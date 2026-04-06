Ισπανία: Χειρόγραφο 17ου αιώνα που αγνοούνταν επί έναν αιώνα βρέθηκε προς πώληση online

Οι αρχές της Ισπανίας εντόπισαν και ανέκτησαν ένα χειρόγραφο του 17ου αιώνα, το οποίο είχε χαθεί από το Κολλέγιο της Μεγάλης Τέχνης του Μεταξιού στη Βαλένθια για περισσότερο από έναν αιώνα, αφού διαπίστωσαν ότι διατίθεται προς πώληση online έναντι 71.900 ευρώ.

Το χειρόγραφο αποτελεί αντίγραφο κανονισμών που είχαν υπογραφεί το 1479 από τον Φερδινάνδο τον «Καθολικό», με τους οποίους η κατασκευή βελούδου αναβαθμίστηκε από απλή τέχνη σε αναγνωρισμένο επάγγελμα υψηλού κύρους, παρέχοντας προνόμια και κοινωνική αναγνώριση στους τεχνίτες.

Η ανακάλυψη έγινε από το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Εθνικής Αστυνομίας, το οποίο εντόπισε το έγγραφο κατά τη διάρκεια τακτικού ελέγχου αγγελιών πώλησης πολιτιστικών αγαθών στο διαδίκτυο, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Ισπανία: Τι υποστήριξε ο πωλητής για το χειρόγραφο

Ο πωλητής υποστήριξε ότι αγνοούσε την προέλευση του χειρογράφου, σημειώνοντας πως ο πατέρας του το είχε αποκτήσει τη δεκαετία του 1970. Ωστόσο, τα αρχεία επιβεβαίωσαν ότι το βιβλίο είχε εξαφανιστεί μεταξύ 1907 και 1909, χωρίς να έχει καταγραφεί ποτέ ως πωληθέν.

Οι κανονισμοί της συντεχνίας βελούδου (Gremi de Velluters) εγκρίθηκαν στις 16 Φεβρουαρίου 1479 και επικυρώθηκαν επισήμως στις 13 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Το χειρόγραφο περιλαμβάνει επίσης τα καταστατικά της Αδελφότητας του Αγίου Ιερωνύμου, που ιδρύθηκε το 1483.

Το βιβλίο είναι κατασκευασμένο από πράσινη περγαμηνή, δεμένο με βελούδο στο ίδιο χρώμα και διακοσμημένο με μπρούτζινα στοιχεία. Περιλαμβάνει 26 κεφάλαια από τους κανονισμούς του 1479, καθώς και τα καταστατικά της Αδελφότητας.

Ισπανία: Σε ποιον ανήκει το χειρόγραφο

Παρά την ανάκτησή του, το χειρόγραφο θα παραμείνει στην ιδιοκτησία του σημερινού κατόχου του, καθώς η κατοχή του θεωρείται νόμιμη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ωστόσο, πριν του επιστραφεί, θα καταχωριστεί στα επίσημα μητρώα πολιτιστικής κληρονομιάς της Βαλένθια και ο ιδιοκτήτης θα υποχρεούται να τηρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές συντήρησης.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, το έγγραφο θα παραμείνει στο Αρχείο του Βασιλείου της Βαλένθια, όπου ειδικοί του Τμήματος Πολιτισμού θα το εξετάσουν.

Το Κολλέγιο της Μεγάλης Τέχνης του Μεταξιού διαθέτει ένα από τα παλαιότερα αρχεία συντεχνιών στην Ευρώπη, με τεκμήρια που χρονολογούνται από τον 15ο αιώνα, καταγράφοντας τη δραστηριότητα μαστόρων, αξιωματούχων, μαθητευόμενων και επιθεωρήσεων εργαστηρίων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο πατέρας του σημερινού ιδιοκτήτη είχε μικροφιλμάρει το χειρόγραφο το 1992 μέσω επίσημης υπηρεσίας, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει ποτέ καταγραφεί ως προστατευόμενο πολιτιστικό αγαθό.

Με πληροφορίες από Euronews