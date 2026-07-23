Το ισπανικό μοναστήρι που ξαναβρήκε το χαμένο μεσαιωνικό του πρόσωπο

Στο μοναστήρι του San Zoilo, στην Καριόν δε λος Κόνδες της Παλένθια, η μεσαιωνική Ισπανία δεν επιστρέφει ως μεγάλο θαύμα. Επιστρέφει σε θραύσματα. Κιονόκρανα, κομμάτια από κίονες, λίθοι από τόξα, γλυπτά φυτικά μοτίβα, λιοντάρια, ανθρώπινες μορφές και ίχνη ενός χαμένου ρομανικού περιστυλίου που για αιώνες βρισκόταν θαμμένο κάτω από το ίδιο το μοναστήρι.

Η έκθεση «Bajo Claustro», που παρουσιάζεται στο San Zoilo έως τον Νοέμβριο, φέρνει για πρώτη φορά στο κοινό ευρήματα από το παλιό ρομανικό περιστύλιο του μοναστηριού. Τα κομμάτια εντοπίστηκαν το 2021, κατά τη διάρκεια εργασιών για την απορροή των βρόχινων νερών στην αυλή του σημερινού αναγεννησιακού κτίσματος. Κάτω από τους νεότερους πεσσούς άρχισαν να εμφανίζονται λαξευμένες πέτρες. Όταν αφαιρέθηκαν, αποκαλύφθηκε ότι μέρη του χαμένου μεσαιωνικού μοναστηριού είχαν χρησιμοποιηθεί ως υλικό πλήρωσης κάτω από το μεταγενέστερο κτίριο.

Facebook Twitter Ανασκαφή στην αυλή του San Zoilo, όπου εντοπίστηκαν θραύσματα του χαμένου ρομανικού περιστυλίου. Φωτ.: Cluny Ibérica

Το San Zoilo δεν ήταν ένα τυχαίο μοναστήρι. Τον 11ο και τον 12ο αιώνα υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του τάγματος του Κλυνύ στην Ιβηρική Χερσόνησο και ισχυρός σταθμός πάνω στον Δρόμο του Αγίου Ιακώβου. Εκεί, σε έναν χώρο όπου συναντιούνταν θρησκεία, αριστοκρατία, προσκύνημα και πολιτική εξουσία, δίνονταν όρκοι, γίνονταν γάμοι, οπλίζονταν ιππότες και οργανωνόταν ένα κομμάτι της μεσαιωνικής ζωής της Καστίλης.

Με την παρακμή του Κλυνύ και τις μεγάλες μετατροπές του 16ου αιώνα, εκείνο το ρομανικό παρελθόν σχεδόν χάθηκε. Η εικόνα που έφτασε ως σήμερα είναι κυρίως αναγεννησιακή. Για δεκαετίες, μόνο ένα ρομανικό παράθυρο θύμιζε από τον δρόμο ότι πίσω από τη νεότερη όψη υπήρχε κάτι παλαιότερο.

Οι ανασκαφές και οι έρευνες που άρχισαν τη δεκαετία του ’90 άνοιξαν σιγά σιγά αυτό το κλειστό παρελθόν: μια παλιά είσοδο, αρχιτεκτονικά θραύσματα, έναν κρυμμένο χώρο πάνω από το παράθυρο, ίχνη μιας μονής που υπήρξε κάποτε από τις πιο λαμπρές της περιοχής.

Τα ευρήματα του 2021 έδωσαν νέα πυκνότητα σε αυτή την ιστορία. Οι πέτρες που ανασύρθηκαν δεν είναι πολλές, αλλά αρκούν για να δείξουν ότι κάτω από το σημερινό μοναστήρι επιβιώνει η μνήμη ενός από τα παλαιότερα ρομανικά περιστύλια της σημερινής Καστίλης και Λεόν. Τα κιονόκρανα έχουν κυρίως φυτική διακόσμηση, αλλά και ζωικά ή ανθρώπινα θέματα. Αλλού διακρίνονται ίχνη διαφορετικών υλικών και χρωμάτων, ένδειξη ότι ο μεσαιωνικός χώρος δεν ήταν η γυμνή πέτρα που συχνά φανταζόμαστε σήμερα, αλλά ένα αρχιτεκτονικό περιβάλλον πιο πολύχρωμο και πιο σύνθετο.

Facebook Twitter Ρομανικό κιονόκρανο όπως βρέθηκε κάτω από τους πεσσούς του σημερινού αναγεννησιακού περιστυλίου. Φωτ.: Cluny Ibérica

Δεν μιλάμε μόνο για αρχαιολογικά κομμάτια που σώθηκαν από το υπέδαφος. Μιλάμε για έναν τρόπο να ξαναφανταστούμε ένα μοναστήρι που είχε σχεδόν σβηστεί από τον ίδιο του τον χρόνο. Το San Zoilo δεν αποκαλύπτεται με την πληρότητα ενός άθικτου μνημείου. Αποκαλύπτεται όπως συχνά επιστρέφει η ιστορία: ατελώς, με κενά, με πέτρες που χρειάζονται ερμηνεία, με σιωπές που πρέπει να γεμίσουν προσεκτικά.

Αυτά τα θραύσματα δεν φωτίζουν μόνο ένα ισπανικό μοναστήρι. Φωτίζουν την απώλεια σχεδόν ολόκληρης της υλικής κληρονομιάς του Κλυνύ στην Ισπανία. Το γαλλικό τάγμα, που αναμόρφωσε τη θρησκευτική, καλλιτεχνική και πολιτιστική ζωή της μεσαιωνικής Ευρώπης, είχε μεγάλη επιρροή στην Ιβηρική Χερσόνησο. Όμως από εκείνη την παρουσία σώζονται πολύ λιγότερα από όσα θα περίμενε κανείς. Πολλά κτίρια άλλαξαν, κατεδαφίστηκαν, εγκαταλείφθηκαν ή απορροφήθηκαν από νεότερες οικοδομικές φάσεις.

Γι’ αυτό το San Zoilo έχει σημασία. Όχι επειδή τα ευρήματα λύνουν οριστικά το μυστήριο της μορφής του παλιού μοναστηριού, αλλά επειδή επιτρέπουν να ακουστεί ξανά ένας σχεδόν χαμένος ευρωπαϊκός τόπος. Ένα κέντρο που σήμερα μοιάζει περιφερειακό, κάποτε βρισκόταν μέσα σε ένα δίκτυο μοναστηριών, προσκυνητών, βασιλικής προστασίας, τεχνιτών, ιδεών και εξουσίας.

Facebook Twitter Κιονόκρανα και γλυπτά θραύσματα από το παλιό ρομανικό περιστύλιο του San Zoilo εκτίθενται στην έκθεση «Bajo Claustro». Φωτ.: Cluny Ibérica

Η συζήτηση έχει και ένα σύγχρονο ισπανικό υπόβαθρο. Η Παλένθια δεν είναι Μαδρίτη, Βαρκελώνη ή Βαλένθια. Είναι μέρος εκείνης της «άδειας Ισπανίας» που συχνά μένει έξω από το μεγάλο πολιτιστικό κάδρο, παρότι κουβαλά μνημεία, αρχεία και τοπία τεράστιας ιστορικής σημασίας. Η ανάδειξη του San Zoilo δεν είναι μόνο υπόθεση συντήρησης. Είναι και ερώτημα για το πού στρέφεται η προσοχή, το χρήμα και η έρευνα όταν μιλάμε για πολιτιστική κληρονομιά.

Οι άνθρωποι της Cluny Ibérica, της ένωσης που εργάζεται για την ανάδειξη της κληρονομιάς του Κλυνύ στην Ισπανία, βλέπουν το San Zoilo ως κομμάτι ενός μεγαλύτερου ευρωπαϊκού χάρτη. Στόχος τους είναι η συνεργασία με αντίστοιχες ομάδες σε άλλες χώρες και, μακροπρόθεσμα, η αναγνώριση των τόπων που συνδέονται με το Κλυνύ ως παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Πίσω από μια σειρά κιονόκρανων υπάρχει η προσπάθεια να ξανασχεδιαστεί ένα χαμένο δίκτυο μεσαιωνικής Ευρώπης.

Υπάρχει και ένα ακόμη επίπεδο: η ψηφιακή αποκατάσταση. Οι ειδικοί θεωρούν ότι, με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία και τη σύγκριση με άλλα μνημεία της περιοχής, θα μπορούσε κάποτε να δημιουργηθεί μια εικονική περιήγηση στην παλιά εκκλησία του San Zoilo. Όχι για να αντικαταστήσει το μνημείο, αλλά για να κάνει ορατό ένα κτίριο που δεν υπάρχει πια με τη μορφή που το γνώρισαν οι άνθρωποι του Μεσαίωνα.

Facebook Twitter Ρομανικό κιονόκρανο του San Zoilo, ένα από τα θραύσματα που επαναφέρουν στο φως το μεσαιωνικό παρελθόν της μονής. Φωτ.: Cluny Ibérica

Προς το παρόν, όμως, η δύναμη βρίσκεται στα μικρά. Σε ένα κιονόκρανο που βγήκε από το χώμα. Σε μια λαξευμένη μορφή που επιβίωσε ως υλικό επίχωσης κάτω από ένα νεότερο κτίριο. Σε μια πέτρα που κάποτε κρατούσε ένα τόξο και τώρα κρατά πάνω της την απόδειξη ότι η ιστορία δεν εξαφανίζεται πάντα. Μερικές φορές απλώς περιμένει κάτω από τα πόδια μας.

Στο San Zoilo, το Κλυνύ δεν επιστρέφει ως αυτοκρατορία. Επιστρέφει ως θραύσμα. Και ίσως αυτό το κάνει ακόμη πιο συγκινητικό: ένα σχεδόν χαμένο μοναστήρι, σε μια σχεδόν ξεχασμένη γεωγραφία, ξαναβρίσκει τη φωνή του μέσα από πέτρες που κάποτε κανείς δεν σκέφτηκε ότι άξιζε να κοιτάξει.

με στοιχεία από El Pais