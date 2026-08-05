Ιβ Σεν Λοράν: η άψογη επιφάνεια ενός ανθρώπου που ήθελε να φαίνεται μόνο ως εικόνα

Ο Ιβ Σεν Λοράν ήξερε καλύτερα από σχεδόν οποιονδήποτε ότι η μόδα δεν είναι μόνο ρούχο. Είναι εικόνα.

Δεν αρκεί να σχεδιάσεις το φόρεμα. Πρέπει να ξέρεις πώς θα σταθεί μπροστά στον φακό, πώς θα γίνει επιθυμία, πώς θα περάσει από το σώμα του μοντέλου στο βλέμμα του κοινού, πώς θα γίνει φωτογραφία, διαφήμιση, εξώφυλλο, φαντασίωση, μύθος.

Αυτό ακριβώς εξερευνά η έκθεση Yves Saint Laurent and Photography στο International Center of Photography της Νέας Υόρκης: τη σχέση του Γάλλου σχεδιαστή με τη φωτογραφία, όχι ως απλό εργαλείο προβολής, αλλά ως μηχανισμό κατασκευής μιας ολόκληρης δημόσιας ταυτότητας.Η έκθεση συγκεντρώνει σχεδόν 300 φωτογραφίες και αρχειακά αντικείμενα, οργανώνοντας την εικόνα του Σεν Λοράν μέσα από τέσσερις δεκαετίες. Υπάρχουν πορτρέτα του ίδιου, εικόνες μόδας, εξώφυλλα, δημοσιεύματα, οικογενειακές φωτογραφίες, τεκμήρια ενός οίκου που κατάλαβε πολύ νωρίς ότι η φωτογραφία δεν συνοδεύει απλώς τη μόδα. Την κάνει να υπάρχει.

Στο κέντρο αυτής της ιστορίας βρίσκεται ένας δημιουργός που, από πολύ νέος, έμαθε να ζει μέσα στο βλέμμα των άλλων. Γεννημένος στο Οράν της Αλγερίας το 1936, ο Σεν Λοράν βρέθηκε στα 21 του επικεφαλής του οίκου Dior, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Κριστιάν Ντιόρ. Λίγα χρόνια αργότερα, μαζί με τον Πιερ Μπερζέ, ίδρυσε τον δικό του οίκο και άρχισε να χτίζει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμπαντα του 20ού αιώνα.

Αλλά η έκθεση δεν αφηγείται αυτή τη διαδρομή ως βιογραφικό δράμα. Την αφηγείται κυρίως ως επιφάνεια: το τέλειο φόρεμα, η τέλεια πόζα, η τέλεια γυναίκα, ο τέλειος σχεδιαστής, το τέλειο φως.

Εδώ βρίσκονται μερικές από τις πιο εμβληματικές εικόνες της ιστορίας της μόδας. Η Dovima του Ρίτσαρντ Άβεντον με φόρεμα που σχεδίασε ο Σεν Λοράν όσο ακόμη εργαζόταν στον οίκο Dior, ανάμεσα σε ελέφαντες. Το πρώτο αυστηρό ταγέρ του Σεν Λοράν μετά την ίδρυση του δικού του οίκου. Το σαφάρι φόρεμα του 1968 πάνω στη Veruschka. Το Le Smoking, φωτογραφημένο από τον Χέλμουτ Νιούτον, με μια γυναίκα σε ανδρικό σμόκιν να γίνεται όχι απλώς κομψή, αλλά επικίνδυνα ελεύθερη. Οι γυναίκες της ρωσικής συλλογής του 1976, βυθισμένες σε βελούδα, λάμψη, εξωτισμό και θεατρικότητα.

Αυτό που ενώνει όλες αυτές τις εικόνες είναι η ιδέα ότι ο Σεν Λοράν μπορούσε να εφευρίσκει ξανά τη γυναίκα της εποχής του. Άλλοτε εργαζόμενη και αυστηρή, άλλοτε σεξουαλική και απόμακρη, άλλοτε ανδρόγυνη, άλλοτε σχεδόν αυτοκρατορική. Η γυναίκα του δεν ζητούσε άδεια να είναι καινούργια. Ήταν καινούργια σαν να ήταν το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο.Η φωτογραφία έκανε αυτή την καινούργια γυναίκα πιστευτή. Ο Άβεντον, ο Νιούτον, ο Γκι Μπουρντέν, ο Ντέιβιντ Μπέιλι, ο Ζανλού Σιέφ, ο Γιούργκεν Τέλερ και τόσοι άλλοι δεν κατέγραφαν απλώς ρούχα. Βοηθούσαν να σχηματιστεί ένας τρόπος ύπαρξης: η γυναίκα ως εικόνα δύναμης, επιθυμίας, αυτοκυριαρχίας και επινοημένης ελευθερίας.

Υπάρχει όμως και ο ίδιος ο Σεν Λοράν μπροστά στον φακό. Νέος, λεπτός, μαυροφορεμένος, σχεδόν ροκ. Με μακριά μαλλιά, με βλέμμα σκοτεινό, με το σώμα του να γίνεται κι αυτό επιφάνεια προς κατανάλωση. Το πιο διάσημο πορτρέτο του παραμένει εκείνο του Ζανλού Σιέφ, το 1971: ο Σεν Λοράν γυμνός, σε μια εικόνα που χρησιμοποιήθηκε για το ανδρικό άρωμα Pour Homme. Σαν μοντέρνος άγιος της ομορφιάς και του σεξ, φωτογραφημένος έτσι ώστε ο θεατής να θέλει είτε να γίνει εκείνος είτε να τον αποκτήσει.

Facebook Twitter Ο Ιβ Σεν Λοράν φωτογραφημένος από τον Ζανλού Σιέφ το 1969, μαυροντυμένος και αυστηρός, σε ένα πορτρέτο που προαναγγέλλει την εικόνα του σχεδιαστή ως ψυχρού, σχεδόν ιερατικού ειδώλου της μόδας. Φωτ.: Jeanloup Sieff

Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη και ταυτόχρονα η αμηχανία της έκθεσης. Παρουσιάζει τον Σεν Λοράν όπως ακριβώς ήθελε να φαίνεται: άψογος, μυστηριώδης, αδύνατος να λερωθεί από την καθημερινότητα. Το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό, σχεδόν υπνωτικό. Αλλά η ίδια η τελειότητά του γεννά το ερώτημα: τι κόστισε αυτή η επιφάνεια;

Εδώ επιστρέφει αναπόφευκτα το Celebration, το ντοκιμαντέρ του Ολιβιέ Μεϊρού για τα τελευταία χρόνια του Σεν Λοράν ως ενεργού σχεδιαστή. Εκεί ο σχεδιαστής εμφανίζεται όχι ως αψεγάδιαστο είδωλο, αλλά ως εύθραυστος άνθρωπος: κουρασμένος, αποσυρμένος, σχεδόν χαμένος μέσα στον ίδιο του τον μύθο. Ο Πιερ Μπερζέ τον προστατεύει, τον κατευθύνει, τον κρατά όρθιο, σαν να φυλάει όχι μόνο έναν άνθρωπο αλλά και την εικόνα ενός ολόκληρου οίκου.

Το ντοκιμαντέρ είχε μπλοκαριστεί για χρόνια, ακριβώς επειδή άνοιγε ρωγμές στην επίσημη εικόνα. Έδειχνε αυτό που η φωτογραφία μόδας συχνά κρύβει: την εργασία, την εξάντληση, την κατάθλιψη, τις εξαρτήσεις, το τίμημα του να ζεις τόσο πολύ μέσα σε ένα όνομα ώστε κάποια στιγμή να μη χωράς πια ως άνθρωπος.

Η έκθεση στο International Center of Photography διαλέγει τον άλλο δρόμο. Δεν δείχνει τόσο το τραύμα όσο το περίβλημα. Δεν δείχνει τόσο τον κόπο όσο το αποτέλεσμα. Δεν δείχνει τόσο τον άνθρωπο όσο την εικόνα που νίκησε τον άνθρωπο. Και ίσως γι’ αυτό είναι τόσο ενδιαφέρουσα: όχι επειδή αποκαλύπτει τον Σεν Λοράν, αλλά επειδή δείχνει πόσο τέλεια μπορούσε να κρυφτεί.

Η μόδα του Σεν Λοράν ήταν πάντα τέχνη της επιφάνειας με βάθος. Ένα σμόκιν μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο που μια γυναίκα καταλάβαινε τη δύναμή της. Ένα φόρεμα εμπνευσμένο από τον Mondrian μπορούσε να μετατρέψει τη μοντέρνα ζωγραφική σε σώμα. Μια φωτογραφία μπορούσε να κάνει το ρούχο μύθο πριν καν αγγίξει την αγορά.

Facebook Twitter Ο Ιβ Σεν Λοράν φωτογραφημένος γυμνός από τον Ζανλού Σιέφ στο Παρίσι, το 1971, σε μία από τις εικόνες που συνδέθηκαν με την καμπάνια του ανδρικού αρώματος Pour Homme. Φωτ.: Jeanloup Sieff

Αλλά η επιφάνεια, όσο άψογη κι αν είναι, δεν είναι αθώα. Χτίζεται με επιλογές, αποκλεισμούς, σιωπές. Στην έκθεση βλέπουμε την τελειότητα, όχι τα χέρια που την έραψαν. Βλέπουμε τη γυναίκα ως φαντασίωση, όχι πάντα τη γυναίκα ως πραγματικότητα. Βλέπουμε τον σχεδιαστή ως εικόνα, όχι τον άνθρωπο που λύγιζε πίσω από αυτήν.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο σημερινό στοιχείο του Σεν Λοράν. Σε μια εποχή όπου όλοι καλούμαστε να υπάρχουμε ως εικόνες, όπου η επιφάνεια γίνεται βιογραφία και το προφίλ γίνεται δεύτερο σώμα, η έκθεση για τη σχέση του με τη φωτογραφία δεν αφορά μόνο την ιστορία της μόδας. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο φτιάχνουμε μια εκδοχή του εαυτού μας για να αντέξει το βλέμμα των άλλων.

Ο Ιβ Σεν Λοράν υπήρξε ένας από τους μεγάλους δημιουργούς αυτής της μοντέρνας επιφάνειας. Την έκανε τέχνη, επιθυμία, εξουσία, προϊόν, μύθο. Η νέα έκθεση δείχνει την επιφάνεια στην πιο εκθαμβωτική της μορφή.

Αλλά το πραγματικό της θέμα ίσως βρίσκεται αλλού: στη σκιά που αφήνει πίσω της κάθε τέλεια εικόνα.

Με στοιχεία από The New Yorker, International Center of Photography