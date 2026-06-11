Ιπέρ και Στρέιζαντ στο ίδιο σαλόνι: ο Χρυσός Φοίνικας ένωσε δύο βασίλισσες του σινεμά

Μερικές φορές η πιο δυνατή εικόνα ενός φεστιβάλ δεν έρχεται από το κόκκινο χαλί, αλλά από ένα σαλόνι, όταν όλα έχουν τελειώσει.

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ και η Ιζαμπέλ Ιπέρ έδωσαν χθες στο Instagram ένα απρόσμενα ήσυχο υστερόγραφο του φετινού Φεστιβάλ Καννών, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την ιδιωτική παράδοση του τιμητικού Χρυσού Φοίνικα στη Στρέιζαντ.

Πρώτη μοιράστηκε τις εικόνες η Στρέιζαντ, γράφοντας ότι ήταν «υπέροχο» που παρέλαβε το βραβείο από την Ιπέρ, την οποία χαρακτήρισε μία από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς στον κόσμο. Λίγες ώρες αργότερα, η Ιπέρ δημοσίευσε τις δικές της φωτογραφίες, ευχαριστώντας τη Στρέιζαντ για τη θερμή υποδοχή και γράφοντας ότι θα θυμάται πάντα εκείνη τη βραδιά.

Ο τιμητικός Χρυσός Φοίνικας είχε απονεμηθεί στη Στρέιζαντ στην τελετή λήξης της 79ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ Καννών. Το φεστιβάλ είχε ανακοινώσει ότι, κατόπιν επιθυμίας της Στρέιζαντ, η Ιπέρ θα παρουσίαζε το βραβείο και θα μιλούσε για την καριέρα της. Η Στρέιζαντ, ωστόσο, δεν μπόρεσε να παραστεί στις Κάννες και αποδέχθηκε την τιμή μέσω βίντεο.

Οι νέες φωτογραφίες μεταφέρουν το βραβείο μακριά από τη σκηνή του Grand Théâtre Lumière. Δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναίκες του παγκόσμιου σινεμά ποζάρουν δίπλα δίπλα, με τον Χρυσό Φοίνικα μέσα στο κουτί της Chopard, σαν να συνεχίζεται η τελετή σε χαμηλό φως.

«Θεός και Ιησούς», έγραψε ένας χρήστης στα αγγλικά κάτω από την ανάρτηση της Ιπέρ, συμπυκνώνοντας με τον πιο ιντερνετικό τρόπο τη συγκίνηση των θαυμαστών.

Πέρα από το στιγμιότυπο, η συνάντηση έχει και τη δική της μικρή κινηματογραφική ειρωνεία: από τη μία η Ιπέρ, η σχεδόν απόλυτη βασίλισσα του ευρωπαϊκού αρτ σινεμά· από την άλλη η Στρέιζαντ, ένα από τα τελευταία μεγάλα σύμβολα του χολιγουντιανού star system. Για λίγες φωτογραφίες, οι δύο κόσμοι κάθισαν στο ίδιο σαλόνι, με έναν Χρυσό Φοίνικα ανάμεσά τους.