Η Young Miko έγινε προξενήτρα για κουίρ γυναίκες στα live της

Στα live της Young Miko δεν πηγαίνουν μόνο για να ακούσουν latin trap, reggaetón και ραπ για γυναίκες. Πηγαίνουν και για να κοιταχτούν μέσα στο πλήθος, να φλερτάρουν, να βρουν παρέα, να νιώσουν για λίγες ώρες ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσουν τίποτα σε κανέναν. Κάποιες, όπως φαίνεται, βρίσκουν και τη γυναίκα της ζωής τους.

Η 28χρονη Πορτορικανή ράπερ, που γεννήθηκε ως Μαρία Βικτόρια Ραμίρες ντε Αρεγιάνο Καρδόνα, περιγράφει τις συναυλίες της σαν έναν χώρο όπου οι queer γυναίκες δεν είναι απλώς κοινό, αλλά κοινότητα. «Δύο κορίτσια γνωρίστηκαν σε συναυλία μου και τώρα είναι παντρεμένες», έχει πει, σχεδόν σαν να μην μπορεί ούτε η ίδια να πιστέψει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα live.

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Αυτό είναι το ενδιαφέρον στην περίπτωση της Young Miko: δεν μιλάμε απλώς για μια ανοιχτά queer pop φιγούρα με κυρίως queer γυναικείο fanbase. Μιλάμε για τη συναυλία ως χώρο γνωριμιών, φροντίδας και προσωρινής ασφάλειας. Εκεί όπου άλλοι καλλιτέχνες φτιάχνουν dress codes και fan rituals, τα δικά της live γεμίζουν σημαίες του Pride. Όχι σαν διακόσμηση, αλλά σαν σήμα ότι αυτό το πλήθος ξέρει γιατί βρίσκεται εκεί.

Η ίδια το περιγράφει ως μια πολύχρωμη, ανακουφιστική μάζα ανθρώπων. Σε μια περίοδο όπου, όπως λέει, συμβαίνουν πολλά δύσκολα πράγματα στον κόσμο, τα shows της λειτουργούν σαν μικρές ανάσες. Χώροι όπου μπορείς να αγκαλιάσεις κάποιον αν το χρειάζεσαι και να φύγεις με λίγη περισσότερη ελπίδα απ’ όση είχες μπαίνοντας.

Η Young Miko βρίσκεται αυτή την περίοδο στη μέση της περιοδείας Late Checkout, που ξεκίνησε από τη Δανία στις αρχές Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στο Μπρούκλιν τέσσερις μήνες αργότερα. Το όνομα της περιοδείας μοιάζει σχεδόν ειρωνικό, αφού συχνά φεύγει από κάθε πόλη αμέσως μετά τη συναυλία. Στο Λονδίνο, για το πρώτο της show στην πόλη, η βραδιά τελειώνει στις 10 και λίγες ώρες μετά βρίσκεται ήδη στο αεροπλάνο.

Ο ρυθμός αυτός μοιάζει με συμπύκνωση της τελευταίας τετραετίας της. Από το ντεμπούτο EP Trap Kitty το 2022, η Miko έφτασε σε πάνω από 20 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές, κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ και ένα deluxe, άνοιξε συναυλίες της Μπίλι Άιλις και της Karol G και βρέθηκε στη σκηνή του Super Bowl δίπλα στον Bad Bunny. Για μια καλλιτέχνιδα που κάποτε δεν φανταζόταν ότι θα κάνει ολόκληρο ισπανόφωνο show στο εξωτερικό, αυτή η περιοδεία λειτουργεί και σαν απόδειξη: οι Latinas είναι παντού, όπως λέει και η ίδια.

Η queer ταυτότητα, πάντως, δεν μπήκε στη ζωή της ως εύκολο branding. Μεγάλωσε σε μια μικρή πόλη στη δυτική ακτή του Πουέρτο Ρίκο, με μητέρα μοδίστρα, η οποία στην αρχή δυσκολεύτηκε να αποδεχτεί τη σεξουαλικότητα της κόρης της. Την πήγε στην εκκλησία, μετά σε θεραπεία, μέχρι που η δημόσια coming out ιστορία της Πορτορικανής μουσικού Κάνι Γκαρσία βοήθησε και τη δική της οικογένεια να αλλάξει.

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Η Γκαρσία παραμένει για τη Miko ένα από τα πρώτα queer πρότυπα που θυμάται. Μαζί της αναφέρει αθλήτριες όπως η Άμπι Γουάμπακ και η Μέγκαν Ραπινό, αλλά και τη Lady Gaga, ως μεγάλη σύμμαχο της queer κοινότητας. Σήμερα ξέρει ότι η ίδια έχει περάσει στη θέση του προτύπου για νεότερα queer άτομα. Και αυτό την κάνει προσεκτική. Ξέρει ότι αυτά που λέει δεν μένουν απλώς σε μια συνέντευξη ή σε ένα caption. Κάποιος μπορεί να τα κρατήσει πάνω του.

Υπάρχει και κάτι πολύ αστείο και τρυφερό στον τρόπο που μιλά για τις πρώτες lesbian εικόνες που την σημάδεψαν. Θυμάται την ταινία After Sex, με τη Μίλα Κούνις και τη Ζόι Σαλντάνα, και μια σκηνή σε βιβλιοθήκη που, όπως λέει, την έκανε να χάσει το μυαλό της. Θυμάται και το John Tucker Must Die, με ένα φιλί μέσα σε αυτοκίνητο που της «άλλαξε τη χημεία του εγκεφάλου». Είναι αυτές οι μικρές pop μνήμες που, για πολλά queer παιδιά, λειτουργούν σαν πρώτες αποδείξεις ότι κάτι που αισθάνονται υπάρχει κάπου έξω από αυτά.

Γι’ αυτό και η Young Miko δεν είναι απλώς μια ακόμη ανερχόμενη star της λατινικής pop. Είναι μια καλλιτέχνιδα που μετατρέπει το live σε χώρο όπου η επιθυμία δεν χρειάζεται να κρύβεται ή να μεταφράζεται. Έναν χώρο όπου οι queer γυναίκες μπορούν να είναι κοινό, σώματα, βλέμματα, παρέες, ζευγάρια, μελλοντικές σύζυγοι.

Όταν τη ρωτούν πώς θα ήταν το δικό της Super Bowl halftime show, απαντά απλά: πολύχρωμο, με σημαίες του Pride παντού. Μέχρι τότε, τα δικά της live κάνουν ήδη κάτι μικρότερο και ίσως πιο σημαντικό. Φτιάχνουν έναν χώρο όπου κάποια μπορεί να πάει για τη μουσική και να φύγει έχοντας βρει τη σύντροφο τη ζωής της.

με στοιχεία από Dazed