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Ηρώδειο: Εικόνες από την τελευταία παράσταση πριν κλείσει - Με John Legend η αυλαία

Η τελευταία παράσταση στο Ηρώδειο, πριν ξεκινήσουν οι εργασίες, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου

The LiFO team
The LiFO team
ΗΡΩΔΕΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ JOHN LEGEND Facebook Twitter
John Legend/ Φωτ. NDP
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Την Τρίτη 30 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η τελευταία παράσταση στο Ηρώδειο πριν κλείσει για εργασίες.

Το φετινό καλοκαίρι ήταν το τελευταίο πριν το εμβληματικό μνημείο της Αθήνας κλείσει για εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης που αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον τρία χρόνια, σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού.

Η αυλαία έπεσε με τον Αμερικανό τραγουδιστή, John Legend, ο οποίος ήρθε για πρώτη φορά στη χώρα μας.

Για τον λόγο αυτό, το πρόγραμμα του 2026 είχε αποκτήσει τον χαρακτήρα ενός «αποχαιρετισμού»: μιας σειράς συναυλιών και παραστάσεων που λειτούργησαν ως ύστατος φόρος τιμής σε έναν χώρο που επί δεκαετίες φιλοξένησε μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές του ελληνικού και διεθνούς πολιτισμού.

Εικόνες από την τελευταία παράσταση στο Ηρώδειο πριν κλείσει:

ΗΡΩΔΕΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ JOHN LEGEND Facebook Twitter
Κόσμος στο Ηρώδειο στην τελευταία παράσταση πριν κλείσει για εργασίες/ Φωτ. NDP
ΗΡΩΔΕΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ JOHN LEGEND Facebook Twitter
Φωτ. NDP
ΗΡΩΔΕΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ JOHN LEGEND Facebook Twitter
Φωτ. NDP
ΗΡΩΔΕΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ JOHN LEGEND Facebook Twitter
Φωτ. NDP
ΗΡΩΔΕΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ JOHN LEGEND Facebook Twitter
John Legend/ Φωτ. NDP

Η πραγματικά εντυπωσιακή πορεία του John Legend μπορεί να συγκριθεί μόνο με ελάχιστους άλλους καλλιτέχνες στην ιστορία της μουσικής. Έχει κερδίσει πλείστα όσα βραβεία, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν τα 13 (!) Βραβεία Grammy και το Βραβείο Oscar για Best Original Song το 2014.

Έχει 4 Πλατινένιους και 2 χρυσούς δίσκους, καθώς και 6 πλατινένια και 5 χρυσά singles στα charts των ΗΠΑ. Τα τραγούδια του έχουν πολλά δισεκατομμύρια streams στις διάφορες πλατφόρμες (All Of Me, Love Me Now, Beauty And The Beast, Minefields, Ordinary People, κλπ).

Κατερίνα Σακελλαροπούλου και Παύλος Κοτσώνης, Nia Vardalos και Σπύρος Κατσαγάνης, Κατερίνα Μισιχρόνη ήταν μεταξύ πολλών γνωστών προσωπικοτήτων που έδωσαν το παρών στην τελυταία παράσταση στο Ηρώδειο πριν κλείσει για τρία χρόνια.

ΗΡΩΔΕΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ JOHN LEGEND Facebook Twitter
Φωτ. NDP
ΗΡΩΔΕΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ JOHN LEGEND Facebook Twitter
Φωτ. NDP
ΗΡΩΔΕΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ JOHN LEGEND Facebook Twitter
Παύλος Κοτσώνης, Κατερίνα Σακελλαροπούλου/ Φωτ. NDP
ΗΡΩΔΕΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ JOHN LEGEND Facebook Twitter
Nia Vardalos, Σπύρος Κατσαγάνης/ Φωτ. NDP
ΗΡΩΔΕΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ JOHN LEGEND Facebook Twitter
Κατερίνα Μισιχρόνη/ Φωτ. NDP

Σημειώνεται πως η εμφάνισή του John Legend στο Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της περιοδείας του «An Evening of Songs & Stories» που περιλαμβάνει τις πιο σημαντικές στιγμές από την περίλαμπρη καριέρα του, ερμηνευμένες ζωντανά στο πιάνο σε ένα εξαιρετικό οπτικοακουστικό show.

Πολιτισμός

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