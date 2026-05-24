Ισπανία: Νεκρόπολη 6.000 ετών αναθεωρεί την προέλευση των πρώτων μεγαλιθικών τάφων της Ευρώπης

Αρχαιολόγοι που εργάζονται στον αρχαιολογικό χώρο της Valdelasilla στην κεντρική Ισπανία έχουν εντοπίσει αυτό που οι ερευνητές περιγράφουν ως την παλαιότερη γνωστή μνημειακή νεκρόπολη στο εσωτερικό της Ιβηρικής Χερσονήσου.

Το νεκροταφείο, που βρίσκεται στην Illescas κοντά στο Τολέδο, χρονολογείται περίπου 6.000 χρόνια πριν και ανατρέπει τις παραδοσιακές αντιλήψεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι μεγαλιθικές ταφικές παραδόσεις εξαπλώθηκαν στην Ευρώπη.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο European Journal of Archaeology, καθοδηγήθηκε από τη Ρόζα Μπαρόσο Μπερμέχο του Πανεπιστημίου του Αλκαλά και σε αυτήν συμμετείχαν ερευνητές από διάφορα ισπανικά ιδρύματα. Τα ευρήματά τους τοποθετούν την πρώτη χρήση του νεκροταφείου στα τέλη της πέμπτης χιλιετίας π.Χ., κατά τη διάρκεια της Ύστερης Νεολιθικής περιόδου.

Για δεκαετίες, οι αρχαιολόγοι πίστευαν ότι τα μεγάλα ταφικά μνημεία εξαπλώθηκαν προς το εσωτερικό από τις παράκτιες περιοχές του Ατλαντικού και της Μεσογείου. Η Valdelasilla αφηγείται μια διαφορετική ιστορία. Τα στοιχεία υποδεικνύουν μια πρώιμη και τοπική ανάπτυξη της μνημειακής ταφικής αρχιτεκτονικής στο εσωτερικό της Ιβηρικής χερσονήσου, περίπου την ίδια εποχή με τα παράκτια μεγαλιθικά κέντρα.

Οι ταφές που εντοπίστηκαν σε ανασκαφές στην Ισπανία

Οι ανασκαφές ξεκίνησαν το 2020 κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών στην περιοχή. Κάτω από αγροτική γη που είχε διαταραχθεί από χρόνια γεωργικής εκμετάλλευσης, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν δεκαπέντε ταφικές κατασκευές που περιείχαν ανθρώπινα λείψανα. Το νεκροταφείο είχε σαφή διάταξη. Η κύρια νεκρόπολη καταλάμβανε υψηλότερο έδαφος, ενώ μικρότερες και λιγότερο οργανωμένες ταφές εμφανίζονταν πιο νότια.

Το μεγαλύτερο κτίσμα, γνωστό ως VLD-T450, αποτελούσε το κέντρο του συγκροτήματος. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν έναν κυκλικό ταφικό θάλαμο με αρχική διάμετρο περίπου έξι μέτρων. Ο τάφος περιβαλλόταν από μια τάφρο με εσωτερική διάμετρο 36 μέτρων. Τόσο η τάφρος όσο και ο θάλαμος είχαν την ίδια είσοδο με προσανατολισμό προς τα νοτιοανατολικά, γεγονός που υποδηλώνει ότι αποτελούσαν μέρος ενός ενιαίου σχεδιασμού.



Μέσα στην τάφρο, οι ερευνητές βρήκαν θραύσματα αγγείων, λίθινα εργαλεία, υπολείμματα ζώων και ίχνη καύσης. Δεν βρέθηκαν ανθρώπινα οστά εκεί. Ο ίδιος ο περίβολος ξεχωρίζει επειδή δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν κανένα παρόμοιο χαρακτηριστικό που να συνδέεται με τόσο πρώιμο τάφο στην περιοχή της Meseta της Ισπανίας.

Φωτ.: R. Barroso Bermejo et al., Cambridge Archaeological Journal

Ο ταφικός θάλαμος περιείχε διάφορα στρώματα ανθρώπινων λειψάνων. Στο κατώτερο επίπεδο, οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν το σώμα μιας ενήλικης γυναίκας που είχε ταφεί σε λυγισμένη στάση στο δεξί της πλευρό. Κάτω από το κεφάλι της βρέθηκαν καρφίτσες από οστά και μία βελόνα. Κοντά της βρισκόταν ο διαλυμένος σκελετός μιας άλλης γυναίκας, βαμμένος με κόκκινη χρωστική ουσία και συνοδευόμενος από χάντρες και μενταγιόν.

Ένα ανώτερο στρώμα ταφής περιείχε μερικά οστά ενός ενήλικου άνδρα. Επιπλέον μικτά οστά στον θάλαμο αντιπροσώπευαν τουλάχιστον έξι ακόμη άτομα. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο τάφος εξελίχθηκε σε συλλογικό χώρο ταφής που χρησιμοποιήθηκε για πολλές γενιές.

Άλλοι τάφοι στον χώρο αποκάλυψαν διπλές και τριπλές ταφές, καθώς και τον τάφο ενός παιδιού που είχε τοποθετηθεί σε ένα λάκκο με πέτρινη επένδυση χωρίς κτερίσματα. Αρκετοί σκελετοί έφεραν ίχνη κόκκινης χρωστικής από οξείδιο του σιδήρου, ενός υλικού που συχνά συνδέεται με προϊστορικές ταφικές τελετές σε ολόκληρη την Ιβηρική χερσόνησο.

Τα ευρήματα «δείχνουν» τις συνήθειες

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν 21 χρονολογήσεις με ραδιοάνθρακα, που προέρχονταν κυρίως από ανθρώπινα οστά, για να ανακατασκευάσουν την ιστορία του νεκροταφείου. Η δημιουργία ενός μοντέλου με τη μέθοδο Bayesian χώρισε τον χώρο σε πέντε φάσεις χρήσης. Οι πρώτοι μνημειακοί τάφοι εμφανίστηκαν μεταξύ του 4336 π.Χ. και του 3849 π.Χ. περίπου. Οι πρώτες ταφές φαίνεται να έλαβαν χώρα σε σύντομο χρονικό διάστημα, πιθανώς μέσα σε μία γενιά, γεγονός που υποδηλώνει ότι το νεκροταφείο ακολουθούσε ένα προμελετημένο σχέδιο από την αρχή.

Η ταφική δραστηριότητα συνεχίστηκε για πολλούς αιώνες. Κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης, την τρίτη χιλιετία π.Χ., οι άνθρωποι εναπόθεταν συμβολικά ανθρώπινα λείψανα εντός του περιβόλου. Ένας μεταγενέστερος τάφος περιείχε ένα οστεοφυλάκιο με τουλάχιστον 17 άτομα, συμπεριλαμβανομένων δέκα κρανίων που είχαν τοποθετηθεί σκόπιμα γύρω από την περίμετρο.

Φωτ.: R. Barroso Bermejo et al., Cambridge Archaeological Journal

Τα αντικείμενα που θάφτηκαν μαζί με τους νεκρούς παρέχουν ενδείξεις για την καθημερινή ζωή και τις επαφές σε μεγάλες αποστάσεις. Οι αρχαιολόγοι ανέσυραν περισσότερα από εκατό κοχύλια του γένους Antalis, μαζί με πέτρινες χάντρες, μενταγιόν, εργαλεία από οστά, βελόνες και γυαλισμένα πέτρινα εργαλεία. Τα περισσότερα υλικά προέρχονταν από τοπικές πηγές, αν και τα κοχύλια προέρχονταν από αλλού.

Η μελέτη επισημαίνει την απουσία κεραμικών τύπου «Bell Beaker» και ορισμένων οστέινων αντικειμένων που συνήθως συνδέονται με μεταγενέστερες μεγαλιθικές παραδόσεις στην ενδοχώρα της Ιβηρικής χερσονήσου. Αυτό συμβάλλει στο να τοποθετηθεί η πρώιμη χρήση της Valdelasilla πριν από τη διάδοση αυτών των πολιτισμικών εξελίξεων.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το νεκροταφείο αντανακλά κοινωνικές διακρίσεις που εκφράζονταν περισσότερο μέσω της αρχιτεκτονικής παρά μέσω του πλούτου. Ο κεντρικός τάφος απαιτούσε μεγαλύτερη συλλογική εργασία και περιείχε περισσότερα διακοσμητικά στοιχεία από τους γύρω τάφους, υποδηλώνοντας μια ιδιαίτερη θέση εντός της κοινότητας. Ταυτόχρονα, τα κτερίσματα παρέμειναν συνολικά περιορισμένα.

Η Valdelasilla εντάσσεται πλέον σε μια μικρή ομάδα αρχαιολογικών χώρων που αναδιαμορφώνουν την κατανόηση των αρχαιολόγων για την προϊστορική Ευρώπη. Το νεκροταφείο δείχνει ότι οι κοινότητες που ζούσαν στο Ιβηρικό οροπέδιο διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο στην ανάδυση των παραδόσεων κατασκευής μνημείων πολύ νωρίτερα από ό,τι πίστευαν κάποτε οι μελετητές.

Με πληροφορίες από Archaeology News Online Magazine