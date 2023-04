Indiana Jones 5: Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ με τις περιπέτειες του Χάρισον Φορντ

Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της τελευταίας ταινίας του Χάρισον Φορντ, «Indiana Jones and the Dial of Destiny».

Στην 5η κατά σειρά ταινία ο Χάρισον Φορντ επιστρέφει στον ρόλο του εμβληματικού αρχαιολόγου ενώ η Φοίβη Γουόλερ-Μπριτζ υποδύεται την εγγονή του που τον εμπνέει και τον πείθει να αναλάβει την μυστηριώδη υπόθεση ενός τρένου από την εποχή του πολέμου.

Ο Μαντς Μίκελσεν υποδύεται τον πρώην Ναζί που εργάζεται στη NASA ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Αντόνιο Μπαντέρας, Τόμπι Τζόουνς Όλιβερ Ρίτσερς, Ίθαν Ίσιντορ κ.λπ.

Τη σκηνοθεσία της 5ης ταινίας του Ιντιάνα Τζόουνς, υπογράφει ο Τζέιμς Μάγκολντ ενώ την παραγωγή οι Κάθλιν Κένεντι, Φράνκ Μάρσαλ και Σιμόν Εμάνουελ.

Οι Στίβεν Σπίλμπεργκ και Τζορτζ Λούκας είναι στη θέση του εκτελεστικού παραγωγού. Το σενάριο είναι του Τζον Γουίλιαμς, που είχε υπογράψει όλες τις ταινίες του Ιντιάνα Τζόουνς από το πρώτο το 1981.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στο φεστιβάλ των Καννών στις 18 Μαΐου όπου και θα προβληθεί εκτός διαγωνισμού.