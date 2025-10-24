Ιβ Κλάιν: Μονοχρωματικό έργο του πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 18.4 εκατ. ευρώ

Μονοχρωματικό έργο του Ιβ Κλάιν πουλήθηκε σε δημοπρασία την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στο Παρίσι έναντι 18,4 εκατομμυρίων ευρώ - «ένα ρεκόρ στη Γαλλία για τον καλλιτέχνη», όπως ανακοίνωσε ο οίκος Christie’s.

Ο πίνακας, με τίτλο California (IKB 71), ζωγραφισμένος από τον Γάλλο καλλιτέχνη στο Παρίσι το 1961 και εκτεθειμένος για πρώτη φορά σε δημοπρασία, «συγκαταλέγεται ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα του Ιβ Κλάιν που έχουν ποτέ προσφερθεί στην αγορά», ανέφερε ο οίκος δημοπρασιών σε ανακοίνωσή του, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητα του αγοραστή.

Το έργο αυτό, μονοχρωματικό μπλε, έχει διαστάσεις σχεδόν δύο μέτρων ύψος και πάνω από τέσσερα μέτρα πλάτος, και είναι ζωγραφισμένο με τις χαρακτηριστικές τεχνικές του καλλιτέχνη, που συνδύαζε καθαρή χρωστική ουσία με συνθετική ρητίνη. Πρόκειται για ένα από τα πιο μνημειώδη έργα του.

Ένα έργο που εκτέθηκε για τελευταία φορά στη Νέα Υόρκη

Σύμφωνα με την Christie’s, το έργο αυτό «δεν έχει άλλο ισοδύναμο σε μέγεθος, παρά μόνο στα τεράστια πάνελ που δημιουργήθηκαν για το Musiktheater im Revier στο Γκελζενκίρχεν της Γερμανίας», τα οποία έχουν μήκος από πέντε έως επτά μέτρα.

Ο πίνακας έχει περάσει από πολλές ιδιωτικές συλλογές από τη δημιουργία του και εκτέθηκε τελευταία φορά στο κοινό στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Metropolitan Museum of Art) της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο μακροχρόνιου δανεισμού την περίοδο 2005-2008.

Μέχρι πρόσφατα ανήκε σε αμερικανική ιδιωτική συλλογή και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αυτού που έκανε τον Κλάιν διάσημο πριν τον πρόωρο θάνατό του το 1962, σε ηλικία μόλις 34 ετών: το βαθύ, υπερθαλάσσιο μπλε του, που προέκυψε από μια πρωτότυπη τεχνική και ονομάστηκε IKB (International Klein Blue).

«Είχαν μια λάμψη και μια δική τους, αυτόνομη ζωή εκπληκτική. Ήταν το ίδιο το χρώμα, πραγματικά. Η ζωντανή και απτή χρωματική ύλη», αναφέρεται στην περιγραφή του έργου.

Το California (IKB 71) αποτέλεσε το κορυφαίο κομμάτι της δημοπρασίας «Avant-Garde(s) including Thinking Italian», η οποία περιλάμβανε επίσης έργα των Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ, Ζαν Ντιμπιφέ και Αλμπέρτο Τζακομέτι.

