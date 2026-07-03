Η Τζόντι Φόστερ είπε ότι το «F1» με τον Μπραντ Πιτ μοιάζει σαν να το έγραψε υπολογιστής

Η Τζόντι Φόστερ δεν είπε απλώς μια εξυπνάδα για την τεχνητή νοημοσύνη. Είπε κάτι πιο ενοχλητικό για το σημερινό Χόλιγουντ.

Μιλώντας στο Aspen Ideas Festival, σε συζήτηση με τον πρώην επικεφαλής της Sony Pictures, Μάικλ Λίντον, με τίτλο «Who Owns the Future of Hollywood?», η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτις αναφέρθηκε στις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Κάπου εκεί έφερε ως παράδειγμα το «F1», την ταινία του Τζόζεφ Κοζίνσκι με τον Μπραντ Πιτ.

«Δεν το λέω υποτιμητικά — πώς θα μπορούσα; Αυτή η ταινία έβγαλε εκατομμύρια δολάρια», είπε η Φόστερ. «Αλλά βλέπω μια ταινία όπως το “F1” και λέω: το “F1” φτιάχτηκε από AI. Δεν φτιάχτηκε;».

Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στη φράση. Βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο την εξήγησε. Για τη Φόστερ, το «F1» δεν της φάνηκε μηχανικό επειδή ήταν πρόχειρο ή άσχημο. Το αντίθετο. Της φάνηκε μηχανικό επειδή ήταν υπερβολικά σωστό. Η δομή του, είπε, ήταν ακριβώς αυτή που μαθαίνει κανείς στη σχολή. Οι ηθοποιοί έλεγαν τις ατάκες «ακριβώς όπως θα ήταν γραμμένες αν ένας υπολογιστής έγραφε το σωστό πράγμα για εκείνη τη στιγμή». Και η ταινία, πρόσθεσε, είχε καταφέρει να βάλει την τεχνολογία να δουλέψει για χάρη της, φτιάχνοντας κάτι «μεγάλο και όμορφο».

Αυτό είναι και το πιο αιχμηρό σημείο. Η Φόστερ δεν κατηγόρησε ευθέως τους δημιουργούς του «F1» ότι χρησιμοποίησαν AI για να γράψουν ή να φτιάξουν την ταινία. Δεν μιλούσε σαν κάποια που αποκαλύπτει ένα μυστικό παραγωγής. Μιλούσε σαν άνθρωπος που αναγνωρίζει ένα ύφος: το ύφος μιας ταινίας τόσο καλοκουρδισμένης, τόσο ακριβούς, τόσο εκπαιδευμένης στις συνταγές του μεγάλου θεάματος, ώστε αρχίζει να μοιάζει με προϊόν μηχανής ακόμη κι αν δεν είναι.

Το «F1» δεν είναι μικρό παράδειγμα. Η ταινία έγινε τεράστια εμπορική επιτυχία, ξεπέρασε τα 634 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και βρέθηκε στα Όσκαρ, κερδίζοντας μάλιστα το βραβείο ήχου. Είναι μια παραγωγή μεγάλου κύρους, με τον Κοζίνσκι στη σκηνοθεσία, σενάριο του Έρεν Κρούγκερ και παραγωγούς ανάμεσά τους τον Τζέρι Μπρουκχάιμερ, τον Μπραντ Πιτ και τον Λιούις Χάμιλτον.

Η επιλογή της Φόστερ να μιλήσει γι’ αυτή την ταινία και όχι για κάποιο φτηνό, προφανώς άψυχο προϊόν έχει σημασία. Δεν στοχεύει στα εύκολα παραδείγματα. Στοχεύει στην κορυφή της βιομηχανίας, εκεί όπου το Χόλιγουντ ξέρει ακόμη να φτιάχνει μεγάλες, ακριβές, άψογες εικόνες, αλλά όλο και συχνότερα μοιάζει να τις φτιάχνει με τρόπο που έχει αφαιρέσει το ρίσκο, την ατέλεια, την ιδιοτροπία.

Η Φόστερ δεν είναι τεχνοφοβική με τον εύκολο τρόπο. Στην ίδια συζήτηση αναγνώρισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει σε μικρά, πρακτικά στάδια της παραγωγής, όπως η προκαταρκτική οπτικοποίηση σκηνών ή ο σχεδιασμός τους πριν από το γύρισμα. Ανέφερε μάλιστα ότι στην πρόσφατη ταινία της «A Private Life», της Ρεμπέκα Ζλοτόφσκι, χρησιμοποιήθηκε AI για μια ονειρική σκηνή, με αποτέλεσμα που η ίδια θεώρησε πετυχημένο, ακριβώς επειδή οι εικόνες δεν έβγαζαν απολύτως νόημα.

Το ερώτημά της είναι αλλού: ποιος ελέγχει τελικά την τεχνολογία; Ο δημιουργός ή το εργαλείο; «Αν μπορέσουμε να κρατήσουμε σταθερά τον έλεγχο της AI, θα φτιάχνουμε έργα στα οποία θα αναγνωρίζουμε κάτι από εμάς και ίσως τα κάνουμε καλύτερα», είπε. Αμέσως μετά, όμως, άφησε ανοιχτή την αμφιβολία: για πόσο μπορεί κανείς να ελέγχει μια τεχνολογία που αλλάζει πιο γρήγορα από τους κανόνες που υποτίθεται ότι τη ρυθμίζουν;

Η ίδια μίλησε και για την απώλεια θέσεων εργασίας. Το πρόβλημα, είπε, υπάρχει ήδη. Οι ηθοποιοί μπορούν να αντικατασταθούν ή να πολλαπλασιαστούν ψηφιακά, τα πρόσωπα να αλλάξουν, τα σώματα να αναπαραχθούν. Η ελπίδα της βρίσκεται στα σωματεία: αν μια παραγωγή χρησιμοποιεί έναν ηθοποιό είκοσι φορές, να τον πληρώνει είκοσι φορές. Όχι επειδή η τεχνολογία πρέπει να απαγορευτεί, αλλά επειδή η εργασία και η τέχνη δεν μπορούν να εξαφανιστούν μέσα στην ευκολία του εργαλείου.

Γι’ αυτό η ατάκα της για το «F1» έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τον μικρό θόρυβο που προκάλεσε. Δεν αφορά μόνο μία ταινία, ούτε μόνο το αν η AI θα γράψει σενάρια, θα φτιάξει πρόσωπα ή θα αντικαταστήσει κομπάρσους. Αφορά μια πιο βαθιά αίσθηση: ότι το εμπορικό σινεμά είχε αρχίσει να γίνεται αλγοριθμικό πριν ακόμη η τεχνητή νοημοσύνη γίνει ορατή στην παραγωγή.

Η σχολική δομή, η τέλεια ατάκα, η σωστή συναισθηματική κορύφωση, η ηρωική επιστροφή, το μεγάλο τεχνικό θέαμα, όλα αυτά δεν τα εφηύρε η τεχνητή νοημοσύνη. Τα είχε ήδη τελειοποιήσει το Χόλιγουντ. Η AI απλώς κάνει πιο ορατό κάτι που υπήρχε: την επιθυμία της βιομηχανίας να φτιάχνει ιστορίες χωρίς αδέσποτα κομμάτια, χωρίς αμηχανία, χωρίς αποτυχία, χωρίς εκείνο το μικρό λάθος που κάνει μια ταινία να μοιάζει ανθρώπινη.

Η Τζόντι Φόστερ, παιδί-ηθοποιός που μεγάλωσε μέσα στο σινεμά, σταρ που έγινε σκηνοθέτις, γυναίκα που έχει ζήσει πολλές τεχνολογικές και αισθητικές μεταλλάξεις του Χόλιγουντ, δεν μίλησε σαν κάποια που απλώς φοβάται το καινούργιο. Μίλησε σαν κάποια που αναγνωρίζει τη στιγμή όπου το παλιό σύστημα και η νέα μηχανή αρχίζουν να μοιάζουν επικίνδυνα μεταξύ τους.

Και ίσως αυτό είναι το πραγματικά ανησυχητικό. Όχι ότι μια μέρα όλες οι ταινίες θα γράφονται από AI. Αλλά ότι πολλές ταινίες μπορεί ήδη να μοιάζουν σαν να γράφτηκαν από AI, επειδή το Χόλιγουντ έμαθε να φοβάται οτιδήποτε δεν μοιάζει με σωστή απάντηση.

με στοιχεία από The Hollywood Reporter