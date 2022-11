Indiana Jones 5: Νέα φωτογραφία από την επιστροφή του Χάρισον Φορντ

Κυκλοφόρησε νέα φωτογραφία του Χάρισον Φορντ στην τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση ως Ιντιάνα Τζόουνς.

Η φωτογραφία από την επερχόμενη ταινία Indiana Jones 5 κυκλοφόρησε μέσω του Empire και δείχνει την επιστροφή του Φορντ στον ρόλο του διασημότερου ίσως κινηματογραφικού αρχαιολόγου.

«Είναι γεμάτο περιπέτειες, γεμάτο γέλια, γεμάτο αληθινά συναισθήματα. Και είναι πολύπλοκο και ύπουλο», είπε ο Χάρισον Φορντ στο περιοδικό.

Ερωτηθείς γιατί αποφάσισε να επιστρέψει μετά το Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull του 2008, ο Φορντ είπε πως «Απλώς σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να δω πού βρισκόταν ο Ιντιάνα Τζόουνς στο τέλος του ταξιδιού του. Το σενάριο ένιωθα ότι μου έδινε έναν τρόπο να επεκτείνω τον χαρακτήρα».

Σε σκηνοθεσία James Mangold (Logan), το Indiana Jones 5 είναι το τελευταίο μέρος του franchise και η πρώτη ταινία που δεν σκηνοθετείται από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος όμως είναι παραγωγός.

Μαζί με τον Φορντ, το καστ της ταινίας περιλαμβάνει τους: Φοίβη Γουόλερ-Μπριτζ, Τζον Ρις-Ντέιβις, Μες Μίκελσεν, Τόμας Κρέτσμαν, Μπόιντ Χόλμπρουκ, Σονέτ Ρενέ Γουίλσον, Τόμπι Τζόουνς, Αντόνιο Μπαντέρας και Όλιβερ Ρίχτερς.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις 30 Ιουνίου του 2023.

Με πληροφορίες του NME/Empire