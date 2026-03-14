Ιράν: Τουλάχιστον 56 μουσεία και ιστορικοί χώροι έχουν καταστραφεί από τον πόλεμο 

Τουλάχιστον 56 μουσεία και ιστορικοί χώροι στο Ιράν έχουν καταστραφεί από τον πόλεμο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τουρισμού της χώρας, τουλάχιστον 56 μουσεία και ιστορικά μνημεία κατά μήκος του Ιράν έχουν υποστεί καταστροφή, την ώρα που συμπληρώνονται 15 ημέρες από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Στην Τεχεράνη, οι επιθέσεις κατέστρεψαν από τις πρώτες ημέρες της σύρραξης το παλάτι του Γκολεστάν, που είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Το παλάτι του Γκολεστάν έχει συγκριθεί πολλές φορές με τις Βερσαλλίες και αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους χώρους της ιρανικής πρωτεύουσας καθώς χρησιμοποιείτο ως κατοικία της βασιλικής δυναστείας Κατζάρ (1789-1925).

Και στην επαρχία της Τεχεράνης, πολλά μνημεία που υπέστησαν ζημιές (19).

Στην Ισφαχάν, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, η πλατεία Naqsh-e-Jahan, ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα που κατασκευάστηκε τον 17ο αιώνα και περιβάλλεται από τεμένη, ένα ανάκτορο και ένα ιστορικό μπαζάρ, ήταν εκείνη που υπέστη τις μεγαλύτερες ζημιές.

Στο Μπουσέρ, μια παραθαλάσσια πόλη στον Κόλπο, πολλές κατοικίες επλήγησαν στην ιστορική συνοικία του λιμανιού Σιράφ, που μετρά πληθώρα κτιρίων ηλικίας 100 ή και 200 ετών.

Ο οργανισμός του ΟΗΕ Unesco προειδοποίησε χθες για τις ζημιές και τους κινδύνους με τους οποίους βρίσκεται αντιμέτωπη η πολιτιστική κληρονομιά μπροστά στην ομοβροντία των αεροπορικών πληγμάτων, πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για ιστορικά μνημεία στο Ιράν, το Ισραήλ και τον Λίβανο που έχουν ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές και εκατοντάδες άλλα που ενδεχομένως απειλούνται από τον πόλεμο.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ