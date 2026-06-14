Ιερουσαλήμ: 5χρονος προκάλεσε ζημιές σε πίνακα του Μαγκρίτ με ένα κουκουνάρι

Ένα έργο του Ρενέ Μαγκρίτ υπέστη μικρές ζημιές όταν ένα πεντάχρονο αγόρι το χτύπησε κατά λάθος με ένα κουκουνάρι σε μουσείο της Ιερουσαλήμ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Israel Museum, όπου συντηρητές εργάζονται ήδη για την αποκατάσταση του πίνακα «Castle of the Pyrenees», ενός από τα γνωστότερα έργα της συλλογής του μουσείου.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του μουσείου, το παιδί επισκεπτόταν τις αίθουσες μοντέρνας τέχνης μαζί με τη γιαγιά του όταν προκλήθηκε η ζημιά, η οποία χαρακτηρίστηκε «μικρή και ακούσια».

Ο πίνακας φιλοτεχνήθηκε το 1959 και απεικονίζει ένα κάστρο τοποθετημένο πάνω σε έναν τεράστιο βράχο που αιωρείται πάνω από μια φουρτουνιασμένη θάλασσα.

Το έργο δημιουργήθηκε κατόπιν παραγγελίας του στενού φίλου του καλλιτέχνη, Χάρι Τόρτσινερ. Σύμφωνα με το μουσείο, ο Τόρτσινερ είχε ζητήσει από τον Μαγκρίτ να φιλοτεχνήσει έναν πίνακα που θα κάλυπτε τη θέα από ένα μεγάλο παράθυρο του γραφείου του, την οποία θεωρούσε αντιαισθητική.

Ο Τόρτσινερ δώρισε αργότερα το έργο στο Μουσείο του Ισραήλ, το οποίο το ενέταξε στη συλλογή του το 1985, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την ίδρυσή του.

Το μουσείο ανέφερε ότι η ομάδα συντήρησης έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες αποκατάστασης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το έργο θα επιστρέψει σύντομα στις αίθουσες έκθεσης.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι προσπαθεί να ισορροπεί ανάμεσα στην ελεύθερη πρόσβαση των επισκεπτών στα έργα τέχνης και στην ανάγκη προστασίας τους.

Με πληροφορίες από CNN