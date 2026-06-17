Η Τζούντι Ντεντς γίνεται η πρώτη ηθοποιός που δίνει το όνομά της σε θέατρο του West End

Η Τζούντι Ντεντς, μία από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς του βρετανικού θεάτρου, θα δει το όνομά της στη μαρκίζα του West End. Το Shaftesbury Theatre του Λονδίνου θα μετονομαστεί σε Judi Dench Theatre από τον Φεβρουάριο του 2027, σε αναγνώριση της προσφοράς της στις παραστατικές τέχνες και της μακράς σχέσης της με τη θεατρική ζωή της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η 91χρονη Ντεντς γίνεται η πρώτη ηθοποιός που τιμάται με αυτόν τον τρόπο στο κεντρικό Λονδίνο και μόλις η δεύτερη γυναίκα εκτός βασιλικής οικογένειας που δίνει το όνομά της σε θέατρο του West End. Η πρώτη ήταν η χορογράφος Gillian Lynne, όταν το New London Theatre μετονομάστηκε σε Gillian Lynne Theatre το 2018, λίγο πριν από τον θάνατό της.

Η ίδια χαρακτήρισε την τιμή «πραγματικά συγκλονιστική», λέγοντας ότι το Shaftesbury Theatre είχε πάντα «ξεχωριστή θέση» στην καρδιά της. «Η σχέση μου με την Theatre of Comedy και την οικογένεια Taffner πηγαίνει πολλά χρόνια πίσω, και το να μετονομάζεται αυτό το όμορφο θέατρο προς τιμήν μου είναι πραγματικά συγκλονιστικό», δήλωσε. «Το ζωντανό θέατρο εξακολουθεί να είναι τόσο σημαντικό ως τρόπος να λέμε ιστορίες και να ψυχαγωγούμε το κοινό, κάτι που προσπάθησα να κάνω σε όλη την επαγγελματική μου ζωή».

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Η Ντεντς έχει ισχυρούς δεσμούς με το Shaftesbury. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Theatre of Comedy, μιας ομάδας ηθοποιών και συγγραφέων που είχε μερίδιο στο θέατρο, ενώ συνδέθηκε και με την οικογένεια Taffner μέσω της DLT Entertainment, της εταιρείας που παρήγαγε τη σειρά As Time Goes By, στην οποία πρωταγωνίστησε.

Το Shaftesbury Theatre άνοιξε το 1911 ως New Princes Theatre και είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα του Λονδίνου, με περίπου 1.400 θέσεις. Το σημερινό του όνομα το πήρε το 1962, προς τιμήν του παλαιότερου Shaftesbury Theatre, που καταστράφηκε στους βομβαρδισμούς του Λονδίνου κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η μετονομασία σε Judi Dench Theatre θα γίνει μετά από εργασίες ανακαίνισης, που περιλαμβάνουν την αποκατάσταση του θόλου και των παρασκηνίων.

Facebook Twitter φωτογραφία: Getty images

Η απόφαση έχει ιδιαίτερο συμβολικό βάρος σε ένα θεατρικό τοπίο όπου τα περισσότερα θέατρα που φέρουν ονόματα καλλιτεχνών τιμούν άντρες, όπως ο Χάρολντ Πίντερ, ο Νόελ Κάουαρντ, ο Στίβεν Σόντχαϊμ, ο Τζον Γκίλγκουντ, ο Άιβορ Νοβέλο και ο Ντέιβιντ Γκάρικ. Η διευθύνουσα σύμβουλος του Shaftesbury, Eleanor Lang, δήλωσε ότι «δεν γιορτάζουμε αρκετά τις σπουδαίες γυναίκες» στα ονόματα των θεάτρων του West End.

Η Τζούντι Ντεντς έκανε το επαγγελματικό της θεατρικό ντεμπούτο το 1957 και έκτοτε έχει διαγράψει μια από τις πιο αναγνωρισμένες καριέρες στη βρετανική σκηνή, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Έχει μιλήσει ανοιχτά τα τελευταία χρόνια για τη γήρανση και για την εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, με την οποία διαγνώστηκε το 2012 και η οποία έχει επηρεάσει την όρασή της.

με στοιχεία από Times