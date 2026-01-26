«ICE Out» - Το μήνυμα της Νάταλι Πόρτμαν για τα γεγονότα στη Μινεάπολη

Η Νάταλι Πόρτμαν άσκησε κριτική τόσο στην ICE και στον τρόπο δράσης της, όσο και στα μεγάλα κινηματογραφικά βραβεία για τον αποκλεισμό σημαντικών ταινιών που σκηνοθετήθηκαν από γυναίκες, κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο Sundance Film Festival.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε στον κύκλο συνεντεύξεων του φεστιβάλ για την ταινία The Gallerist, φορώντας κονκάρδες με τα συνθήματα «ICE Out» και «Be Good». Το δεύτερο παραπέμπει στη Ρενέ Γκουντ, γυναίκα που σκοτώθηκε από την ICE στη Μινεάπολη νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η δημόσια τοποθέτησή της ήρθε λίγες μόλις ώρες μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό άνδρα από ομοσπονδιακούς πράκτορες στην ίδια πόλη.

«Είναι μια χαρούμενη κοινότητα που γιορτάζει τον κινηματογράφο εδώ και είμαστε ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε το “The Gallerist”, αλλά ταυτόχρονα βρισκόμαστε σε μία βαθιά οδυνηρή στιγμή της ιστορίας της χώρας μας», δήλωσε η Πόρτμαν στο Variety Studio. «Είναι αδύνατο να μη μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν τώρα και για τη βαρβαρότητα της ICE, η οποία πρέπει να σταματήσει άμεσα. Την ίδια στιγμή, βλέπουμε και μια όμορφη πλευρά της Αμερικής: ανθρώπους που στηρίζουν ο ένας τον άλλον, προστατεύονται και αγωνίζονται για την ελευθερία τους. Είναι μια πικρή αντίφαση να γιορτάζεις κάτι που αγαπάς, με φόντο μια χώρα που πονά».

Νάταλι Πόρτμαν: Γιατί κατηγόρησε τα Όσκαρ

Η συνέντευξη δόθηκε λίγο πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας στο Sundance. Το φιλμ, σε σκηνοθεσία της Cathy Yan και με συμπρωταγωνίστρια την Jenna Ortega, αφηγείται την ιστορία μιας απελπισμένης γκαλερίστριας που συνωμοτεί για να πουλήσει ένα πτώμα στην Art Basel του Μαϊάμι. Η Πόρτμαν δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τη νεαρή συμπρωταγωνίστριά της, χαρακτηρίζοντάς τη «εξαιρετική ηθοποιό με βαθιά γνώση του σινεμά».

Με αφορμή και τις πρόσφατες ανακοινώσεις των οσκαρικών υποψηφιοτήτων, η Πόρτμαν άσκησε κριτική στην Ακαδημία για τον αποκλεισμό πολλών γυναικών δημιουργών. Αν και το Hamnet της Chloé Zhao απέσπασε οκτώ υποψηφιότητες, άλλες ταινίες έμειναν εκτός.

«Πολλές από τις καλύτερες ταινίες που είδα φέτος ήταν γυρισμένες από γυναίκες», τόνισε. «Βλέπεις τα εμπόδια σε κάθε επίπεδο, όταν έρχεται η ώρα των βραβείων. Ταινίες όπως τα Sorry Baby, Left-Handed Girl, Hedda και The Testament of Ann Lee είναι εξαιρετικές, αγαπήθηκαν από το κοινό, αλλά δεν λαμβάνουν την αναγνώριση που τους αξίζει».

Η παρέμβαση της Πόρτμαν έδωσε έντονο πολιτικό τόνο στη φετινή παρουσία της στο Sundance, συνδέοντας τον κινηματογράφο όχι μόνο με την καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά και με τα μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που απασχολούν τις ΗΠΑ σήμερα.

Με πληροφορίες από Variety