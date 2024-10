Η Vogue ανακοίνωσε το θέμα του Met Gala 2025

Μία μεγάλη έκπληξη περίμενε τους πιστούς φίλους του κορυφαίου θεσμού της μόδας, όταν ανακοινώθηκε το φετινό θέμα του Met Gala.

Η Vogue το βράδυ της Τετάρτης ανακοίνωσε το πρωτότυπο θέμα του Met Gala 2025, ενθουσιάζοντας το κοινό. Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι το θέμα θα είναι «Tailoring Black Style», εμπνευσμένο από το βιβλίο της Monica L. Miller του 2009 «Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity».

Σκοπός είναι η εξερεύνηση του «black style» στο πλαίσιο του Δανδισμού από τον 18ο αιώνα μέχρι και σήμερα. Παράλληλα ανακοινώθηκαν και οι φετινοί οικοδεσπότες του Met Gala 2025, προκαλώντας φρενίτιδα στους θαυμαστές τους.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky, Pharrell Williams, Άννα Γουίντουρ και LeBron James, ο οποίος θα είναι ο επίτιμος πρόεδρος. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα το επίσημο dress code για τo Met Gala, ωστόσο αναμένεται να είναι άμεσα συνδεδεμένο με το θέμα της έκθεσης.