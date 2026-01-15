Ισπανία: Το Πράδο δεν χρειάζεται ούτε έναν επισκέπτη παραπάνω, δηλώνει ο διευθυντής του μουσείου

Ο διευθυντής του Πράδο δήλωσε ότι το εμβληματικό μουσείο της Μαδρίτης «δεν χρειάζεται ούτε έναν επισκέπτη παραπάνω», μετά την υποδοχή - ρεκόρ 3,5 εκατ. επισκεπτών την περασμένη χρονιά, προσθέτοντας ότι καταρτίζονται σχέδια ώστε να μην πέσει θύμα της ίδιας του της επιτυχίας, όπως το Λούβρο.

Το 2025, το Πράδο, που φιλοξενεί αριστουργήματα όπως το Las Meninas του Velázquez και το The Garden of Earthly Delights του Hieronymus Bosch, δέχτηκε 3.513.402 επισκέπτες, αριθμός αυξημένος κατά 56.000 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο αριθμός των επισκεπτών έχει αυξηθεί κατά 816.000 την τελευταία δεκαετία.

Ενώ για πολλούς διευθυντές μουσείων μια τέτοια επίδοση θα ήταν αφορμή πανηγυρισμών, ο διευθυντής του Πράδο, Miguel Falomir, αντιμετωπίζει το ζήτημα με επιφύλαξη. «Το Πράδο δεν χρειάζεται ούτε έναν επισκέπτη παραπάνω», είπε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη. «Είμαστε ικανοποιημένοι με τα 3,5 εκατομμύρια. Η επιτυχία ενός μουσείου μπορεί να το καταστρέψει, όπως συνέβη με το Λούβρο, όπου ορισμένοι χώροι έχουν υπερκορεστεί. Το σημαντικό είναι να μην καταρρεύσει».

Ο Falomir ανέφερε ότι το μουσείο έχει ξεκινήσει ένα νέο εγχείρημα, το Plan Host, με στόχο να δοθεί προτεραιότητα στην ποιότητα αντί της ποσότητας και να βελτιωθεί —ή τουλάχιστον να διατηρηθεί— η εμπειρία των επισκεπτών. «Δεν μπορεί να είναι σαν να παίρνεις το μετρό στην ώρα αιχμής», είπε ο διευθυντής, που βρίσκεται στη θέση του από το 2017. «Δεν μπορείς να κρίνεις ένα μουσείο μόνο από τους αριθμούς επισκεπτών. Η ποσότητα δεν είναι τόσο σημαντική όσο η ποιότητα· πρέπει να υπάρχει ένα ποικιλόμορφο και συμπεριληπτικό κοινό».

Πέρυσι, το 65% των επισκεπτών προερχόταν από το εξωτερικό, ενώ ο Falomir δήλωσε ότι θα ήθελε να δει περισσότερους Ισπανούς να αξιοποιούν έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θησαυρούς της χώρας. Στα μέτρα για τη βελτίωση της εμπειρίας περιλαμβάνονται η βελτιστοποίηση των εισόδων, η επανεξέταση του μεγέθους των οργανωμένων γκρουπ και η σαφής ενημέρωση ότι απαγορεύεται η φωτογράφιση στις αίθουσες.

Το Λούβρο απασχόλησε τα μέσα ενημέρωσης πριν από έναν χρόνο —χωρίς να σχετίζεται με ληστεία— όταν η διευθύντριά του Laurence des Cars ανέφερε, σε διαρροή εσωτερικού σημειώματος, ότι η επίσκεψη στο μουσείο αποτελεί «σωματική δοκιμασία». Όπως σημείωσε, «οι επισκέπτες δεν έχουν χώρο να ξεκουραστούν. Οι επιλογές φαγητού και οι τουαλέτες είναι ανεπαρκείς σε αριθμό και κάτω από τα διεθνή πρότυπα. Η σήμανση χρειάζεται πλήρη επανασχεδιασμό».

Με πληροφορίες από Guardian