κτίριο της Πρυτανείας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), στην οδό Πατησίων, είναι πλέον έτοιμο να υποδεχθεί το κοινό.

Κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης, αναδείχθηκε η πλούσια καλλιτεχνική και ιστορική κληρονομιά του Ιδρύματος. Το εμβληματικό νεοκλασικό κτίριο, που αποτελεί μέρος της ιστορικής τριλογίας του Λύσανδρου Καυταντζόγλου μαζί με το Κτίριο Αβέρωφ και το κτίριο της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, μετατρέπεται σε έναν σύγχρονο χώρο πολιτισμού, εκπαίδευσης και ιστορικής μνήμης.

Όπως αναφέρει ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Γιάννης Χατζηγεωργίου, στους πλήρως ανακαινισμένους χώρους φιλοξενείται το μεγαλύτερο μέρος της καλλιτεχνικής περιουσίας του ΕΜΠ, με γλυπτά, προτομές, πίνακες, ιστορικά τεκμήρια και εκθέματα που αποτυπώνουν τόσο την πορεία του Ιδρύματος όσο και την εξέλιξη της τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Παράλληλα, ο νέος εσωτερικός σχεδιασμός επιτρέπει την οργανωμένη παρουσίαση των συλλογών και τη φιλοξενία εκπαιδευτικών και συνεδριακών δράσεων.

Facebook Twitter Ένα από τα γραφεία που περιλαμβάνονται στην ανακαινισμένη πρυτανεία του ΕΜΠ / Φωτ. ΑΠΕ - ΜΠΕ

Facebook Twitter Δείγμα της ανακαινισμένης πρυτανείας του ΕΜΠ / Φωτ. ΑΠΕ - ΜΠΕ

Facebook Twitter Το κοινό θα μπορεί να επισκέπτεται την ανακαινισμένη πρυτανεία του ΕΜΠ από τον ερχόμενο Οκτώβριο / Φωτ. ΑΠΕ - ΜΠΕ

Τι περιλαμβάνεται στο ιστορικό κτίριο της Πρυτανείας του ΕΜΠ

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, ξεχωριστή θέση κατέχει η αίθουσα της Παλαιάς Γραμματείας της Συγκλήτου και του Πρύτανη, η οποία έχει διαμορφωθεί σε συνεδριακό χώρο και φιλοξενεί έκθεση φωτογραφιών από την εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973.

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει ο φωτορεπόρτερ του Associated Press Αριστοτέλης Σαρρηκώστας, ο οποίος κατέγραψε με τον φακό του τα ιστορικά γεγονότα της εποχής. Στο υπόγειο του κτιρίου έχει δημιουργηθεί επίσης ειδική αίθουσα αφιερωμένη στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, όπου εκτίθεται, μεταξύ άλλων, ο ιστορικός πολύγραφος, ενώ παρουσιάζονται και σημαντικά τεχνολογικά κειμήλια του Ιδρύματος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ακόμη η αίθουσα της Συγκλήτου, με τις προσωπογραφίες διακεκριμένων καθηγητών, το γραφείο του Πρύτανη, όπου εκτίθενται τα πρωτότυπα εμβλήματα των Σχολών φιλοτεχνημένα από τον Νίκο Χατζηκυριάκο-Γκίκα, καθώς και η αίθουσα με αντίγραφα εμβληματικών γλυπτών, όπως η Νίκη της Σαμοθράκης και ο Ηρακλής Farnese.

Σύμφωνα με τον Πρύτανη του ΕΜΠ, η έναρξη της λειτουργίας του ανακαινισμένου χώρου θα γίνει τον Οκτώβριο του 2026 με οργανωμένες επισκέψεις σχολείων, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή εξωστρέφειας για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και δίνοντας στο ευρύ κοινό πρόσβαση σε έναν σημαντικό θησαυρό της ακαδημαϊκής, καλλιτεχνικής και τεχνολογικής ιστορίας της χώρας.

Facebook Twitter Μερικά από τα αγάλματα που περιλαμβάνονται στην ανακαινισμένη πρυτανεία του ΕΜΠ / Φωτ. ΑΠΕ - ΜΠΕ

Facebook Twitter Η αίθουσα της Παλαιάς Γραμματείας της Συγκλήτου και του Πρύτανη / Φωτ. : ΑΠΕ - ΜΠΕ

Facebook Twitter Στην αίθουσα της Παλαιάς Γραμματείας της Συγκλήτου και του Πρύτανη φιλοξενείται έκθεση φωτογραφιών από την εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973 / Φωτ.: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ