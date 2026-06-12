Η Τζένιφερ Λόπεζ είπε ότι το Nomadland είναι ο χειρότερος τύπος ταινίας για εκείνη

Η Τζένιφερ Λόπεζ δεν θέλει να πηγαίνει σινεμά για να βλέπει αργές ταινίες για το πένθος.

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο podcast Films to Be Buried With του Μπρετ Γκόλντστιν, με τον οποίο συμπρωταγωνιστεί στην ταινία Office Romance του Netflix, η Λόπεζ ρωτήθηκε ποια είναι η χειρότερη ταινία που έχει δει.

Η ίδια δίστασε αρχικά να χρησιμοποιήσει τη λέξη «χειρότερη». «Είναι δύσκολο να πεις "χειρότερη", γιατί είναι μια όμορφη ταινία», είπε, πριν αναφέρει το Nomadland της Κλόι Ζάο, την ταινία που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το 2021.

Η Λόπεζ διευκρίνισε ότι δεν θεωρεί το Nomadland κακή ταινία, αλλά τον «χειρότερο τύπο ταινίας» για εκείνη. «Δεν είναι αυτός ο λόγος που πηγαίνω σινεμά», είπε, εξηγώντας ότι προτιμά μιούζικαλ, ρομαντικές κομεντί και θρίλερ.

«Είναι κάτι αργό, μιλάει για το πένθος, και δεν έχει καμία απόδραση», είπε για την ταινία. «Και μου αρέσουν κάποιες τέτοιες ταινίες. Αλλά αυτή απλώς δεν μου άρεσε».

Το Nomadland, βασισμένο στο βιβλίο της Τζέσικα Μπρούντερ Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century, ακολουθεί τη Φερν, μια γυναίκα στα 60 της που χάνει τα πάντα μετά την οικονομική κρίση του 2007-2009 και αρχίζει να ζει στο βαν της, ταξιδεύοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Facebook Twitter Η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ στο Nomadland της Κλόι Ζάο, την ταινία που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το 2021.

Η ταινία κέρδισε τρία βασικά Όσκαρ: Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας για την Κλόι Ζάο και Α' Γυναικείου Ρόλου για τη Φράνσις ΜακΝτόρμαντ.

Η Λόπεζ, πάντως, δεν αμφισβήτησε την ερμηνεία της ΜακΝτόρμαντ. «Είναι καταπληκτική. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Δεν υπάρχει καμία έκπληξη. Αξίζει όλα τα Όσκαρ», είπε. «Απλώς δεν το απόλαυσα. Δεν είναι για μένα».

«Είναι θέμα γούστου», πρόσθεσε. «Και ξέρω ότι χρειαζόμαστε ταινίες για το πένθος. Το καταλαβαίνω». Ο Γκόλντστιν της απάντησε: «Απλώς δεν θέλεις να τις βλέπεις». «Απλώς δεν θέλω να τις βλέπω», συμφώνησε η Λόπεζ.

Η δήλωση έγινε με αφορμή την προώθηση του Office Romance, της νέας ρομαντικής κομεντί του Netflix με τη Λόπεζ και τον Μπρετ Γκόλντστιν, που έκανε πρεμιέρα στις 6 Ιουνίου.

Με στοιχεία από Variety