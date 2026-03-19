Η Zendaya και ο Robert Pattinson μίλησαν για την αγάπη και την αμφιβολία στην πρεμιέρα του The Drama

Η Zendaya και ο Robert Pattinson παρουσίασαν το The Drama στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας στο Λος Άντζελες, λίγες ημέρες πριν από την έξοδό της στις αίθουσες. Οι δύο πρωταγωνιστές μίλησαν για το φιλμ του Kristoffer Borgli ως μια σκοτεινή, ρομαντική ιστορία που ξεκινά από τον έρωτα και καταλήγει στην αμφιβολία.

Στην ταινία, η Zendaya και ο Pattinson υποδύονται ένα αρραβωνιασμένο ζευγάρι που βρίσκεται μία εβδομάδα πριν από τον γάμο, όταν μια σοκαριστική εξομολόγηση από την πλευρά της ηρωίδας της Zendaya, της Emma Harwood, στη διάρκεια ενός μεθυσμένου παιχνιδιού ανατρέπει τα πάντα και ρίχνει το ζευγάρι σε αμφιβολία και χάος.

Ο Pattinson είπε ότι από τη στιγμή που διάβασε το σενάριο και έμαθε τι κρύβει ο ρόλος της Zendaya, η πρώτη του αντίδραση ήταν πως το κοινό θα ξαφνιαστεί πραγματικά από αυτό που κάνει στην ταινία. Όπως σημείωσε, ο Borgli καταφέρνει να κρατήσει το φιλμ ταυτόχρονα αστείο, προσιτό και ρομαντικό, αλλά και επικίνδυνο, κάτι που, όπως είπε, είναι ακριβώς αυτό που το κάνει ενδιαφέρον και ικανό να προκαλέσει συζήτηση.

Η Zendaya στάθηκε περισσότερο στον συναισθηματικό πυρήνα της ιστορίας, λέγοντας ότι για εκείνη το The Drama είναι μια ταινία για το τι είναι διατεθειμένος να αποδεχτεί κανείς στο όνομα της αγάπης και για το αν η αγάπη μπορεί πραγματικά να είναι άνευ όρων. Συνέδεσε μάλιστα το θέμα της ταινίας με μια πιο προσωπική σκέψη, λέγοντας ότι η αγάπη έχει νόημα όταν νιώθεις ασφαλής με κάποιον, όταν νιώθεις ότι σε ξέρει και σε βλέπει πραγματικά, σε σημείο που να μπορείς να του πεις τα πάντα και να ελπίζεις ότι θα αγαπήσει κάθε πλευρά του αληθινού σου εαυτού.

Από τη δική του πλευρά, ο Pattinson είπε ότι κάθε σχέση είναι τελικά ένα άλμα πίστης. Όπως το έθεσε, δεν μπορείς ποτέ να γνωρίσεις κάποιον εκατό τοις εκατό, άρα πάντα φτάνεις σε ένα σημείο όπου πρέπει απλώς να πιστέψεις σε αυτόν. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν μπορεί να ελέγξει το παρελθόν του άλλου και πως, αν δεν μπορείς να διαχειριστείς αυτό που ακούς ή αυτό που μαθαίνεις, δεν πρέπει να βασανίζεις τον άλλον γι’ αυτό.

Το The Drama είναι η πρώτη κοινή κινηματογραφική εμφάνιση της Zendaya και του Robert Pattinson και το βασικό στοιχείο που βγήκε από την πρεμιέρα ήταν ακριβώς αυτό: όχι μόνο η χημεία των δύο σταρ, αλλά και το ότι η ταινία που παρουσιάζουν δεν πουλά απλώς έναν γάμο, αλλά μια ιστορία για τα όρια της οικειότητας, της ειλικρίνειας και της αγάπης.