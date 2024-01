Η Τζούλιαν Μουρ πρωταγωνίστρια στη πρώτη αγγλόφωνη ταινία του Αλμοδόβαρ

Η Τζούλιαν Μουρ θα είναι η μούσα του Πέδρο Αλμοδόβαρ, στην πρώτη αγγλόφωνη ταινία που ετοιμάζει με τίτλο «The Room Next Door».

Η ηθοποιός θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρώτη αγγλόφωνη ταινία του Ισπανού δημιουργού και το γεγονός έγινε γνωστό από την εταιρεία παραγωγής El Deseo, η οποία ανήκει στον Πέδρο Αλμοδόβαρ. Μάλιστα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συμπρωταγωνίστρια της Τζούλιαν Μουρ θα είναι η Τίλντα Σουίντον.

Η ταινία «The Room Next Door» θα είναι ένα δράμα ανάμεσα σε μία μητέρα και μία κόρη και τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν την άνοιξη σε Νέα Υόρκη και Μαδρίτη. Ωστόσο δεν έχουν αποκαλυφθεί περεταίρω λεπτομέρειες σχετικά με την πλοκή ή τους ρόλους των δύο ηθοποιών. Η ταινία θα είναι η πρώτη μετά το «Parallel Mothers» του 2021, που έκανε πρεμιέρα στη Βενετία.

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους Ευρωπαίους σκηνοθέτες. Σε προηγούμενες δηλώσεις του είχε αναφέρει πως οι μικρού μήκους αγγλόφωνες ταινίες του, το «The Human Voice» και το «Strange Way of Life», ήταν απλώς προθέρμανση για να μπορέσει να συνηθίσει να σκηνοθετεί αγγλόφωνους ηθοποιούς. Είχε προηγουμένως σκηνοθετήσει την αγγλόφωνη ταινία «A Manual for Cleaning Women». Στη συγκεκριμένη ταινία αναμένονταν να πρωταγωνιστήσει η Κέιτ Μπλάνσετ, αλλά τελικά η ηθοποιός την εγκατέλειψε το 2022.

Υπενθυμίζεται επίσης πως έχει σκηνοθετήσει τις ταινίες «Talk to Her», «The Skin I Live In», «Pain and Glory» και «Women on the Verge of a Nervous Breakdown».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ